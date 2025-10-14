читать дальше

и не увидела, что за 10тр трансфер из Сочи в Абхазию, а обратно расстаёмся где удобно (можно на границе, а можно остаться на дольше и путешествовать/купаться самим). Вообщем здесь обратите внимание))

Очень понравились Гагры, как город и место отдыха. Новый Афон и пещеры-это место силы)))

Спасибо, Артуру! Рекомендую, без лишнего народа, дегустаций и хождений. Всегда можно обговорить остановки по заявленному маршруту!