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Групповая
10 часов
Красноармейский район: Немецкое наследие
Путешествие по Красноармейскому району откроет вам историю немецких поселений, их быт и культуру. Узнайте о старинных зданиях и природных достопримечательностях
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 15 мая в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 29 мая в 09:00
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
Погрузитесь в мир истории и природы Базарно-Карабулакского района. Посетите храмы, музеи и насладитесь вкусом родниковой воды
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 22 мая в 08:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККоурова25 февраля 2023Увидели все, что заявлено в программе, хороший транспорт, теплая, чистая машина, очень интересный музей, в котором замечательный гид провела увлекательную
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Туры выходного дня»
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