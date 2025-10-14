Я довезу вас до отеля в Гагре или неподалёку, а по пути покажу природные и архитектурные достопримечательности Абхазии.
Вы полюбуетесь Белыми скалами у моря, Жоэкварским ущельем и Приморским парком с экзотическими растениями. Увидите знаменитый ресторан с часами, колоннаду и дворец принца Ольденбургского. Сможете собрать мандарины в саду и побываете в Новом Афоне.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
- Белые скалы. Вы насладитесь живописным видом на берегу моря и поразмышляете над происхождением скал — оно до сих пор остаётся загадкой
- Жоэкварское ущелье. Проедем по нему и сделаем красивые фото
- «Гагрипш» — знаменитый ресторан с часами
- Приморский парк с экзотическими растениями
- Колоннада и дворец принца Ольденбургского
- Мандариновый сад с возможностью собрать прямо с дерева сочные плоды
- Новый Афон. Сначала мы посетим старую ГЭС с водопадом. Затем проследуем по фотогеничной дороге, которая ведёт к мужскому монастырю. При желании вы побываете и в невероятной Новоафонской пещере
Обратите внимание: это поездка-трансфер без углублённого информационного сопровождения.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном 6-местном авто
- Новоафонская пещера (посещение по желанию, расписание работы меняется, нужно заранее уточнять) — 700 ₽ с человека
Пересечение границы:
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить и погасить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 839 туристов
Меня зовут Артур, я родился и живу в Абхазии. Люблю свою страну и с удовольствием познакомлю вас с ней.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 окт 2025
Экскурсия очень комфортная. Артур провез нас везде, куда мы запланировали.
Еще показал очень вкусное кафе 🔥
Е
Елена
25 авг 2025
Добрый день! Артур действует четко)) Забрал на месте вовремя, домчали быстро, погран пост прошли под его контролем)). Машина большая чистая тойоте-ехать в удовольствие. Завтрак/обед нужно предупредить, подберет место.
Я была невнимательна
