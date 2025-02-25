Это путешествие — мечта заядлого рыбака, но придется по душе и просто любителям отдыха на природе. Вы проведете день с нашими мастерами рыбной ловли, которые поделятся своими секретами, снабдят вас снастями и покажут отменные места для рыбалки. Попробуем добыть ставридку в открытом море и осетра на озере. А улов можно сразу же приготовить.

Описание водной прогулки

Вы проведете день с нашими опытными рыбаками, которые поделятся секретами ловли, предоставят необходимые снасти и даже помогут приготовить ваш улов. Маршрут может варьироваться по вашему желанию, но примерный план у нас такой:

За ставридкой — в открытое море. Мы отправляемся в небольшой компании в открытое море на яхте. Будем ловить главные «хиты» черноморской рыбки — ставридку, луфаря, селедку, морских окуня, карася и дракона. Улов сможем приготовить прямо на борту и сытно подкрепиться. А если повезет, в пути встретим дельфинов.

Береговая ловля. В Олимпийском парке вы познакомитесь с излюбленным способом рыбалки среди местных жителей. Мы сядем около причала с шикарными видами на город и горы, расставим снасти и попробуем добыть главные трофеи береговой рыбалки. Это сарган (длинная и тощая рыба с мордой, напоминающей птичий клюв) и черноморский хит — барабуля!

Идиллическая рыбалка на озере. В завершении дня отправимся за пресноводной рыбой на озеро. Улов здесь может быть самым разнообразным: карп, щука, сом, форель и даже осётр собственной персоной! А после рыбалки устроимся в уютной беседке на берегу озера: вы сможете присвоить пойманную рыбу, упаковать ее в вакуум или приготовить на мангале.

Вкусный бонус. Во время экскурсии вас угостят различными напитками из винограда собственного производства. Ведь наш рыбак является ещё и винокуром в третьем поколении и с радостью поделится секретами приготовления вина. На закуску — целая тарелка местных деликатесов: сыр, суджук и соленья.

Если захотите, мы также организуем экскурсию по форелевому хозяйству: вы увидите, как выращивают янтарную и радужную форель, осетрину и белугу. И конечно, сможете купить рыбу или свежую икру.

Организационные детали

Снасти, удочки предоставляются нашими рыбаками

Рыбалка в открытом море происходит в группе до 11 человек на борту. Время групповой рыбалки — 3 часа.

Рыба, выловленная на последней локации, должна быть оплачена (от 100 рублей за килограмм). Также по желанию оплачивается экскурсия по форелевому хозяйству и алкоголь. Других дополнительных расходов не предполагается.

Мы заберём вас в Адлере или Сириусе

Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена

Рыбалка проводится круглогодично.