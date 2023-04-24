Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»

Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Новый Афон, Гагра и Пицунда, озёра Рица и Голубое — в группе до 19 человек вы посетите все must-see места Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна. Мы покажем красивейшие обзорные точки, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы.
4.47
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

  • Новый Афон: вы посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
  • Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
  • Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

В пути я расскажу о заповедной природе, о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства, а также остановимся на дегустацию местных вин.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — въезд в Рицинский нацпарк (700 руб. /взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет, детям до 8 лет бесплатно)
    — билеты в Новоафонскую пещеру (700 руб. с человека; посещение по желанию)
    — обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)
    — проезд к Молочному водопаду (300 руб. с человека; заезжаем по желанию группы)
  • Экскурсию также можно начать из Адлера (уточняйте в переписке с гидом)
  • Обратите внимание: в холодное время года Новоафонскую пещеру можно посетить только по средам, субботам и воскресеньям

ежедневно в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я» (Елена)Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я» (Елена)Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я» (Татьяна)Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я» (Татьяна)Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я» (Татьяна)
М
24 апр 2023
Экскурсия явно переоценена
А
7 апр 2023
Экскурсия очень понравилась! Узнали много интересного об Абхазии, осталось масса впечатлений от увиденного. Прекрасно провели время с девушкой. Красота Абхазии впечатляет даже в марте! Обязательно приедем летом. Спасибо за увлекательную экскурсию!
Ирина
7 апр 2023
Отличная экскурсия, нам очень понравилось!!!
А
6 апр 2023
В целом все понравилось, немного подвела погода (шел дождь).
Как и планировал, посетил новоафонские пещеры вместо монастыря.
Гид был местный (Эслам), веселый, бодрый, скуно не было)
Автобус мерседес спринтер, после возвращения в Россию, порвался ремень генератора, но организаторы быстро поменяли автобус.
А
10 мар 2023
Вот что категорически не нравится - на всех объектах время строго ограничено, а на дегустациях - нет (либо его более чем достаточно). Хотя это вопрос не конкретно к Сергею, а ко всем гидам в Абхазии. Вместо этого можно показывать больше достопримечательностей.
О
6 мар 2023
Ездили группой в Абхазию. Все понравилось. Гид и водитель отработали на отлично. Рекомендую.
Марина
23 ноя 2022
Отличная экскурсия
Т
2 мая 2022
Всё понравилось
О
1 апр 2022
Очень понравился наш гид Ремзи. Он местный, поэтому путешествие с ним было приятным и интересным, несмотря на плохую погоду. Портят впечатления нескончаемые дегустации. Совершенно бесполезная трата времени, ценники на продукты
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в три-четыре раза выше, чем в других местах.
Очень долго выбирала организатора экскурсии. Выбрала Сергея, причём дороже, чем предлагали другие, и пожалела. Накануне, до начала девятого ждала информации о поездке, потом начала звонить сама. Сергей указал на сайте свой телефон для связи, при этом находился в другой стране и не смог мне сам ответить на мои вопросы по поводу завтрашней экскурсии. Информацию я получила только после десяти вечера, при том, что уже в четыре утра на следующий день нужно было вставать. К тому же пришлось возмутиться, чтобы мне вернули деньги за международный разговор с организатором.

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте! Вы заказывали экскурсию по Абхазии.
1) Это другая страна. Поэтому вы когда звонили попали на сотового оператора другой страны.
2) По
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поводу дегустаций- это прописано в описании экскурсии. Это групповая экскурсия. И проводится она по программе которая есть в описании экскурсии. (об этом Вы знали если ознакомились с программой).
3) По поводу цен. Есть разные цены и разного качества продукция.
4) По поводу Вашего звонка. Вам сделали скидку на экскурсию 120 рублей. Вы сказали, что столько потратили на ваш звонок.
5) У нас есть предложения для путешественников которые хотят индивидуальный подходят. Это индивидуальные экскурсии. Я думаю такое предложение Вам больше подошло бы.

Мы очень сожалеем, что вам эта экскурсия не понравилась

А
1 апр 2022
О том, что посещения Новоафонской пещеры не будет гид объявил в начале экскурсии. Т. е. заранее об этом не предупреждал. Хотя в плане было заявлено. Две дегустации в разных местах вместо заезда в Сухум - потраченное время для тех,кто не употребляет алкоголь. В целом экскурсия - ознакомительная. Разведка локации. Для сборной - сойдет.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Добрый день! Вы, наверное, перепутали Сухум в программу не входит, а пещера работает в зимнем режиме, т. е. вторник, среда, суббота, воскресенье. В выбранный вами день она не работала. а дегустации вкл в программу экскурсии, это есть в описании.
Е
17 мар 2022
Спасибо за экскурсию! Нам очень "повезло" с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями, были сомнения, что дорогу заметет, не сможем проехать. Но как только мы добрались до
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озера, выглянуло солнце и нам удалось полюбоваться этой красотой!!! Очень красивый снежный пейзаж! Прекрасная экскурсия, увидели много достопримечательностей Абхазии! А дегустации мёда, вина и сыра - оставили приятное послевкусие! Спасибо команде!

Спасибо за экскурсию! Нам очень "повезло" с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями,Спасибо за экскурсию! Нам очень "повезло" с погодой)) всю дорогу к озеру Рицца валил снег хлопьями,
Т
5 фев 2022
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила! Всем советуем к посещению Новоафонской пещеры- очень впечатлены.
Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила!Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила!Нам с подругой все очень понравилось! Приятный, веселый экскурсовод, интересные локации и структурность экскурсии. Абхазия покорила!
Аня
16 янв 2022
Супер поездка на один день по Абхазии) Все четко организованно, начиная от сбора туристов и заканчивая быстрым прохождение границы. Отличный рассказ гида о своей стране. Заехали в Сухум, посмотрели на город, ну и, конечно, Рица. Невероятно повезло с погодой.
Людмила
8 дек 2021
Большое спасибо команде- водителю и экскурсоводу! Отличная экскурсия для первого знакомства с прекрасной страной.
Л
3 дек 2021
Группа была небольшая, все места успели посетить! В медовом дворе все нарвали себе хурмы с дерева! Пещеры обязательны к посещению, 1.5 часа пролетели незаметно. Маленький совет - на маршруте будет много всего продаваться, но самые хорошие цены возле монастыря новый афон - сыр, сушеная хурма, чурчхела и сувениры

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