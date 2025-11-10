Этот маршрут охватывает ключевые природные и культурные локации Абхазии: от побережья и старинных курортов до ущелий, озёр и монастырей. Утром вы пересечёте границу и проведёте день в насыщенной поездке по западной части республики.
Встретите колоритные апацхи и заброшенные станции, насладитесь природой в нацпарке и захотите вернуться сюда снова.
Встретите колоритные апацхи и заброшенные станции, насладитесь природой в нацпарке и захотите вернуться сюда снова.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Гагру, Белые скалы и панораму города с обзорной балки
- Парк принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш»
- Водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро и Юпшарский каньон
- Озеро Рица, Чабгарский карниз и панораму с точки «Птичий клюв» (по желанию)
- Дачу Сталина и водопад «Молочный» (по желанию)
- Национальный парк Рица с реликтовыми лесами
- Новый Афон и монастырь на склоне Иверской горы
- Водопад и озеро Псырцха
- Заброшенную платформу и ущелье у станции Псырцха
Примерный тайминг
5:00 — выезд из Сочи
5:30 — прибытие на границу и прохождение паспортного контроля
6:30 — прибытие в Гагру, прогулка
7:30 — въезд в национальный парк Рица
9:00 — озеро Рица, фотопауза
10:30 — обед в апацхе с видом на озеро
11:30 — выезд в Новый Афон
12:30 — прогулка по городу, монастырю и платформе
+1.5 часа — при посещении пещеры
14:00–15:00 — выезд в сторону границы
16:30 — возвращение в Сочи (время ориентировочное)
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Rio
- Одевайтесь по погоде, в машине есть дождевики и пледы
- Дополнительные расходы: национальный парк — 700 ₽ (взрослые), дети от 8 до 12 — 200 ₽, до 8 лет бесплатно, обед — по меню (возьмите с собой наличные). Дача Сталина, Птичий Клюв и противоположный берег озера — 1000 ₽ за авто
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 359 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
10 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Владом. Было правильно выбрано время прохождения границы и всё прошло быстро, без задержек. Показал красивейшие места, интересно рассказывал, никуда не торопил. Всё как мы хотели.
Алексей
13 авг 2025
Прекрасная организация маршрута и комфортный автомобиль. Получилось избежать скоплений туристов в ключевых местах (на озере рица вообще были одни, потрясающе красивое место) и за день посетить много мест.
По ходу маршрута
По ходу маршрута
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 7 чел.
Через Гагру на озеро Рица - в индивидуальном формате
Из Сочи или Адлера - к красотам горной Абхазии и самым живописным уголкам региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней региона в поездке по самым живописным местам
Начало: От отеля, где вы остановились
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.