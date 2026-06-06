Сейчас в Севастополе в категории "Памятник затопленным кораблям" можно забронировать 4 экскурсии от 1200 до 2500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5