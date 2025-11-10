Мои заказы

По Золотому кольцу Абхазии - из Сочи

Проехать от Гагры до Рицы и Нового Афона, полюбоваться каньонами и реликтовыми озёрами
Этот маршрут охватывает ключевые природные и культурные локации Абхазии: от побережья и старинных курортов до ущелий, озёр и монастырей. Утром вы пересечёте границу и проведёте день в насыщенной поездке по западной части республики.

Встретите колоритные апацхи и заброшенные станции, насладитесь природой в нацпарке и захотите вернуться сюда снова.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Гагру, Белые скалы и панораму города с обзорной балки
  • Парк принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш»
  • Водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы»
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро и Юпшарский каньон
  • Озеро Рица, Чабгарский карниз и панораму с точки «Птичий клюв» (по желанию)
  • Дачу Сталина и водопад «Молочный» (по желанию)
  • Национальный парк Рица с реликтовыми лесами
  • Новый Афон и монастырь на склоне Иверской горы
  • Водопад и озеро Псырцха
  • Заброшенную платформу и ущелье у станции Псырцха

Примерный тайминг

5:00 — выезд из Сочи
5:30 — прибытие на границу и прохождение паспортного контроля
6:30 — прибытие в Гагру, прогулка
7:30 — въезд в национальный парк Рица
9:00 — озеро Рица, фотопауза
10:30 — обед в апацхе с видом на озеро
11:30 — выезд в Новый Афон
12:30 — прогулка по городу, монастырю и платформе
+1.5 часа — при посещении пещеры
14:00–15:00 — выезд в сторону границы
16:30 — возвращение в Сочи (время ориентировочное)

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Rio
  • Одевайтесь по погоде, в машине есть дождевики и пледы
  • Дополнительные расходы: национальный парк — 700 ₽ (взрослые), дети от 8 до 12 — 200 ₽, до 8 лет бесплатно, обед — по меню (возьмите с собой наличные). Дача Сталина, Птичий Клюв и противоположный берег озера — 1000 ₽ за авто

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 359 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью
берусь за каждый заказ. Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина. Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!

Ю
Юлия
10 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Владом. Было правильно выбрано время прохождения границы и всё прошло быстро, без задержек. Показал красивейшие места, интересно рассказывал, никуда не торопил. Всё как мы хотели.
Попросили показать дачу Сталина на Рице, хотя в экскурсии она не была заявлена, но Влад не отказал, отвез туда. Обедали в красивом месте у реки. Всё замечательно. Спасибо Владу, с удовольствием съездим с ним ещё и на другие экскурсии.

Алексей
Алексей
13 авг 2025
Прекрасная организация маршрута и комфортный автомобиль. Получилось избежать скоплений туристов в ключевых местах (на озере рица вообще были одни, потрясающе красивое место) и за день посетить много мест.
По ходу маршрута
Влад интересно рассказывал об основых достопримечательностях и истории Абхазии, при этом было достаточно времени спокойно самим насладиться красотой местной природы, Влад нас никуда не торопил.
Обед прошел в ресторане по рекомендаци Влада - быстрая подача, очень вкусно, красивые виды. Не было никаких заездов на дегустации, никаких других навязываний продукции и услуг.

Спасибо Владу!
Очень рекомендуем!

