12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
31 авг в 09:30
1 сен в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
11 часов
Групповая
до 18 чел.
На Красную поляну - из Сочи
Изучить олимпийские объекты, полюбоваться Кавказским хребтом и увидеть шоу поющих фонтанов
Начало: У Морского порта
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
12001 020₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 августа 2024Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в доброй атмосфере. Спасибо за хорошо проведенное время!
- ДДмитрий14 июля 2024Все прошло на отлично. Экскурсовод был великолепный. Я был поражён и очень сильно доволен качеством работы экскусоводом. Молодцы!
- ИИрина8 июля 2024Очень интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова🙌 Потрясающе глубокие и разносторонние знания материала. Мы путешествовали из прошлого в будущее и обратно с визуальным рядом, подтверждающим события и переживали весь градиент эмоций. Буду рекомендовать.
- ЭЭльдар30 июня 2024Спасибо экскурсоводу Денису за насыщенный впечатлениями день нашего отдыха.
- ЮЮлия12 июня 2024Забронировала на сайте экускурсию по Сочи у Дениса, практически сразу он мне перезвонил, мы обсудили все моменты, а именно какие
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чвижепсе»
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