Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».
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Описание
Что вас ожидает
Абхазия, затерянная во времени
На автомобиле мы проедем через заброшенные шахтерские поселки, по пути увидим общежитие шахтёров, заброшенные шахты и бывшую советскую школу, швейную фабрику в виде звезды. Вы сможете осмотреть все объекты снаружи — и сделать фото не выходя из машины. А ещё вы сможете прогуляться по подвесному мосту через ущелье и подняться на смотровую площадку в виде руки. В городе-призраке Акармара вы увидите центральную площадь и посмотрите, как природа уже почти отвоевала дома у людей — на фоне этих заброшек вам точно захочется сфотографироваться!
Прогулка к Великану
По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком!
Согреться в природных источниках
Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия.
Организационные детали
- Трансфер по маршруту и купание в источниках входят в стоимость экскурсии
- Стоимость джип-тура к водопадам — 3500 руб. за группу, входные билеты на водопад — 300 руб. /чел.
- Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум
- С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Красивейшие водопады. Гостеприимные абхазцы!!!
Николай открыл нам (мне и детям 15 и 5 лет) новый мир, о котором мы даже не подозревали.
Николай -очень интеллигентный, внимательный, эмпатичный и клиентоориентированный ГИД!
В предыдущем отзыве гости оставили абсолютно правильные эмоции, мы с детьми пережили абсолютно такие же эмоции! Николай, благодарим за новым мир!!!
07.07.21 посетили экскурсию в Восточную Абхазию и все ее потаенные места с гидом Николаем😊
В Абхазии мы с мужем уже бывали, но в этот раз она открылась совершенно с другой стороны! Заброшенные города поражают. . удивительно как некоторые жители до сих пор продолжают там жить, ведь на первый взгляд это просто кажется нереальным. Постапокалиптическая атмосфера прям пронизывает!
А какие там водопады 😍 огромный 100метровый Великан кружит голову, особенно когда проходишь по тропе прям за ним и чувствуешь эту мощь.
Ирина и Святой тоже восхищают своей красотой!
И я впервые увидела столько гортензии, которая растёт буквально везде в этих диких местах. Выглядит просто сказочно!!!
Это точно места, которые должен посетить каждый!!! И главное, что их нужно посетить именно с Николаем)) потрясающий, светлый и открытый человек, с которым точно не будет скучно! Всегда ответит на все вопросы, расскажет интересные детали, везде проведёт и все покажет))
И отдельная благодарность за великолепные фото!!!
Теперь за интересными экскурсиями только к Николаю и Анастасии))