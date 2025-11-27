Семейное путешествие из Серпухова в историческую усадьбу и современное интерактивное пространство
Зову вас в экотур по удивительным местам недалеко от Серпухова. Мы посетим древнее урочище в селе Глубоком, где осталась память о Сергии Радонежском.
Заглянем в усадьбу графа Нащокина и на экоферму с Музеем дров, где вы сможете построить замок и забрать его в своё королевство. По пути устроим мини-квест, который познакомит вас с увлекательной историей этих мест.
Описание экскурсии
Село Глубкое. Найдём древнее урочище и место стоянки Сергия Радонежского в живописном месте на реке Нара. Выясним, что оставил после себя преподобный старец и куда он держал свой путь.
Усадьба графа Нащокина. В 19 веке это место назвали русским Баден-Баденом из-за местных целебных вод и открыли мини-курорт для знати. Вы узнаете историю графского дома и познакомитесь с проектом храма с обелиском архитектора Растрелли.
Экоферма и Музей дров. Вы станете гостями семейной экофермы «Бунин ручей», где можно покормить животных и посетить конюшню, увидеть пруд с гусями и утками, погулять по экотропе. Музей дров — интерактивная площадка на ферме с разнообразными диковинами для детей и их родителей. Вас ждут:
рассказ о концепции музея
спилы редкой древесины
предметы старины и картины из дров
ярусные городки, дровяная башня и игровой замок
силомер «Ух, Да, Хват» и игра викингов «Хнифатафл»
ловушка «Кра-Кро-Кет» и тоннель в дровнице
висячий мост «Восмиугольник»
и многое другое
Мастер-класс «Средневековый замок» (по желанию). Строительство замка по эскизу — увлекательное занятие для детей от 6 лет и их родителей. Специальной подготовки и навыков не требуется — всё просто, понятно и безопасно. Свой замок вы сможете забрать с собой и поставить на даче.
Организационные детали
Едем на автомобиле HAVAL F7
За доплату можем провести экскурсию для большего числа людей (до 8) на минивэне или двух автомобилях — детали в переписке
Дополнительные расходы
Вход на ферму — 600 ₽ за чел., дети до 6 лет бесплатно
По желанию: мастер-класс, урок верховой езды, катание на сапе по реке Нара — цены по запросу
