Насыщенная поездка на курорт «Газпром Поляна» (канатная дорога входит в стоимость)
Добраться до горных вершин и насладиться видами на групповой экскурсии
Это путешествие позволит вам побывать высоко в горах и полюбоваться пейзажами. По пути к «Газпром Поляне» мы сделаем несколько видовых остановок, а на самом курорте вас ждёт подъём на канатной дороге до уровня 1660 м. и панорамный спуск на уникальной канатной дороге типа 3S. Также вы побываете в ОКЦ «Галактика», стилизованном под космос, и в Олимпийском парке.
Прогулочная кресельная канатная дорога открытого типа (в режиме карусели)
Канатная дорога «Приют Пихтовый» 1660 м.
Канатная дорога типа 3S
Общественно-культурный центр «Галактика»
Олимпийский парк, олимпийские объекты, шоу «Поющие фонтаны»
Детали маршрута
По пути на курорт мы остановимся на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон и посетим медовую пасеку с дегустацией.
На высоте 545 метров н. у. м. вы посетите ОКЦ «Галактика», стилизованный под космос.
Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 м. , вы окажетесь на отметке под названием «Псехако», здесь же панорамная канатная дорога открытого типа (включена в стоимость), на которой можно будет прокатиться неограниченное количество раз.
Далее вы подниметесь на отметку в 1660 м. к приюту «Пихтовый». От него начинаются популярные летние туристические тропы в Кавказский биосферный заповедник. На этой отметке можно сделать красивые фото на фоне гор.
От станции «Приют Пихтовый» начинается панорамный спуск на уникальной канатной дороге типа 3S. Во время плавного спуска перед вами откроются захватывающие панорамные виды на долину реки Мзымта, курорты Красная Поляна и Роза Хутор, окружённые величественными вершинами Кавказских гор.
Организационные детали
Мы заберём вас из Сочи или Адлера и по окончании отвезём обратно
Трансфер, канатная дорога, дегустации и страховка входят в стоимость
В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля продолжительность может увеличиться до 12 часов. Из них 2–2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.
Подъём по канатной дороге происходит в вечернее время (15:30)
Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
Что входит в стоимость, а что — нет
В цену включены:
канатная дорога «Хребет Псехако» на высоту 1440 м. закрытого типа (гондольная)
прогулочная кресельная канатная дорога, открытого типа (в режиме карусели)
канатная дорога «Приют Пихтовый» на отметку 1660 м. закрытого типа (гондольная)
канатная дорога типа 3S
трансфер
услуги гида
дегустации
Дополнительно оплачивается обед — от 700 ₽
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет из Сочи, Адлера и Сириуса
3000 ₽
Дети до 14 лет
2000 ₽
Дети до 5 лет без предоставления места в автобусе
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере и Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 22392 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили читать дальшеуменьшить
время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Все прошло отлично нам понравилось ❤️ волшебно через Тинькофф банк оформляли тур
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С
Софья
Подобную экскурсию посещали 9 лет назад, решили освежить впечатления и посетить красивые места еще раз. Забрали нас из центрального Сочи с остановки железнодорожный вокзал,первая остановка в каньоне. далее остановка в читать дальшеуменьшить
красной поляне,затем курорт газпром с посещением смотровой площадки и эстосадок,затем мы разделились на две группы первая осталась кататься на канатной дороге,а нас повезли обратно на газпром,к стати кто не успел или не захотел перекусить на дегустации в эстосадке есть Вкусно и точка, где можно бюджетно и привычно подкрепиться, после катания на канатной дороге нас забрал водитель и мы выдвинулись на шоу танцующих фонтанов в олимпийском парке, погода на всем протяжение экскурсии была очень переменчивая от проливного ливня до солнечной, но впечатлений это не испортило.
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Валентина
Через приложение Трипстер планировала поездку впервые. Очень удобно. Связываются кураторы поездки во время, все время на связи. Поездкой довольна. Ну а наша Поляна как и в целом Красная Поляна и Роза Хутор это пик удовольствия. Все прошло отлично.
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Павел
Самый лучший отдых в моей жизни, насыщенная программа, особенно ребята ехайте со своей половинкой, обратно вдвоём в кобинки, и в этот момент вы поймете, что такое ❤️❤️❤️
+2
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О
Оксана
Хорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, Розе Хутор, и посетили вершины Лаура и Псехако на канатной дороге. После чего отправились в Олимпийский парк на шоу поющих фонтанов. Рекомендую!
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С
Сергей
Спасибо большое организаторам! Очень насыщенная и познавательная программа. Посетили три курорта и на канатной дороге в горах закат встретили, а вечером поехали в Олимпийский парк на шоу Поющих Фонтанов👍
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