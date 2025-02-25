Рыбалка в Сочи 2 в 1: в открытом море и на озере

Открыть лучшие рыбные места с опытными рыбаками и приготовить свой улов на мангале
Это путешествие — мечта заядлого рыбака, но придется по душе и просто любителям отдыха на природе.

Вы проведете день с нашими мастерами рыбной ловли, которые поделятся своими секретами, снабдят вас снастями и покажут отменные места для рыбалки. Попробуем добыть ставридку в открытом море и осетра на озере. А улов можно сразу же приготовить.
Рыбалка в Сочи 2 в 1: в открытом море и на озере
Рыбалка в Сочи 2 в 1: в открытом море и на озере
Рыбалка в Сочи 2 в 1: в открытом море и на озере
Ближайшие даты:
25
фев28
фев4
мар7
мар11
мар14
мар18
мар
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

Вы проведете день с нашими опытными рыбаками, которые поделятся секретами ловли, предоставят необходимые снасти и даже помогут приготовить ваш улов. Маршрут может варьироваться по вашему желанию, но примерный план у нас такой:

За ставридкой — в открытое море. Мы отправляемся в небольшой компании в открытое море на яхте. Будем ловить главные «хиты» черноморской рыбки — ставридку, луфаря, селедку, морских окуня, карася и дракона. Улов сможем приготовить прямо на борту и сытно подкрепиться. А если повезет, в пути встретим дельфинов.

Береговая ловля. В Олимпийском парке вы познакомитесь с излюбленным способом рыбалки среди местных жителей. Мы сядем около причала с шикарными видами на город и горы, расставим снасти и попробуем добыть главные трофеи береговой рыбалки. Это сарган (длинная и тощая рыба с мордой, напоминающей птичий клюв) и черноморский хит — барабуля!

Идиллическая рыбалка на озере. В завершении дня отправимся за пресноводной рыбой на озеро. Улов здесь может быть самым разнообразным: карп, щука, сом, форель и даже осётр собственной персоной! А после рыбалки устроимся в уютной беседке на берегу озера: вы сможете присвоить пойманную рыбу, упаковать ее в вакуум или приготовить на мангале.

Вкусный бонус. Во время экскурсии вас угостят различными напитками из винограда собственного производства. Ведь наш рыбак является ещё и винокуром в третьем поколении и с радостью поделится секретами приготовления вина. На закуску — целая тарелка местных деликатесов: сыр, суджук и соленья.

Если захотите, мы также организуем экскурсию по форелевому хозяйству: вы увидите, как выращивают янтарную и радужную форель, осетрину и белугу. И конечно, сможете купить рыбу или свежую икру.

Организационные детали

  • Снасти, удочки предоставляются нашими рыбаками
  • Рыбалка в открытом море происходит в группе до 11 человек на борту. Время групповой рыбалки — 3 часа.
  • Рыба, выловленная на последней локации, должна быть оплачена (от 100 рублей за килограмм). Также по желанию оплачивается экскурсия по форелевому хозяйству и алкоголь. Других дополнительных расходов не предполагается.
  • Мы заберём вас в Адлере или Сириусе
  • Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена

Рыбалка проводится круглогодично.

во вторник и пятницу в 10:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7999 ₽
Дети до 16 лет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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