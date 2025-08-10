В программе — классический маршрут по самым знаковым местам республики — от морского побережья до горных озёр. Вы увидите легендарную Гагрскую колоннаду, замок принца Ольденбургского, бирюзовое озеро Рица и древний Новоафонский монастырь. Посетите водопады, самшитовые рощи, пещеры, старинные храмы и даже дачу Сталина (по желанию). Бонусом станет бесплатная дегустация мёда, сыра, вина и чачи.

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь у Гагрской колоннады, заглянете в замок принца Ольденбургского, попробуете блюда в историческом ресторане «Гагрипш» (по желанию).

Остановитесь у Голубого озера и водопада «Девичьи слёзы», прокатитесь по Юпшарскому каньону, а на берегу кристального озера Рица сделаете фантастические кадры, а также посетите Мандариновый сад.

Исследуете Новый Афон — с пещерами, монастырями, древними храмами и романтичными аллеями с лебедями и фонтанами.

Примете участие в дегустации мёда, вина, чачи и сыра, чтобы прочувствовать дух абхазского гостеприимства.

Всё это — в комфортабельной поездке на микроавтобусе с опытным гидом, который расскажет вам настоящие истории этой земли: яркие, живые, захватывающие.

Примерный тайминг

5:00 — сбор участников и отправление

6:00 — пересечение государственной границы

7:00 — город Гагра

8:00 — дегустационный зал

9:00 — Голубое озеро

10:00 — водопад «Мужские слезы»

11:00 — озеро Рица

12:00 — обед на озере Рица, свободное время

15:00 — Новый Афон

17:00 — Мандариновый сад

18:00 — завершение экскурсии (возвращение из РА в РФ)

19:00 — пересечение государственной границы

20:00 — прибытие в Сочи

Организационные детали

Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter

Возьмите с собой паспорта и свидетельства о рождении детей до 14 лет в оригинале — для пересечения границы РФ и республики Абхазия

Дегустация входит в стоимость

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Пересечение границы

Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Дополнительные расходы