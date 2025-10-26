Мы с вами исследуем духовное сердце города и место, где он зародился. Вы увидите ансамбль храмов, красивые панорамы с Соборной горы и невероятный иконостас. Услышите о старинной плащанице, смоленском долгострое и непростой судьбе Успенского собора, чьё великолепное убранство хранит память веков.

Ваш гид в Смоленске

Любовь

Любовь Ваш гид в Смоленске

Памятник Владимиру Мономаху. Вы узнаете, как у смоленского князя оказалась икона Одигитрия, ставшая заступницей земли русской и нашей главной святыней.

Соборная гора с ансамблем различных зданий и храмов. Вы познакомитесь с главными объектами и узнаете, какой храм самый старший.

Успенский собор. Внутри — прекрасный иконостас, чудотворная икона Одигитрия, плащаница 16 века. Я расскажу о святынях храма и особенностях его убранства.

Смотровая площадка Соборная гора. Отсюда открывается отличный вид на Старый город. Вы увидите сохранившийся участок Смоленской крепости и и посчитаете её башни, полюбуетесь Днепром и узнаете, что было здесь 400 лет назад.

