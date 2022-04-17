Панорамы горы Ахун с выбором маршрута

Гора Ахун по праву считается самой лучшей площадкой для обзора на всем Черноморском побережье Краснодарского края

Групповая
Гора Ахун по праву считается самой лучшей площадкой для обзора на всем Черноморском побережье Краснодарского края.

С верхней точки открываются виды на могучий Кавказский хребет, отлично просматривается береговая линия аккурат до границ Абхазии с великолепным озером Рица.

Мы заберемся на вершину горы Ахун, полюбуемся на окрестности Сочи, попробуем знаменитое южное вино и посетим Агурское ущелье, дачу Сталина или Тисо-самшитовую рощу на выбор.
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута
Панорамы горы Ахун с выбором маршрута

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Ахун
  • Агурское ущелье
  • Дача Сталина
  • Ахунская башня
  • Тисо-самшитовая роща
  • Колесо обозрения
  • Комплекс Хаски
  • Ферма оленей

В зависимости от дня недели доступны несколько вариантов маршрутов:

    Маршрут №1: Ахун и Дача Сталина
    Характерной особенностью является цвет здания, который определяет не покраска, а специальная добавка в бетон. Она и придает даче характерный цвет. Сама дача построена буквой П. Крыло, где располагается кинозал, присоединят к общему зданию уже после войны. И сейчас, пройдя за массивные железные ворота, вы попадаете во внутренний дворик, с 4-х сторон окружённый стенами.
    Посреди дворика разбит красивый цветник. Внутри всё опять же было продумано до мелочей, с учётом пожеланий вождя. Материалы внутренней отделки использованы исключительно из ценных пород дерева. Замочные скважина сделаны таким образом, чтоб в них нельзя было ни подглядеть за происходящим в комнате, ни подслушать разговоров…
    Маршрут №2: Ахун и Тисо-самшитовая роща
    На восточном склоне горы Ахун расположился древний памятник природы Тисо-самшитовая роща. Заповедная зона является своеобразным живым музеем, хранилищем реликтовой растительности, сохранившимся в почти неизменном виде ещё с доисторических времён (около 30 млн. лет назад).
    Всего в роще произрастает более 200 видов растений из 60 семейств. Прежде всего это, наряду с тисом и самшитом, такие древесные породы, как бук, дуб, липа, граб, клены, кустарники лавровишня, падуб, клехачка калхидская, рододендрон жёлтый, чубушник, лещина.

    Маршрут №3: Ахун и Агурское ущелье

    Мы прогуляемся по живописной тропе, идущей по краю Агурского ущелья вдоль реки Агур. Металлическое ограждение обеспечивает безопасность, но удобная обувь не помешает. По дороге вы увидите озеро Чертова купальня (купель), небольшую пещеру — Чёртова нора, и, конечно, три прекрасных Агурских водопада.
    • Самый известный водопад образован двумя каскадами: верхним — 18 м и нижним — 12 м. Струи воды падают под углом друг к другу с разных уровней и водопад кажется надломленным в средней части.
    • Второй водопад многоструйный. Вода потоками падает с небольшой высоты в бассейн, глубиной 5 метров. На левом берегу около водопада располагаются небольшие пещеры.
    • Третий водопад низвергается вниз с ревом сильным потоком, словно огромный душ. Каменные водоемы у его подножия порожисты, вода каскадом переливается из одного в другой.

    Рекомендуемая форма одежды для всех маршрутов:

    • Удобная. По возможности спортивная одежда и обувь, желательно головной убор.

    На любом маршруте можно приобрести:

    • вино
    • сувениры.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные расходы
    Что не входит
    • Входные билеты (по желанию):
    • Дача Сталина — 300 руб. /200 руб.
    • Агурское ущелье -— 200 руб.
    • Роща — 300/150 руб.
    • Башня — 200 руб.
    • Колесо обозрения — 300 руб. /250 руб. дети 5-12 лет
    • Комплекс Хаски — 400 руб. /300 руб. дети 5-12 лет
    • Ферма оленей — 500 руб. /450 руб. дети 5-12 лет
    Место начала и завершения?
    Сочи, ближайшая к вам остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 4 часов
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