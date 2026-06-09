Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трём водопадам
Цель нашего путешествия — Восточная Абхазия, неизведанная и скрывающая немало сокровищ. Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры. Увидите живописные горные водопады, один из которых окажется Великаном.
А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».
На автомобиле мы проедем через заброшенные шахтерские поселки, по пути увидим общежитие шахтёров, заброшенные шахты и бывшую советскую школу, швейную фабрику в виде звезды. Вы сможете осмотреть все объекты снаружи — и сделать фото не выходя из машины. А ещё вы сможете прогуляться по подвесному мосту через ущелье и подняться на смотровую площадку в виде руки. В городе-призраке Акармара вы увидите центральную площадь и посмотрите, как природа уже почти отвоевала дома у людей — на фоне этих заброшек вам точно захочется сфотографироваться!
Прогулка к Великану
По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком!
Согреться в природных источниках
Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия.
Организационные детали
Трансфер по маршруту и купание в источниках входят в стоимость экскурсии
Стоимость джип-тура к водопадам — 3500 ₽ за группу, входные билеты на водопад — 300 ₽ за чел.
Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум
С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 970 туристов
Я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Ирина
Не первый раз в Абзазии и хотелось увидеть что-то новое, а не избитые маршруты для туристов. Дневной тур от Анастасии полностью оправдал наши ожидания, получился насыщенным и ярким! Такие живописные локации читать дальшеуменьшить
у водопадов! Я и не мечтала увидеть такое количество цветущих рододендронов в лесу, пройти за мощным потоком воды водопада Великана и получить дозу адреналина на джипинге в горах! Было немного грустно ходить по заброшенном посёлку Акармара и представлять в какой архитектурной и природной красоте тут жили люди до войны, грустно было слушать рассказы местных жителей о блокаде их родного посёлка во время войны. Мы вспомнили свое детство в музее-квартире, посвященной жизни в СССР. Из окон разрушенной ж/д станции Ткуарчал наслаждались живописными абхазскими видами природы, которая захватила места, где когда-то кипела жизнь. Очень приятно было окунуться в тёплые бассейны природных источников, поплавать, сделать гидромассаж и получить дозу релакса после пеших прогулок в горах, а потом прогуляться по набережной Сухума. И всё это путешествие сопровождалось интересными фактами о жизни Абхазии и ее народа, об истории страны от нашего гида Анастасии. Было очень приятно, что нас никуда не торопили, Анастасия давала советы где нам прогуляться, что посмотреть. Все прошло настолько комфортно, интересно и познавательно, что захотелось отправиться с таким замечательным гидом и в другие поездки по Кавказу.
+2
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Я
Яна
Были семьей (втроем)на экскурсии с Анастасией 30 октября 2025. Эта наша вторая поездка в Абхазию, которая открылась для нас с новой стороны, благодаря Анастасии. Высшая оценка! Умница! Профессионализм, эрудиция, прекрасные навыки вождения, внимание к клиентам. На маршруте все продумано до мелочей. Хочется новых путешествий и экскурсий с Анастасией. Рекомендую❤️Спасибо🫶
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Алина
Отличное вождение. Интересные знаковые локации успели посетить за один день. Невероятные впечатления. Экскурсией осталась очень довольна тк не было ощущения скомканности или спешки, при этом все удалось посмотреть потрогать попробовать. Время с гидом пролетело в комфортной обстановке. Была дигустация вин, много красивых фото, гид позаботился о дождевиках и зонте для ярких фото, были за брошки и посещение пещеры.
+2
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А
Анна
Все очень понравилось!!! Экскурсия полный восторг! Водопады, локации, еда - незабываемо! Огромное спасибо Анастасии за организации и поездку!!! Все прошло без накладок, весело и позитивно😊В следующий раз поедем с Анастасией на другую экскурсию за новыми впечатлениями🙂
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М
Мария
Мы провели прекрасный день в Абхазии с Николаем! Замечательный, внимательный гид! Быстро сориентировался на наш вкус и интерес. Нам было не только интересно, но и комфортно. Нас забрали у дома читать дальшеуменьшить
и довезли до дома в целости и сохранности:) Николай показал нам такие необычные места, которые массовому туристу просто недоступны. Даже те места, где мы были до этого, он показал так, что мы были в восторге и под впечатлением как в первый раз! Очень профессиональный, интересный и обаятельный человек, прекрасно знающий Абхазию! Мы уже рекомендовали Николая и его экскурсии всем нашим друзьям в Санкт-Петербурге и Москве! Желаем удачи и побольше туристов!
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В
Владимир
После такой первой экскурсии в восточную Абхазию, хочется вернуться туда снова. Мы смогли ощутить весь спектр эмоций связанный с этими местами. Разруха покинутых человеком городов и силу природы отбивающей своё читать дальшеуменьшить
законное место. Благодаря Николаю нам удалось встретить рассвет на пляже и проводить закат на заброшенном аэропорту. А водопады нам и вовсе вскружили голову. Николай прекрасный гид, рассказывал действительно интересные факты и на протяжении всего пути было приятно с ним общаться. А так же отдельно благодарим его за крутую серию фотографий! Мы до сих пор под огромным впечатлением и, скорее всего, вернёмся и не один раз, именно к вам на экскурсии! Спасибо вам огромное!
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