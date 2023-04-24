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в три-четыре раза выше, чем в других местах.

Очень долго выбирала организатора экскурсии. Выбрала Сергея, причём дороже, чем предлагали другие, и пожалела. Накануне, до начала девятого ждала информации о поездке, потом начала звонить сама. Сергей указал на сайте свой телефон для связи, при этом находился в другой стране и не смог мне сам ответить на мои вопросы по поводу завтрашней экскурсии. Информацию я получила только после десяти вечера, при том, что уже в четыре утра на следующий день нужно было вставать. К тому же пришлось возмутиться, чтобы мне вернули деньги за международный разговор с организатором.