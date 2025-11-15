Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по барам и ресторанам Смоленска
Элитный и хипстерский Смоленск откроется вам с новой стороны. Прогулка по знаковым местам и барам города с дегустацией сидра, пива и настоек
Начало: На площади Победы
11 дек в 15:00
13 дек в 15:00
от 12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: У Смоленского государственного драматического теат...
13 дек в 09:00
14 дек в 13:00
6000 ₽ за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Смоленску
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
12 дек в 10:00
16 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старинные улочки Смоленска
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
12 дек в 08:00
16 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 ноября 2025Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, что и понятно, когда ведущий не просто экскурсовод, а человек "в теме") Так что Кириллу
- ААнна13 октября 2025Нетривиальная экскурсия, интересные бары. Дегустация местных напитков в сопровождении профессионального бармена и коренного жителя города превращается в очень позитивную прогулку по городу. Рекомендую!
- ИИлья24 августа 2025Большое спасибо Кириллу за увлекательную и необычную прогулку по городу.
- ООльга17 июля 2025Прекрасная нестандартная экскурсия!
- ААнастасия26 мая 2025Приезжали компанией в Смоленск первый раз, решили помимо классики обзорной сходить на необычную экскурсию с Кириллом! Только хорошие положительные эмоции,
- ЕЕлена4 мая 2025Первый раз попали на экскурсию в таком формате и не пожалели. Очень интересная экскурсия, мы были просто в восторге. Кирилл
- ООльга3 марта 2025Отличная интересная экскурсия, очень необычный формат, интересные заведения, много новой интересной информации. Кирилл - классный общительный веселый организатор с отличным
- ЕЕлена24 февраля 2025Хочется выразить огромную благодарность Кириллу за насыщенную информацией экскурсию, за полученные впечатления. 4,5 часа пролетели не заметно. За дегустацию –
- ММария7 февраля 2025Действительно необычная экскурсия по Смоленску, которая предполагает знакомство с питейной культурой города. Но самые яркие впечатления всегда оставляют люди, и
- ККобзев21 января 2025Очень интересная не стандартная экскурсия, если хотите отдохнуть и узнать много интересных фактов, то рекомендую посетить экскурсию. Экскурсовод отлично и понятно все рассказывает и делится интересными фактами о Смоленске.
- ЮЮля15 декабря 2024Отмечали 50-летие мужа. Остались в восторге и мы и гости. Свежий воздух бодрит, уютные заведения согревают. Кирилл приятный собеседник, очень
- ААндрей26 ноября 2024Эта экскурсия стала настоящим открытием для нас! Смоленск предстал совершенно с другой стороны благодаря профессионализму гида-бармена. Кирилл не только рассказал
- ТТатьяна22 ноября 2024Решились на неформальную экскурсию и не прогадали!
Отличный формат проведения досуга! Не успеваешь заскучать: сменяются локации, напитки, люди) В конце приятный
- ЖЖирнова3 ноября 2024Спасибо Кириллу! Очень интересно и вкусно! В следующий приезд в Смоленск обязательно придём ещё
- ЕЕлена14 октября 2024Тема креативная и прикольная! Если ещё сомневаетесь, то бросьте и обязательно посетите Её. Гид Кирилл приятный в общении, симпатичный молодой
- ЕЕвгения14 октября 2024Решила отпраздновать свой День Рождения нестандартным образом - собрать своих знакомых на экскурсию по барам. По-моему все удалось!
Спасибо Кириллу-отличный рассказчик
- ИИрина13 августа 2024Это была самая необычная и одна из самых лучших экскурсий! Мы приехали в Смоленск в обед и решили,что после долгой
- ЯЯна17 июля 2024Все прошло замечательно! Все места, которые посетили, были интересными, а напитки отличными. Если доведется еще раз побывать в Смоленске, с удовольствием в них зайдем. Финальное место вообще огонь! (Правда, мы не помним, как оттуда ушли)) Кириллу большое спасибо!
