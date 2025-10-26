Мои заказы

Успенский собор и Соборная гора в Смоленске

Про заступницу земли русской, тайны плащаницы и прошлое города
Мы с вами исследуем духовное сердце города и место, где он зародился. Вы увидите ансамбль храмов, красивые панорамы с Соборной горы и невероятный иконостас.

Услышите о старинной плащанице, смоленском долгострое и непростой судьбе Успенского собора, чьё великолепное убранство хранит память веков.
5
1 отзыв
Успенский собор и Соборная гора в Смоленске
Успенский собор и Соборная гора в Смоленске
Успенский собор и Соборная гора в Смоленске

Описание экскурсии

Памятник Владимиру Мономаху. Вы узнаете, как у смоленского князя оказалась икона Одигитрия, ставшая заступницей земли русской и нашей главной святыней.

Соборная гора с ансамблем различных зданий и храмов. Вы познакомитесь с главными объектами и узнаете, какой храм самый старший.

Успенский собор. Внутри — прекрасный иконостас, чудотворная икона Одигитрия, плащаница 16 века. Я расскажу о святынях храма и особенностях его убранства.

Смотровая площадка Соборная гора. Отсюда открывается отличный вид на Старый город. Вы увидите сохранившийся участок Смоленской крепости и и посчитаете её башни, полюбуетесь Днепром и узнаете, что было здесь 400 лет назад.

Организационные детали

  • Для входа в собор женщинам нужны головные уборы
  • Интересно будет взрослым и детям от 16 лет

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Владимиру Мономаху
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Смоленске
Провёл экскурсии для 122 туристов
Я дипломированный и аккредитованный гид-экскурсовод родом из Смоленской области. Покажу наш старинный русский город таким, какой он есть, и расскажу о нём. Со мной вы за несколько часов поймёте и прочувствуете
читать дальше

наш город, узнаете важнейшие факты, увидите панорамные виды с различных ракурсов. Вы сможете раскрыть загадки Лопатинского сада, оценить величие крепостной стены, узнать о судьбах известных смолян и многое другое. Каждая экскурсия сопровождается дополнительными фотоматериалами, живым рассказом и показом. После нашей прогулки вы навсегда влюбитесь в город и захотите вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
26 окт 2025
Спасибо за экскурсию и любовь к своему городу!

Входит в следующие категории Смоленска

Похожие экскурсии на «Успенский собор и Соборная гора в Смоленске»

Смоленск в Отечественной войне 1812 года
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Смоленск в Отечественной войне 1812 года
Погрузитесь в героическое прошлое Смоленска. Узнайте о сражениях и тактике 1812 года, почувствуйте атмосферу эпохи в униформе солдата
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9200 ₽ за всё до 10 чел.
«Взгляд через века»: обзорная экскурсия с посещением Успенского собора
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
«Взгляд через века»: обзорная экскурсия с посещением Успенского собора
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 15-30
7900 ₽ за всё до 40 чел.
Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму
Пешая
2 часа
1 отзыв
Аудиогид
Смоленск «как на ладони»: пешая аудиоэкскурсия по Соборному холму
Начало: Улица Соборная Гора, 11
620 ₽ за человека
Героическое прошлое Смоленска и смолян: тематическая обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян: тематическая обзорная экскурсия
Начало: «Арка с орденами», ориентир пл. Ленина
Расписание: ежедневно
6700 ₽ за всё до 16 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске