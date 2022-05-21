Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»

Вас ждет живописная экоферма «Экзархо», где вы окунетесь в мир производства и продегустируете молочную продукцию

Вас ждет живописная экоферма «Экзархо», где вы окунетесь в мир производства и продегустируете молочную продукцию.

Увидите невероятных по своей красоте подводных жителей в аквариуме и морском зоопарке в Мацесте, прокатитесь на аттракционах в самом популярном парке «Ривьера».

Побываете в музей чая и автомотостарины и полюбуетесь Змейковскими водопадами.
Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»
Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»
Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»
Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»
Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»
Большой красивый Сочи и Экоферма «Экзархо»

Что вас ожидает 🤩

  • Аквариум и морской зоопарк на Мацесте
  • Ферма Экзархо
  • Парк Ривьера
  • Санаторий Орджоникидзе
  • Музей чая и автомотостарины
  • Змейковские водопады
  • Центр Сочи

Что вас ждет:

Экоферма «Экзархо»

Ферма расположилась высоко в горах, в живописных окрестностях города. Здесь всё внимание уделено выращиванию органических овощей и фруктов, а также сыров высокого качества, туристы окунаются в мир производства, дегустируя молочную продукцию. Для любителей верховой езды припасено несколько местных скакунов, готовых поучаствовать в конной прогулке по невероятно красивым горам и ущельям.

Аквариум и морской зоопарк в Мацесте

В аквариуме можно не только увидеть невероятных по своей красоте подводных жителей, но и узнать о них много нового и интересного из содержательного рассказа гида. Одно из главных развлечений в аквариуме — шоу кормления животных. От захватывающего процесса невозможно оторваться. Например, здесь можно увидеть, как кормят пингвина, моржа и бегемота, а так же можно поплавать с дельфинами и белухами и получить памятное фото и бурю положительных эмоций.

Парк Ривьера

Парк «Ривьера» один из самых популярных парков Сочи. Визитная карточка парка «Ривьера», скульптурная композиция перед входом — настоящие часы в виде золотой жемчужины, лежащей в раскрытой створке раковины. Парку 120 лет. В парке «Ривьера» очень много аттракционов. Работает парк динозавров, дельфинарий, океанариум, конный театр.

Заброшенный санаторий имени Орджоникидзе

Санаторий представляет собой крупный комплекс из 15 объектов, раскинувшихся на территории в 16 гектаров. Это удивительный памятник сталинской неоклассической архитектуры регионального и федерального значения. Это место привлекает не только туристов, но и местных жителей, приезжающих сюда отдохнуть от шумного города и полюбоваться великолепным видом, открывающимся отсюда.

Музей чая и автомотостарины

Почему такое название музея? Дело в том, что здесь представлены машины, обслуживающие чайную фабрику или работающие на ней. Есть тут «шарабан» — так называли точную копию итальянских FIAT, Mercedes-Benz 230 или Мерседес Штирлица. Музей очень атмосферный и приятный.

Змейковские водопады

Змейковские водопады — 5 водопадов расположенные недалеко друг от друга в микрорайоне Мацеста на реке Дикарька. Непрерывная высота водопадов от 3 до 10 метров, при этом один из водопадов многокаскадный и его высота получается около 30 метров. Под некоторыми водопадами образовались скалистые чаши, в которых можно купаться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в аквариум и морской зоопарк в Мацесте: взрослый (с 12 лет) — 400 руб., детский (6-11 лет) — 300 руб., детям до 6 лет бесплатно. Обязателен документ, подтверждающий возраст.
  • Вход на эко-ферму Экзархо: взрослый — 350 руб., детский (до 12 лет) — 300 руб., детям до 5 лет бесплатно
  • Развлечения в парке Ривьера (по желанию)
Место начала и завершения?
Отель, где остановились туристы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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