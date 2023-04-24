Новый Афон, Гагра и Пицунда, озёра Рица и Голубое — в группе до 19 человек вы посетите все must-see места Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна. Мы покажем красивейшие обзорные точки, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.
- Новый Афон: вы посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
- Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
- Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.
В пути я расскажу о заповедной природе, о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства, а также остановимся на дегустацию местных вин.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы:
— въезд в Рицинский нацпарк (700 руб. /взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет, детям до 8 лет бесплатно)
— билеты в Новоафонскую пещеру (700 руб. с человека; посещение по желанию)
— обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)
— проезд к Молочному водопаду (300 руб. с человека; заезжаем по желанию группы)
- Экскурсию также можно начать из Адлера (уточняйте в переписке с гидом)
- Обратите внимание: в холодное время года Новоафонскую пещеру можно посетить только по средам, субботам и воскресеньям
ежедневно в 06:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 4069 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 55 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Максим
24 апр 2023
Экскурсия явно переоценена
А
Александр
7 апр 2023
Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного об Абхазии, осталось масса впечатлений от увиденного. Прекрасно провели время с девушкой. Красота Абхазии впечатляет даже в марте! Обязательно приедем летом. Спасибо за увлекательную экскурсию!
Ирина
7 апр 2023
Отличная экскурсия, нам очень понравилось!!!
А
Алексей
6 апр 2023
В целом все понравилось, немного подвела погода (шел дождь).
Как и планировал, посетил новоафонские пещеры вместо монастыря.
Гид был местный (Эслам), веселый, бодрый, скуно не было)
Автобус мерседес спринтер, после возвращения в Россию, порвался ремень генератора, но организаторы быстро поменяли автобус.
Как и планировал, посетил новоафонские пещеры вместо монастыря.
Гид был местный (Эслам), веселый, бодрый, скуно не было)
Автобус мерседес спринтер, после возвращения в Россию, порвался ремень генератора, но организаторы быстро поменяли автобус.
А
Алёна
10 мар 2023
Вот что категорически не нравится - на всех объектах время строго ограничено, а на дегустациях - нет (либо его более чем достаточно). Хотя это вопрос не конкретно к Сергею, а ко всем гидам в Абхазии. Вместо этого можно показывать больше достопримечательностей.
О
Оксана
6 мар 2023
Ездили группой в Абхазию. Все понравилось. Гид и водитель отработали на отлично. Рекомендую.
Марина
23 ноя 2022
Отличная экскурсия
Т
Трофимовы
2 мая 2022
Всё понравилось
О
Оксана
1 апр 2022
Очень понравился наш гид Ремзи. Он местный, поэтому путешествие с ним было приятным и интересным, несмотря на плохую погоду. Портят впечатления нескончаемые дегустации. Совершенно бесполезная трата времени, ценники на продукты
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте! Вы заказывали экскурсию по Абхазии.
1) Это другая страна. Поэтому вы когда звонили попали на сотового оператора другой страны.
2) По
1) Это другая страна. Поэтому вы когда звонили попали на сотового оператора другой страны.
2) По
А
Алексей
1 апр 2022
О том, что посещения Новоафонской пещеры не будет гид объявил в начале экскурсии. Т. е. заранее об этом не предупреждал. Хотя в плане было заявлено. Две дегустации в разных местах вместо заезда в Сухум - потраченное время для тех,кто не употребляет алкоголь. В целом экскурсия - ознакомительная. Разведка локации. Для сборной - сойдет.
Сергей
Ответ организатора:
Добрый день! Вы, наверное, перепутали Сухум в программу не входит, а пещера работает в зимнем режиме, т. е. вторник, среда, суббота, воскресенье. В выбранный вами день она не работала. а дегустации вкл в программу экскурсии, это есть в описании.
Е
Елена
17 мар 2022
Спасибо за экскурсию! Нам очень "повезло" с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями, были сомнения, что дорогу заметет, не сможем проехать. Но как только мы добрались до
Т
Татьяна
5 фев 2022
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила! Всем советуем к посещению Новоафонской пещеры- очень впечатлены.
Аня
16 янв 2022
Супер поездка на один день по Абхазии) Все четко организованно, начиная от сбора туристов и заканчивая быстрым прохождение границы. Отличный рассказ гида о своей стране. Заехали в Сухум, посмотрели на город, ну и, конечно, Рица. Невероятно повезло с погодой.
Людмила
8 дек 2021
Большое спасибо команде- водителю и экскурсоводу! Отличная экскурсия для первого знакомства с прекрасной страной.
Л
Лилия
3 дек 2021
Группа была небольшая, все места успели посетить! В медовом дворе все нарвали себе хурмы с дерева! Пещеры обязательны к посещению, 1.5 часа пролетели незаметно. Маленький совет - на маршруте будет много всего продаваться, но самые хорошие цены возле монастыря новый афон - сыр, сушеная хурма, чурчхела и сувениры
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
9 часов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340₽ за всё до 7 чел.