Путешествие в абхазскую горную деревню и пещера «Абрскила»

Вы сможете посмотреть быт семьи и их дом. Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению национальных блюд абхазской кухни и потом, у нас будет застолье в зале с большим столом и уютным камином. Вы попробуете такие блюда как мамалыга, ачапа, хачапур, мясо медведя, кабана или косули, домашние сыры из козьего или коровьего молока, буйволиный мацони. На участке растут деревья мандарина, апельсина, киви и хурмы. Все эти фрукты вы можете собрать своими руками. Также у хозяев много домашнего скота — буйволы, телята, козы, овцы, куры, лошадки. Поэтому вашим детям тоже не будет скучно.

Еще в маршруте есть уникальная пещера «Абрскила», где вы будете идти по руслу реки в резиновых сапогах (их выдают там), длина маршрута 800 м. Те, кто был в ней, отмечали, что она намного интереснее пещеры в Новом Афоне.

Прогулка по Сухуму и Кындыгские термальные источники

Так же в поездке будет прогулка по столице Сухум, где мы посмотрим город, набережную и попробуем самые вкусные лодочки с яйцом в Абхазии в ресторане «Нартаа».

Ну, а завершится поездка, релаксом в термальных источниках Кындыг, где вы сможете поплавать в природной горячей воде, оздоровиться, расслабиться и получить массу приятных эмоций.

Важная информация

Захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность поплавать.