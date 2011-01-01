Мыс Фиолент ( смотровая площадка, грод Дианы, мыс Дракона)
Пляж Баунти
Балаклавкий карьер
Набережная Балакламы
Генуэзская крепость
Что вас ожидает• Мы начнем с самого загадочного места – мыс Фиолент. Место, овеянное легендами. Посетим смотровую площадку и спустимся к гроту Дианы, где на деревянной площадке расселим плед и с чашкой горячего травяного чая будем наблюдать танцы 💃 волн, но до этого, отправимся на поиски каменного дракона!
Проезжая по дороге в Балаклаву, совсем рядом, скрывается балаклавский карьер с невероятно голубой водой, а при определено ракурсе можно увидеть голубое сердце. Его я вам и покажу, после чего вы тоже станете хранителями этой тайны.
Далее нас ждет прогулку 👣 по набережной Балаклавы, фотографии 📸 с местными звездами, а точнее, ласковыми котиками, которых подкармливают рыбаки и подъем на крепость Чамбала с видом от мыс Ая до Фиолента.
Хоть на десерт 🍪 и принято есть сладкое, я приготовила для вас легендарные балаклавские чебуреки с мидиями и помидором.
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Травяной крымский чай
Аптечка
Что не входит
Посещение чебуречной ( средняя цена 100р за чебурек)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.