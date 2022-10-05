Описание экскурсии
Что вас ожидает
Живописная горная дорога
Пока мы будем ехать по старому краснополянскому шоссе, вы будете любоваться панорамами гор и услышите захватывающую историю этих мест. Мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны: что было на её месте 200 лет назад и что изменилось после Олимпиады. Почему одна сотка земли здесь стоит от 5 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? По пути мы сделаем пару остановок на смотровых площадках и заедем попить минеральной воды на нарзанный источник.
Дух древности в посёлке
В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и сможете купить понравившуюся продукцию.
Курорты мирового уровня
Красную Поляну называют «русской Швейцарией» — и это не просто так. Вы увидите все 3 современных горнолыжных курорта — Газпром, Красную Поляну и Розу Хутор, оцените их архитектуру и инфраструктуру: отели, рестораны, и даже своё казино! И если захотите — сможете подняться на канатной дороге к горным вершинам.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, отдыхающим в Сочи и желающим за один день увидеть все самые живописные и популярные локации Красной Поляны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Экскурсию можно начать в Адлере или в самой Красной Поляне
Дополнительные расходы: нарзанный источник — 200 руб. с человека, дольмены — 200 руб. с человека, покупки на пасеке (по желанию), билеты на канатную дорогу (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А именно:
за 3 дня до этой экскурсии, забронированной на
И посмотреть практически нечего. Гид Дмитрий ответит на все ваши вопросы и проложить маршрут по вашим предпочтениям!
Нашли выход, заказали экскурсию. Екатерина, отличный гид! Все
Короче, рекомендую всем.
Однако, надо учитывать, что реальная стоимость экскурсии с учётом трансфера плюс подъемники составит около 6 тысяч.
Но оно того стоит!