В программе — классический маршрут по самым знаковым местам республики — от морского побережья до горных озёр.
Вы увидите легендарную Гагрскую колоннаду, замок принца Ольденбургского, бирюзовое озеро Рица и древний Новоафонский монастырь. Посетите водопады, самшитовые рощи, пещеры, старинные храмы и даже дачу Сталина (по желанию). Бонусом станет бесплатная дегустация мёда, сыра, вина и чачи.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь у Гагрской колоннады, заглянете в замок принца Ольденбургского, попробуете блюда в историческом ресторане «Гагрипш» (по желанию).
Остановитесь у Голубого озера и водопада «Девичьи слёзы», прокатитесь по Юпшарскому каньону, а на берегу кристального озера Рица сделаете фантастические кадры, а также посетите Мандариновый сад.
Исследуете Новый Афон — с пещерами, монастырями, древними храмами и романтичными аллеями с лебедями и фонтанами.
Примете участие в дегустации мёда, вина, чачи и сыра, чтобы прочувствовать дух абхазского гостеприимства.
Всё это — в комфортабельной поездке на микроавтобусе с опытным гидом, который расскажет вам настоящие истории этой земли: яркие, живые, захватывающие.
Примерный тайминг
5:00 — сбор участников и отправление 6:00 — пересечение государственной границы 7:00 — город Гагра 8:00 — дегустационный зал 9:00 — Голубое озеро 10:00 — водопад «Мужские слезы» 11:00 — озеро Рица 12:00 — обед на озере Рица, свободное время 15:00 — Новый Афон 17:00 — Мандариновый сад 18:00 — завершение экскурсии (возвращение из РА в РФ) 19:00 — пересечение государственной границы 20:00 — прибытие в Сочи
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
Возьмите с собой паспорта и свидетельства о рождении детей до 14 лет в оригинале — для пересечения границы РФ и республики Абхазия
Дегустация входит в стоимость
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Пересечение границы
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Дополнительные расходы
Входные билеты в Рицинский парк: взрослый — 700 ₽, детский — 200 ₽, до 8 лет бесплатно
Дача Сталина — 300 ₽ (по желанию)
Новоафонская пещера: взрослый — 700 ₽, детям до 8 лет бесплатно (по желанию)
Обед (по желанию)
Трансфер из Красной Поляны — 500 ₽
Молочный водопад и дикий пляж — 500 ₽
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый билет
1600 ₽
Дети 8-12 лет
1300 ₽
Дети до 7 лет
1100 ₽
Без занимаемого места
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эвелина — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 178 туристов
Наша компания организовывает экскурсии с 2015 года. Наши преимущества:
- опытный водитель
- комфортабельный автомобиль Mercedes с кондиционером
- профессиональный гид
- забираем из отеля и туда же привозим обратно, без пересадок
Остались вопросы — пишите! С удовольствием отвечу и организую незабываемую экскурсию!
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
А
Анна
10 авг 2025
Крутая экскурсия! Гид Рашид и водитель Алик отлично выполняют свою работу! Хватило времени на все! Единственный минус, это еда на озере. три семьи с нашего автобуса остались недовольны. Но это мелочи.. берите с собой перекусы)))
Дата посещения: 9 августа 2025
Е
Елена
3 ноя 2025
Все очень здорово. Спасибо за организацию. Все на высшем уровне.
Т
Таршилова
25 окт 2025
Всё очень понравилось. Абхазия прекрасна. Гид Тимур просто кладезь знаний, очень интересно и с любовью рассказал о своей родине. Абхазцы очень гостеприимные и душевные люди. Очень всё понравилось. Спасибо большое
Ольга
22 авг 2025
Хотелось бы поблагодарить Рашида за прекрасную экскурсию в Абхазию! Путешествие было великолепным благодаря эрудированному гиду, который с любовью относится к своему краю. Рассказ экскурсовода позволил узнать много интересного, увидеть в читать дальше
кратчайшие сроки много уголков, о которых не пишут в путеводителях. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций, юмора и впечатлений! Завораживающая природа, дружная компания, тёплый приём, душевная дегустация сыров и напитков, южное солнце и волнующее море. Микроавтобус комфортабельный, водитель вежливый, лихач, но профессионал своего дела, по серпантину, как по маслу. Однозначно рекомендуем поездку всем. Благодарим за гостеприимство!
Татьяна
16 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, гид прекрасный, ответственный, отзывчивый. Материал интересный, места хорошие. Спасибо за прекрасный день.
Ирина
11 авг 2025
Поездка прошла отлично. Водитель приехал вовремя, вся поездка без задержек. Нашим гидом была Николь, рассказывала достаточно, хорошо всех организовывала. Наиболее понравившиеся локации: озеро Рица и пещеры в Новом Афоне. В пещеры завозят по желанию, точно стоят внимания. Из минусов только кафе возле озера, еда на 2, лучше выбрать другое кафе
Ф
Феврония
7 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась, наш гид Мадина приятным завораживающим голосом рассказывала про достопримечательности этих красивейших мест. Мы влюбились в эти горы, а озеро Рица просто красавица, святое место. Дача Сталина читать дальше
пахнет стариной, как подумаешь, что тут ходил, спал сам Иосиф Сталин со своей семьей, аж мурашки… В конце экскурсии окунулись в теплое спокойное море в Новом Афоне, супер впечатления. Дети тоже в восторге. Всем рекомендую.
Ю
Юлия
27 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид все очень интересно рассказывал, классный маршрут, обязательно вернемся!
Ю
Юлия
26 июл 2025
Хороший тур, жаль на дачу Сталина не насобиралось людей. Рица просто космос! Монастырь можно рассматривать полдня. Ехать стоит, фотки замечательные! Благодарю от души! Желаю благополучия!
А
Анастасия
25 июл 2025
Экскурсия на 10 из 10, лучший гид, все доступно рассказали, если еще захотим побывать в Абхазии, обратимся еще 🤍👌🏻
Л
Любовь
16 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод была очень доброжелательна, все рассказала,показала. Мадина и шофёр Алик были на высоте. Молодцы за экскурсию ставлю5+👍👌
Д
Дмитрий
14 июл 2025
Спасибо организаторам, водителю, экскурсоводу за замечательный день в Абхазии
О
Олеся
10 июл 2025
Экскурсию мы посетили 9 июля. Все прошло просто замечательно! Абхазия теперь это любовь! 🥰 нам ооочень повезло, как с гидом (Фатима - это просто умничка, слушать ее было очень приятно читать дальше
и интересно 🤔), так и с водителем(Артем - это профессионал) На такие экскурсии нужно обязательно ездить через организаторов и с гидом, тк столько информации невозможно узнать самим! Мы посетили, самые интересные и красивые места Абхазии 🌴🌴🌴 вкусно покушали и отдохнули как душой, так и телом! Большое спасибо организаторам за доступную информацию и простое оформление наших желаний на отдыхе!!!!
Нина
8 июл 2025
Всё отлично!!! Особую благодарность хотелось бы выразить гиду Николь! Молодец! Как всё хорошо рассказывала. Очень хорошая речь. Было очень приятно слушать. Добрая, красивая, приятная, отзывчатая. Экскурсия прошла на одном дыхании! Хотелось бы вернуться ещё раз. Николь супер❤️👍 Это лучшая экскурсовод!
И
Ирина
5 июл 2025
Экскурсия понравилась. Забрали на экскурсию с ближайшей к нам остановки. Гид очень понравился. Хорошо и весело вел экскурсию. Обязательно рекомендую.