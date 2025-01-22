Найти в бесснежном Сочи зимнюю сказку, пушистый снег и праздничное настроение
Приглашаю вас в поездку по новогодним локациям моего родного края. Я стану вашим другом на один день и окутаю кавказским уютом.
Отвезу вас в резиденцию Деда Мороза, к самому высокому в России колесу обозрения и главной городской ёлке. Расскажу о своём любимом Сочи и подарю мобильную фотосессию на память.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Сказочная деревня — вы посетите усадьбу Деда Мороза. Заглянете в дом водяного, жилище кощея, избушку Бабы-яги и дом Кузи.
Колесо обозрения — это самая высокая точка обзора в Сочи. Вам откроется вид на Имеретинскую долину и олимпийские объекты, а в хорошую погоду также на Кавказские горы, Чёрное море, Мацесту, Адлер и Красную поляну.
Музей микроминиатюр Владимира Анискина — вы увидите более 50 крошечных работ, созданных вручную под микроскопом. Некоторые из них настолько малы, что невооруженным взглядом их просто не различить.
Сувенирный магазин с эксклюзивной продукцией ручной работы — здесь можно купить глиняную посуду и посуду из самшита, а также обереги Бабы-яги.
Дегустационный зал — вы бесплатно попробуете 7 сортов вин и 4 вида мёда. Сладкоежки смогут приобрести местную пастилу и чурчхелу, а гурманы — ткемали, нашараб и сацебели домашнего производства.
Центральная улица Сочи — в конце поездки я отвезу вас на пешеходную улицу Навагинскую, местный Арбат. Она украшена вечнозелёной аллеей из кипарисов и пальм, которые зимой подсвечены гирляндами. Именно здесь стоит главная новогодняя красавица-ёлка. Мы прогуляемся по праздничной ярмарке и подзарядимся настроением.
Я живу в Сочи всю жизнь и покажу вам город глазами местного:
Познакомлю с культурой старого и нового Сочи
Расскажу о горожанах: как и чем они живут, почему летом не купаются в море и как спасаются от знойной жары
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Haval F7
Я фотографирую на iphone последней модели. 5–10 фото с каждой локации скидываю в конце поездки на почту или мессенджер
Дополнительно оплачиваются:
вход в национальный парк Сочи — 200 ₽ за человека
билет в музей микроминиатюр — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка
билет в Сказочную деревню — 1000 ₽ за взрослого, 800 ₽ за ребёнка
билет на колесо обозрения — 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка
индивидуальная VIP—дегустация от профессионального кависта по желанию — от 2500 ₽ за группу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 163 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сюзанна, я жительница города Сочи. И я предлагаю увидеть крутые места моими глазами. С вас желание — с меня перезагрузка вашей души! И чудесные воспоминания на долгое время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
22 янв 2025
Хочу выразить благодарность Сюзанне за замечательную экскурсию с индивидуальным подходом. Полная ориентированность на клиента. Сюзанна забрала нас из санатория, а когда закончилась экскурсия - посадила на такси. Сюзанна очень интересный собеседник, читать дальше
много интересной информации рассказывает по ходу экскурсии. Экскурсия очень интересная и взрослым и детям. Под впечатлением остались все и будем еще долго вспоминать увиденное. Также подсказала, где можно прогуляться с ребёнком еще в городе, как добраться, где покушать вкусно. Однозначно рекомендую! Будем обращаться за новыми впечатлениями только к ней!