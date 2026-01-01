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Групповая
до 15 чел.
Через горы к морю: поход к скале Носорог + прогулка на катере в Балаклаву
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
1950 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Форосское царство и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, четверг с 8:30
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
3800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Байдарские ворота»
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