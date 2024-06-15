Вас ждет незабываемый день в горах на территории Кавказского заповедника.
Запахи пихтового леса и альпийских лугов, вершины трёхтысячников, купание в горном озере, и, если повезёт, встреча с животными — всё это в нашем походе на Бзерпинский карниз.
Запахи пихтового леса и альпийских лугов, вершины трёхтысячников, купание в горном озере, и, если повезёт, встреча с животными — всё это в нашем походе на Бзерпинский карниз.
Ближайшие даты:
15
июн
июн
19
июн
июн
22
июн
июн
26
июн
июн
29
июн
июн
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Табунная
- Бзерпинский карниз
- Долина и перевал Псеашха
- Озеро Малое
- Вершины трехтысячники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут по заповеднику В начале маршрута мы поднимаемся через пихтовый лес до первого привала — урочища Медвежьи ворота на высоте 1890 м. Отсюда открываются панорамные виды на хребет Аибга, трёхтысячник Агепста, пик Бзерпи и спа-отель «Поляна 1389». Здесь мы делаем небольшую остановку, можно перекусить и сделать атмосферные фото и видео. В зависимости от уровня группы и погодных условий выбираем следующий маршрут:
- Туристический — стандартный путь со спусками и подъёмами, прекрасными панорамными видами до Бзерпинского карниза занимает примерно 1,5 часа.
- Спортивный — подъём на гору Табунную (2240 м), отсюда открывается потрясающая панорама на Бзерпинский карниз, долину Псеашха, трёхтысячники Чугуш, Псеашха Сахарный, Псеашха Южный, Агепста, весь хребет Аибга и курорты Красной Поляны. Это самый красивый маршрут! Неспешным темпом с отдыхом на плато и спуском до карниза путь занимает около 2-2,5 часов. Здесь мы отдыхаем, обедаем, можно немного поспать или помедитировать. Увидим, как река Бзерпь водопадом падает с крутого скалистого участка — Бзерпинский карниз. Идеальное завершение с купанием в горном озере Далее мы отправляемся к озеру Малое. Желающие могут остаться на карнизе. Нас ждет легкий маршрут без набора высоты по очень красивой долине трёхтысячников через перевал Псеашха. В завершении — горное озеро, в котором можно искупаться. Вода в нём прохладная, освежает и бодрит. Лучшая перезагрузка после длительного пути! Организационные детали • Поход состоится при любом количестве участников. В случае дождя поход переносится на ближайший погожий день.
- Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины) и футболка с длинным рукавом. С собой взять ветровку (флиску), купальные принадлежности, если будете купаться в горном озере.
- Воду и перекус берем с собой. На Бзерпинском карнизе можно пополнить запас воды.
среда и суббота 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Травяной чай
- Что не входит
- Билет на канатную дорогу: 1700 руб. — взрослый, 1000 руб. — детский (7-14 лет)
- Пропуск в заповедник: 300 руб. — взрослый, 150 руб. — детский
- Аренда треккинговых палок — 300 руб
- Место начала и завершения?
- Олимпийская 24, Эстосадок
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда и суббота 9:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Поход состоится при любом количестве участников. В случае дождя поход переносится на ближайший погожий день.
- Форма одежды: удобная закрытая обувь, желательно брюки (лосины…) и футболка с длинным рукавом. С собой взять ветровку (флиску). Купальные принадлежности если будете купаться в горном озере.
- Воду и перекус берем с собой. На Бзерпинском карнизе можно пополнить запас воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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