Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники

Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам

5
6 отзывов
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Цель нашего путешествия — Восточная Абхазия, неизведанная и скрывающая немало сокровищ. Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры. Увидите живописные горные водопады, один из которых окажется Великаном.

А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
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Описание

Что вас ожидает

Абхазия, затерянная во времени

На автомобиле мы проедем через заброшенные шахтерские поселки, по пути увидим общежитие шахтёров, заброшенные шахты и бывшую советскую школу, швейную фабрику в виде звезды. Вы сможете осмотреть все объекты снаружи — и сделать фото не выходя из машины. А ещё вы сможете прогуляться по подвесному мосту через ущелье и подняться на смотровую площадку в виде руки. В городе-призраке Акармара вы увидите центральную площадь и посмотрите, как природа уже почти отвоевала дома у людей — на фоне этих заброшек вам точно захочется сфотографироваться!

Прогулка к Великану

По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком!

Согреться в природных источниках

Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия.

Организационные детали

  • Трансфер по маршруту и купание в источниках входят в стоимость экскурсии
  • Стоимость джип-тура к водопадам — 3500 руб. за группу, входные билеты на водопад — 300 руб. /чел.
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум
  • С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
7 авг 2023
Мы провели прекрасный день в Абхазии с Николаем! Замечательный, внимательный гид! Быстро сориентировался на наш вкус и интерес. Нам было не только интересно, но и комфортно. Нас забрали у дома и довезли до дома в целости и сохранности:) Николай показал нам такие необычные места, которые массовому туристу просто недоступны. Даже те места, где мы были до этого, он показал так, что мы были в восторге и под впечатлением как в первый раз! Очень профессиональный, интересный и обаятельный человек, прекрасно знающий Абхазию! Мы уже рекомендовали Николая и его экскурсии всем нашим друзьям в Санкт-Петербурге и Москве! Желаем удачи и побольше туристов!
А
11 июня 2023
Отличная экскурсия по необычным самым дальним уголкам Абхазии! Сочетает в себе суперские природные красоты (горы, ущелья, по настоящему большие водопады), а также интересные локации, связанные с советскими и современными историческими моментами жизни Абхазии. Спасибо гиду Анастасии за интересно и насыщенно проведенное время. Она не только хороший гид, но отличный водитель знакомый с местными особенностями дорожного движения!
В
25 сен 2021
После такой первой экскурсии в восточную Абхазию, хочется вернуться туда снова. Мы смогли ощутить весь спектр эмоций связанный с этими местами. Разруха покинутых человеком городов и силу природы отбивающей своё законное место. Благодаря Николаю нам удалось встретить рассвет на пляже и проводить закат на заброшенном аэропорту. А водопады нам и вовсе вскружили голову. Николай прекрасный гид, рассказывал действительно интересные факты и на протяжении всего пути было приятно с ним общаться. А так же отдельно благодарим его за крутую серию фотографий! Мы до сих пор под огромным впечатлением и, скорее всего, вернёмся и не один раз, именно к вам на экскурсии! Спасибо вам огромное!
И
9 сен 2021
Отличная Экскурсия по красивейшим местам Абхазии. Отдельное спасибо гиду Михаилу за заботу и интересный рассказ!
Ольга
12 июля 2021
Невероятная Абхазия! Потрясающие виды! Постапокалиптические виды. Вкусные домашние вина.
Красивейшие водопады. Гостеприимные абхазцы!!!
Николай открыл нам (мне и детям 15 и 5 лет) новый мир, о котором мы даже не подозревали.
Николай -очень интеллигентный, внимательный, эмпатичный и клиентоориентированный ГИД!
В предыдущем отзыве гости оставили абсолютно правильные эмоции, мы с детьми пережили абсолютно такие же эмоции! Николай, благодарим за новым мир!!!
Т
9 июля 2021
Экскурсия с душой

07.07.21 посетили экскурсию в Восточную Абхазию и все ее потаенные места с гидом Николаем😊
В Абхазии мы с мужем уже бывали, но в этот раз она открылась совершенно с другой стороны! Заброшенные города поражают. . удивительно как некоторые жители до сих пор продолжают там жить, ведь на первый взгляд это просто кажется нереальным. Постапокалиптическая атмосфера прям пронизывает!
А какие там водопады 😍 огромный 100метровый Великан кружит голову, особенно когда проходишь по тропе прям за ним и чувствуешь эту мощь.
Ирина и Святой тоже восхищают своей красотой!
И я впервые увидела столько гортензии, которая растёт буквально везде в этих диких местах. Выглядит просто сказочно!!!
Это точно места, которые должен посетить каждый!!! И главное, что их нужно посетить именно с Николаем)) потрясающий, светлый и открытый человек, с которым точно не будет скучно! Всегда ответит на все вопросы, расскажет интересные детали, везде проведёт и все покажет))
И отдельная благодарность за великолепные фото!!!
Теперь за интересными экскурсиями только к Николаю и Анастасии))

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