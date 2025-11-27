Зову вас в экотур по удивительным местам недалеко от Серпухова. Мы посетим древнее урочище в селе Глубоком, где осталась память о Сергии Радонежском. Заглянем в усадьбу графа Нащокина и на экоферму с Музеем дров, где вы сможете построить замок и забрать его в своё королевство. По пути устроим мини-квест, который познакомит вас с увлекательной историей этих мест.

Описание экскурсии

Село Глубкое. Найдём древнее урочище и место стоянки Сергия Радонежского в живописном месте на реке Нара. Выясним, что оставил после себя преподобный старец и куда он держал свой путь.

Усадьба графа Нащокина. В 19 веке это место назвали русским Баден-Баденом из-за местных целебных вод и открыли мини-курорт для знати. Вы узнаете историю графского дома и познакомитесь с проектом храма с обелиском архитектора Растрелли.

Экоферма и Музей дров. Вы станете гостями семейной экофермы «Бунин ручей», где можно покормить животных и посетить конюшню, увидеть пруд с гусями и утками, погулять по экотропе. Музей дров — интерактивная площадка на ферме с разнообразными диковинами для детей и их родителей. Вас ждут:

рассказ о концепции музея

спилы редкой древесины

предметы старины и картины из дров

ярусные городки, дровяная башня и игровой замок

силомер «Ух, Да, Хват» и игра викингов «Хнифатафл»

ловушка «Кра-Кро-Кет» и тоннель в дровнице

висячий мост «Восмиугольник»

и многое другое

Мастер-класс «Средневековый замок» (по желанию). Строительство замка по эскизу — увлекательное занятие для детей от 6 лет и их родителей. Специальной подготовки и навыков не требуется — всё просто, понятно и безопасно. Свой замок вы сможете забрать с собой и поставить на даче.

Организационные детали

Едем на автомобиле HAVAL F7

За доплату можем провести экскурсию для большего числа людей (до 8) на минивэне или двух автомобилях — детали в переписке

Дополнительные расходы