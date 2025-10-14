Это путешествие позволит вам побывать высоко в горах и полюбоваться пейзажами. По пути к «Газпром Поляне» мы сделаем несколько видовых остановок, а на самом курорте вас ждёт подъём на канатной дороге до уровня 1660 м. и панорамный спуск на уникальной канатной дороге типа 3S. Также вы побываете в ОКЦ «Галактика», стилизованном под космос, и в Олимпийском парке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш маршрут

Вантовый мост

Ахштырский каньон

Смотровая на Skypark

Ущелье Ахцу

Посещение Греческого подворья, обед

Дегустация краснополянского мёда и вина

Курорт «Красная Поляна»

Курорт «Роза Хутор»

Курорт «Газпром Поляна»

Канатная дорога «Хребет Псехако» 1440 м.

Прогулочная кресельная канатная дорога открытого типа (в режиме карусели)

Канатная дорога «Приют Пихтовый» 1660 м.

Канатная дорога типа 3S

Общественно-культурный центр «Галактика»

Олимпийский парк, олимпийские объекты, шоу «Поющие фонтаны»

Детали маршрута

По пути на курорт мы остановимся на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон и посетим медовую пасеку с дегустацией.

На высоте 545 метров н. у. м. вы посетите ОКЦ «Галактика», стилизованный под космос.

Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 м. , вы окажетесь на отметке под названием «Псехако», здесь же панорамная канатная дорога открытого типа (включена в стоимость), на которой можно будет прокатиться неограниченное количество раз.

Далее вы подниметесь на отметку в 1660 м. к приюту «Пихтовый». От него начинаются популярные летние туристические тропы в Кавказский биосферный заповедник. На этой отметке можно сделать красивые фото на фоне гор.

От станции «Приют Пихтовый» начинается панорамный спуск на уникальной канатной дороге типа 3S.

Во время плавного спуска перед вами откроются захватывающие панорамные виды на долину реки Мзымта, курорты Красная Поляна и Роза Хутор, окружённые величественными вершинами Кавказских гор.

Организационные детали

Мы заберём вас из Сочи или Адлера и по окончании отвезём обратно

Трансфер, канатная дорога, дегустации и страховка входят в стоимость

В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля продолжительность может увеличиться до 12 часов. Из них 2–2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.

Подъём по канатной дороге происходит в вечернее время (15:30)

Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время

Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включены:

канатная дорога «Хребет Псехако» на высоту 1440 м. закрытого типа (гондольная)

прогулочная кресельная канатная дорога, открытого типа (в режиме карусели)

канатная дорога «Приют Пихтовый» на отметку 1660 м. закрытого типа (гондольная)

канатная дорога типа 3S

трансфер

услуги гида

дегустации

Дополнительно оплачивается обед — от 700 ₽