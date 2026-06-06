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Групповая
до 15 чел.
Дворцовый берег: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Каждый день. Начало в 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2430 ₽
2700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Севастополь и морская прогулка
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: Экскурсия проводится по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Начало в 16:00 часов
Сегодня в 16:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Бахчисарай из Севастополя: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Скальный монастырь
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Расписание: По средам, четвергам, субботам в 8ч. 30 мин.
2200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Памятник затопленным кораблям»
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