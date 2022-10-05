Старая новая Красная Поляна из Сочи

История, современность, природа и колорит популярного курорта - с отправлением из Красной поляны
Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов. Аккуратные домики в альпийском стиле. Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо. Современные отели и канатные дороги. Уютные
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кафе и ресторанчики.

Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.

4.46
13 отзывов
Старая новая Красная Поляна из Сочи
Старая новая Красная Поляна из Сочи
Старая новая Красная Поляна из Сочи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная горная дорога

Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.

Курорты мирового уровня

Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Сочи и желающим за один день увидеть все самые живописные и популярные локации Красной Поляны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсию можно начать в Адлере или в самой Красной Поляне

Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
5 окт 2022
Очень приятная поездка-прогулка по окрестностям курортов Красной Поляны. Невзирая на плохую погоду удалось увидеть как красоты новых горных курортов, так и предания старины глубокой - дольменный комплекс, а также великолепный водопад. Гид-водитель Екатерина отлично знает историю этой земли, а также очень приятный человек.
А
18 авг 2022
Экскурсия понравилась. Гид старалась выстроить экскурсию и маршрут под нас и наши интересы
O
3 янв 2022
Очень хотелось попутешествовать в районе Красная поляна, съездили на пасеку, вернее на дегустацию и закупку меда, потом по поселку Красная поляна, в храм, далее к долменам, и все.. Гид, по-видимому, скучал, рассказывал все, используя" ну. .".
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Жаль, что у вас сложилось такое впечатление, несмотря на приложенные нами усилия.
А именно:
за 3 дня до этой экскурсии, забронированной на
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31 декабря, вы попросили найти для вас гида на минивэне, и мы его нашли, хотя это и было весьма проблематично, учитывая высокий спрос на праздничный день
Вы посетили все объекты, указанные в экскурсии. В дополнении к этому, вы ещё 1 час провели в ресторане (и гид вас ждал), а потом ещё час потратили на то, чтобы объехать 4 магазина в поисках монопода для экшн-камеры вашего внука. И всё это, напомним, происходило 31 декабря, когда всем хочется побыстрее попасть домой, к семье. В т. ч. и нашему гиду, который не взял с вас никаких доплат за лишние 2 часа
Всех этих моментов вы, конечно же, не оценили. Зато «оценили» нашего гида, как скучного человека и с неидеально-дикторской речью…
И ещё, по поводу посещения пасеки — этот пункт программы (впрочем, как и все остальные) у нас чисто добровольный. Не хотите — не едем. Т. к. вы конкретно интересовались пасекой и в переписке с нами, и в переписке с гидом - Вас завезли. В отзыве Вы это назвали это «дегустацией и закупкой мёда». Скажите, а чего вы ждали от посещения пасеки в декабре? Пчёлок, летающих с цветка на цветок, от улея к улею? Работники пасеки Вам всё рассказали, дали попробовать и помогли выбрать продукцию.
С уважением,
Екатерина и Дмитрий

Катерина
4 фев 2021
Не впечатлена
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
//старый отзыв
И
10 дек 2020
Браво, Катя! Лучшего гида, чем профессиональный горнолыжник и не найти. Знает все и про историю Красной поляны и современную жизнь этого божественного места. С комфортом, удобно, встретила и показала все важные достопримечательности. Рекомендую всем, не пожалеете.
Владимир
19 окт 2020
Отличная экскурсия. Екатерина - гид профессиональный. Человек знающий, доброжелательный и интеллигентный. Нам все очень понравилось. Прекрасный маршрут экскурсии. Много чего увидите и узнаете. Рекомендуем.
Ю
27 июля 2020
Екатерина, спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию. Конечно регион не богат на исторические объекты, но по своему прекрасен своей природой. Современные посёлки прекрасны, с хорошо развитой инфраструктурой, притягивают своим комфортом и уютной атмосферой. Дольмены все также хранят в себе тайну своего предназначения, поэтому каждый кто прикоснулся к ним будет проигрывать разные варианты их появления. Ещё раз большое спасибо!
Юлия
10 дек 2019
Экскурсию провел гид Дмитрий. Ездила с сыном 9 лет. Показали нам все, что мы хотели посмотреть, рассказали о курортах, об особенностях. Очень комфортный автомобиль, грамотный рассказчик, все было интересно! Все в спокойном ритме, и в том темпе, который нас устраивал. Получились замечательные фотографии! Жалею, что купила мало меда на пасеке.
Т
25 июня 2019
К экскурсии вопросов нет, просто видимо этот край не богат на достопримечательности. Все сосредоточено на горнолыжном отдыхе.
И посмотреть практически нечего. Гид Дмитрий ответит на все ваши вопросы и проложить маршрут по вашим предпочтениям!
Р
8 июня 2019
Были в Адлере на соревнованиях с сыном. В свободное время захотели съездить на экскурсию в Красную Поляну. Как поехать самим? Где, что посмотреть?
Нашли выход, заказали экскурсию. Екатерина, отличный гид! Все
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просто и доступно рассказала, Оптимально, легко и комфортно оранизовала Трансферт с Адлера, поездку на высоту 2200, но самое главное- это умение рассказывать и беседовать с экскурссантами. Буду рекомендовать друзьям экскурсии в Красную Поляну только через Вас(

А
27 авг 2018
Возможно, я слишком много узнавала об этих местах перед поездкой. Может, места такие, что мало о них можно рассказать. НО было совсем не интересно. Может быть полезно тому, кто совсем ничего не знает об этом курорте
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Мы сразу, до начала экскурсии, высянили с Анастасией, что она сама уже была в Красной Поляне, а на нашу экскурсию
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поехала ради мужа и дочки, которым ей хотелось показать курорты. Да, эта экскурсия рассчитана на тех, кто впервые знакомится с этими местами. Хотя и для многих тех, кто уже был здесь, наша экскурсия оказывается тоже полезна. Многие наши гости признавались, что до экскурсии не понимали разницы между курортом Красная Поляна и посёлком Красная Поляна, не знали, что Роза Хутор и Красная Поляна — не одно и то же. Что курорты находятся в посёлке Эсто-Садок. И на каждом курорте — своя канатная дорога. Многие также удивляются, что Красная Поляна — не деревенька в 3 дома на одной улице, как они себе представляли, а шикарный посёлок с увлекательной историей…

Т
22 авг 2018
Все понравилось.
К
18 авг 2018
Экскурсия для тех, кто не любит много ходить, но любит много увидеть и узнать. Крайне рекомендую доехать на подъёмнике до самого верха - виды оттуда просто изумительные! Гид Катя очень любит свой край, много рассказывает интересного и познавательного.
Короче, рекомендую всем.
Однако, надо учитывать, что реальная стоимость экскурсии с учётом трансфера плюс подъемники составит около 6 тысяч.
Но оно того стоит!

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