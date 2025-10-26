Мы с вами исследуем духовное сердце города и место, где он зародился. Вы увидите ансамбль храмов, красивые панорамы с Соборной горы и невероятный иконостас.
Услышите о старинной плащанице, смоленском долгострое и непростой судьбе Успенского собора, чьё великолепное убранство хранит память веков.
Описание экскурсии
Памятник Владимиру Мономаху. Вы узнаете, как у смоленского князя оказалась икона Одигитрия, ставшая заступницей земли русской и нашей главной святыней.
Соборная гора с ансамблем различных зданий и храмов. Вы познакомитесь с главными объектами и узнаете, какой храм самый старший.
Успенский собор. Внутри — прекрасный иконостас, чудотворная икона Одигитрия, плащаница 16 века. Я расскажу о святынях храма и особенностях его убранства.
Смотровая площадка Соборная гора. Отсюда открывается отличный вид на Старый город. Вы увидите сохранившийся участок Смоленской крепости и и посчитаете её башни, полюбуетесь Днепром и узнаете, что было здесь 400 лет назад.
Организационные детали
- Для входа в собор женщинам нужны головные уборы
- Интересно будет взрослым и детям от 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Владимиру Мономаху
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 122 туристов
Я дипломированный и аккредитованный гид-экскурсовод родом из Смоленской области. Покажу наш старинный русский город таким, какой он есть, и расскажу о нём. Со мной вы за несколько часов поймёте и прочувствуете
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
26 окт 2025
Спасибо за экскурсию и любовь к своему городу!
