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Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем

5
1 отзыв
Ксения Ш.
Ксения Ш. – Гид из Севастополя
Экскурсий много, но кто покажет укромные уголки лучше, чем местный житель, который с детства с ними знаком? На нашей экскурсии 🧭 я поделюсь с вами всеми секретами Крым – это место, где время теряет счет и мы наслаждаемся каждым моментом.

В нашей поездке мы не будем торопиться и действовать по чуткому графику, нет, мне очень хочется не просто показать вам окрестности Севастополя.

Мне хочется, чтобы вы могли их прочувствовать!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем
Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем

Что вы увидите

  • Мыс Фиолент ( смотровая площадка, грод Дианы, мыс Дракона)
  • Пляж Баунти
  • Балаклавкий карьер
  • Набережная Балакламы
  • Генуэзская крепость
Что вас ожидает• Мы начнем с самого загадочного места – мыс Фиолент. Место, овеянное легендами. Посетим смотровую площадку и спустимся к гроту Дианы, где на деревянной площадке расселим плед и с чашкой горячего травяного чая будем наблюдать танцы 💃 волн, но до этого, отправимся на поиски каменного дракона!
  • Проезжая по дороге в Балаклаву, совсем рядом, скрывается балаклавский карьер с невероятно голубой водой, а при определено ракурсе можно увидеть голубое сердце. Его я вам и покажу, после чего вы тоже станете хранителями этой тайны.
  • Далее нас ждет прогулку 👣 по набережной Балаклавы, фотографии 📸 с местными звездами, а точнее, ласковыми котиками, которых подкармливают рыбаки и подъем на крепость Чамбала с видом от мыс Ая до Фиолента.
  • Хоть на десерт 🍪 и принято есть сладкое, я приготовила для вас легендарные балаклавские чебуреки с мидиями и помидором.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Травяной крымский чай
  • Аптечка
Что не входит
  • Посещение чебуречной ( средняя цена 100р за чебурек)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем
Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем
Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем
Фиолент и Балаклава — экскурсия с местным жителем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения Ш.
Ксения Ш.
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