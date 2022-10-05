Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов. Аккуратные домики в альпийском стиле. Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо. Современные отели и канатные дороги. Уютные

кафе и ресторанчики. Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная горная дорога

Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.

Курорты мирового уровня

Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Сочи и желающим за один день увидеть все самые живописные и популярные локации Красной Поляны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Экскурсию можно начать в Адлере или в самой Красной Поляне

Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)