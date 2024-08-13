Чвижепсе – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Чвижепсе» в Сочи, цены от 1 020 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ваш идеальный день в Сочи
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
На кабриолете
89 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
31 авг в 09:30
1 сен в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Мистический Сочи
На машине
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
На Красную поляну - из Сочи
На автобусе
скидка
15%
11 часов
Групповая
до 18 чел.
На Красную поляну - из Сочи
Изучить олимпийские объекты, полюбоваться Кавказским хребтом и увидеть шоу поющих фонтанов
Начало: У Морского порта
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
12001 020 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    13 августа 2024
    Мистический Сочи
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, узнали много нового о истории и современном Сочи. Экскурсия прошла в доброй атмосфере. Спасибо за хорошо проведенное время!
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  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2024
    Мистический Сочи
    Все прошло на отлично. Экскурсовод был великолепный. Я был поражён и очень сильно доволен качеством работы экскусоводом. Молодцы!
  • И
    Ирина
    8 июля 2024
    Мистический Сочи
    Очень интересная экскурсия! Слушали, не пропуская ни слова🙌 Потрясающе глубокие и разносторонние знания материала. Мы путешествовали из прошлого в будущее и обратно с визуальным рядом, подтверждающим события и переживали весь градиент эмоций. Буду рекомендовать.
  • Э
    Эльдар
    30 июня 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Спасибо экскурсоводу Денису за насыщенный впечатлениями день нашего отдыха.
  • Ю
    Юлия
    12 июня 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Забронировала на сайте экускурсию по Сочи у Дениса, практически сразу он мне перезвонил, мы обсудили все моменты, а именно какие
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    места бы мы хотели посетить, какого формата экскурсии и тд. В назначенный день Денис приехал к гостинице, составил для нас хороший и индивидуальный маршрут на весь день. На все интересующие нас вопрос он мог ответить, рассказал историю города, сопровождал нас на все локации. Хотелось бы отметить что Денис очень хорошо знает город и пригород-легко объезжали все пробки, благодаря этому экономили время. Было очень интересно и познавательно, спасибо.

  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
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    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

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Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чвижепсе»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Чвижепсе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 020 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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