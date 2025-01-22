Приглашаю вас в поездку по новогодним локациям моего родного края. Я стану вашим другом на один день и окутаю кавказским уютом. Отвезу вас в резиденцию Деда Мороза, к самому высокому в России колесу обозрения и главной городской ёлке. Расскажу о своём любимом Сочи и подарю мобильную фотосессию на память.

Сказочная деревня — вы посетите усадьбу Деда Мороза. Заглянете в дом водяного, жилище кощея, избушку Бабы-яги и дом Кузи.

Колесо обозрения — это самая высокая точка обзора в Сочи. Вам откроется вид на Имеретинскую долину и олимпийские объекты, а в хорошую погоду также на Кавказские горы, Чёрное море, Мацесту, Адлер и Красную поляну.

Музей микроминиатюр Владимира Анискина — вы увидите более 50 крошечных работ, созданных вручную под микроскопом. Некоторые из них настолько малы, что невооруженным взглядом их просто не различить.

Сувенирный магазин с эксклюзивной продукцией ручной работы — здесь можно купить глиняную посуду и посуду из самшита, а также обереги Бабы-яги.

Дегустационный зал — вы бесплатно попробуете 7 сортов вин и 4 вида мёда. Сладкоежки смогут приобрести местную пастилу и чурчхелу, а гурманы — ткемали, нашараб и сацебели домашнего производства.

Центральная улица Сочи — в конце поездки я отвезу вас на пешеходную улицу Навагинскую, местный Арбат. Она украшена вечнозелёной аллеей из кипарисов и пальм, которые зимой подсвечены гирляндами. Именно здесь стоит главная новогодняя красавица-ёлка. Мы прогуляемся по праздничной ярмарке и подзарядимся настроением.

Я живу в Сочи всю жизнь и покажу вам город глазами местного:

Познакомлю с культурой старого и нового Сочи

Расскажу о горожанах: как и чем они живут, почему летом не купаются в море и как спасаются от знойной жары

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Haval F7

Я фотографирую на iphone последней модели. 5–10 фото с каждой локации скидываю в конце поездки на почту или мессенджер

Дополнительно оплачиваются: