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«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.

Вадим М.
Вадим М. – Гид из Смоленска
Смоленск появился на карте более 12 веков назад.

Он создавался как щит и защита Москвы.

В народе его прозвали «город-щит».

Он стойко держал оборону, но даже при полном разрушении вновь и вновь возрождался.

Сейчас Смоленск — спокойный и уютный город 🏙️.

В старой части города сохранилось много исторических памятников: самый старый парк 🌳, крепостная стена, королевский бастион и Смоленский собор.

Я вас проведу по всем памятникам и расскажу многовековую историю 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.
«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.

Что вы увидите

  • сквер Героев, Лопатинский сад, дом Будникова, Энгельгардта, Дворянского собрания, ул. Большая Советская, Смоленский собор.
Экскурсия по историческому центру Смоленска с рассказом об истории 📖 города с языческих времен до наших дней, с осмотром парка Блонье, сквера Героев, Лопатинского сада, домов Будникова, Энгельгардта, Дворянского собрания, ул. Большая Советская и мн. др., с посещением Смоленского собора.
Наша экскурсия ⛳ начинается у легендарного бронзового оленя в городском парке 🌳 "Блонье", в 1830-м году переоборудованного из плаца, сооружённого по указанию Екатерины II, в сад по приказу императора Николая I.
Мы увидим здание бывшего Дворянского Собрания и первый в мире памятник композитору М. И. Глинке, торжественное открытие которого состоялось 20 мая 1885 года.
Затем - здание бывшего Купеческого собрания со старинным гербом Смоленска, бывшая ратуша и особняк камер-юнкера и городского головы Смоленска Александра Платоновича Энгельгардта, построенный в 1879 году. Дом считается лучшим в Смоленской области архитектурным сооружением в стиле барокко.
Одно из самых знаменитых мест в Смоленске — парк на улице Дзержинского, который называется сквером Памяти героев. Визитная карточка парка Героев - «Памятник с орлами», который считается лучшим в России из посвященных героям 1812 г.
Мы пройдём по Парку с рассказом о событиях двух Отечественных войн (1812 и 1941-45гг. ), остановившись у «Вечного огня», рядом с которым захоронен смолянин М. Егоров, водрузивший знамя Победы над Рейхстагом.
Далее нас ждёт Смоленская крепость, которую иногда также называют Смоленский кремль, построенная в 1595-1602 годах. Она принадлежит к числу самых мощных оборонительных сооружений Руси и до сих пор производит впечатление могучей твердыни, хотя до нашего времени сохранилось чуть меньше половины: около 3, 5 км стены из 9 фрагментов и 18 из 38 башен.
Лопатинский сад у крепостной стены – свидетель событий «смутного времени», 40-летней польской оккупации, времён Петра I и Северной войны, и, конечно же, обороны Смоленска в августе 1812 года.
Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, помнящие Кочубея и Искру – и здесь же парк аттракционов 🎡, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой – в Смоленске связь времён ощущается всегда и везде.
Лопатинский сад — один из старейших городских парков в Смоленске, частица его богатейшего историко-культурного наследия. Заложен в 1874 году на месте бывшей Королевской крепости по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина. На рубеже XIX–XX веков Лопатинский сад был признан одним из лучших парков в России.
По выходу из Лопатинского сада нас встречает одна из самых необычных смоленских улиц, ныне носящая имя Карла Маркса. Сейчас дома на ней, построенные в конце XIX – начале ХХ века, выглядят как единый живописный фасад. Все они украшены причудливым архитектурным декором и выполнены в стилях неоклассицизма, эклектики и модерна. Здесь расположена и гимназия имени Н. М. Пржевальского — одно из старейших светских учебных заведений Смоленска. В 1858 году на закладке здания гимназии присутствовал российский самодержец Александр II.
Далее мы идём по площади Ленина мимо зданий областной Администрации и Смоленского областного театра, восстановленных после войны. Улица застроена домами середины-конца 19-го века, мы увидим здание исторического музея, перед которым стоят прусские бронзовые пушки, а также самое старое из сохранившихся гражданских зданий Смоленска, в котором сейчас здесь Музей 🖼 «Городская кузница XVII века».
Осмотрев здание бывшей лютеранской кирхи мы подходим к знаменитому «дому с часами», с конца XIX века украшающими здание бывшей гостиницы «Европейская» на главном перекрёстке довоенного города.
Далее идём к Днепру по ул. Большая Советская, которая под названием Молоховская появилась в Смоленске по прямому указанию Петра Первого. Большая часть домов — историческая застройка XIX — начала XX веков, мы увидим место бывшей ратуши и комплекс женского Троицкого монастыря, в котором в настоящее время действует Детский дом для девочек при Свято-Троицком монастыре.
И, наконец, мы подходим к визитной карточке Смоленска – кафедральному Успенскому собору, выстроенному в 1740 г. на том месте, где ещё в 11 веке венчался Владимир Мономах… Успенский собор пережил две войны: Отечественную 1812 года (по приказу Наполеона в соборе была выставлена охрана) и Великую Отечественную 1941-45 годов. Он выжил в период «войны с храмами» в 20-30-е годы прошлого века – в храме был открыт антирелигиозный музей. И теперь собор является не только главным храмом Смоленской епархии, но и самой известной туристской достопримечательностью 🏛️ Смоленска.
Поражает величием иконостас храма – 30-метровый пятиярусный резной золоченый, украшенный большим количеством деревянных скульптур; ничего подобного Вы не встретите в других землях российских.
В храме находятся три православных святыни, известность которых уходит далеко за пределы Смоленской земли: сандалии св. воина Меркурия (XIII в. ), золотом тканая плащаница мастерских кн. Евфросинии Старицкой (XVI в. ) и, конечно же, чудотворный образ Иконы Смоленской Божией Матери «Одигитрия» (XVII в. ).
Здесь в 1101 году Владимир Мономах построил первый в городе каменный собор, и с 12-го века Соборная Гора навечно передана Церкви. Мы посетим две смотровые площадки - с одной потрясающий вид на крепостную стену - башни Веселуха, Орёл и другие, со второй осмотрим церкви Заднепровья.
Наша экскурсия заканчивается посещением Смоленского собора.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Начало
🚩 Парк Блонье, статуя бронзового оленя
Место завершения
🏁 Смоленский собор
«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.
«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.
«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.
«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.
«Взгляд через века... » с посещением Смоленского собора.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вадим М.
Вадим М.
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Вадим М. проводит ещё 3 экскурсии

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