Цель нашего путешествия — Восточная Абхазия, неизведанная и скрывающая немало сокровищ. Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры. Увидите живописные горные водопады, один из которых окажется Великаном. А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Абхазия, затерянная во времени

На автомобиле мы проедем через заброшенные шахтерские поселки, по пути увидим общежитие шахтёров, заброшенные шахты и бывшую советскую школу, швейную фабрику в виде звезды. Вы сможете осмотреть все объекты снаружи — и сделать фото не выходя из машины. А ещё вы сможете прогуляться по подвесному мосту через ущелье и подняться на смотровую площадку в виде руки. В городе-призраке Акармара вы увидите центральную площадь и посмотрите, как природа уже почти отвоевала дома у людей — на фоне этих заброшек вам точно захочется сфотографироваться!

Прогулка к Великану

По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком!

Согреться в природных источниках

Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия.

Организационные детали

Трансфер по маршруту и купание в источниках входят в стоимость экскурсии

Стоимость джип-тура к водопадам — 3500 ₽ за группу, входные билеты на водопад — 300 ₽ за чел.

Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум

С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности

Пересечение границы