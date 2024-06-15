Поход на Бзерпинский карниз

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Вас ждет незабываемый день в горах на территории Кавказского заповедника.

Запахи пихтового леса и альпийских лугов, вершины трёхтысячников, купание в горном озере, и, если повезёт, встреча с животными — всё это в нашем походе на Бзерпинский карниз.
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Поход на Бзерпинский карниз
Ближайшие даты:
15
июн
19
июн
22
июн
26
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Гора Табунная
  • Бзерпинский карниз
  • Долина и перевал Псеашха
  • Озеро Малое
  • Вершины трехтысячники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут по заповеднику В начале маршрута мы поднимаемся через пихтовый лес до первого привала — урочища Медвежьи ворота на высоте 1890 м. Отсюда открываются панорамные виды на хребет Аибга, трёхтысячник Агепста, пик Бзерпи и спа-отель «Поляна 1389». Здесь мы делаем небольшую остановку, можно перекусить и сделать атмосферные фото и видео. В зависимости от уровня группы и погодных условий выбираем следующий маршрут:
  • Туристический — стандартный путь со спусками и подъёмами, прекрасными панорамными видами до Бзерпинского карниза занимает примерно 1,5 часа.
  • Спортивный — подъём на гору Табунную (2240 м), отсюда открывается потрясающая панорама на Бзерпинский карниз, долину Псеашха, трёхтысячники Чугуш, Псеашха Сахарный, Псеашха Южный, Агепста, весь хребет Аибга и курорты Красной Поляны. Это самый красивый маршрут! Неспешным темпом с отдыхом на плато и спуском до карниза путь занимает около 2-2,5 часов. Здесь мы отдыхаем, обедаем, можно немного поспать или помедитировать. Увидим, как река Бзерпь водопадом падает с крутого скалистого участка — Бзерпинский карниз. Идеальное завершение с купанием в горном озере Далее мы отправляемся к озеру Малое. Желающие могут остаться на карнизе. Нас ждет легкий маршрут без набора высоты по очень красивой долине трёхтысячников через перевал Псеашха. В завершении — горное озеро, в котором можно искупаться. Вода в нём прохладная, освежает и бодрит. Лучшая перезагрузка после длительного пути! Организационные детали • Поход состоится при любом количестве участников. В случае дождя поход переносится на ближайший погожий день.
  • Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой взять ветровку (флиску), купальные принадлежности, если будете купаться в горном озере.
  • Воду и перекус берем с собой. На Бзерпинском карнизе можно пополнить запас воды.

среда и суббота 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Травяной чай
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу: 1700 руб. — взрослый, 1000 руб. — детский (7-14 лет)
  • Пропуск в заповедник: 300 руб. — взрослый, 150 руб. — детский
  • Аренда треккинговых палок — 300 руб
Место начала и завершения?
Олимпийская 24, Эстосадок
Когда и сколько длится?
Когда: среда и суббота 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Поход состоится при любом количестве участников. В случае дождя поход переносится на ближайший погожий день.
  • Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины…) и футболка с длинным рукавом. С собой взять ветровку (флиску). Купальные принадлежности если будете купаться в горном озере.
  • Воду и перекус берем с собой. На Бзерпинском карнизе можно пополнить запас воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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