читать дальше

берусь за каждый заказ. Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина. Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!