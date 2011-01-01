Ксения Ш. – Гид из Севастополя

Экскурсий много, но кто покажет укромные уголки лучше, чем местный житель, который с детства с ними знаком? На нашей экскурсии 🧭 я поделюсь с вами всеми секретами Крым – это место, где время теряет счет и мы наслаждаемся каждым моментом.



В нашей поездке мы не будем торопиться и действовать по чуткому графику, нет, мне очень хочется не просто показать вам окрестности Севастополя.



Мне хочется, чтобы вы могли их прочувствовать!