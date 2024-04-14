1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
от 9 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
Увидеть каньоны и реликтовые леса, покататься на сапе и совершить несложный треккинг
Начало: По договоренности в Сочи или у ж/д вокзала Хосты
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 апреля 2024Приятное путешествие по красивым местам.
- ССветлана4 октября 2023Замечательная экскурсия по красивейшим местам с интересным и весёлым экскурсоводом. Но, надо предупредить путешественников - маршрут достаточно сложный и подготовку
- ИИрина7 сентября 2023Волшебный маршрут. Роберт необыкновенно интересный и очень эрудированный молодой человек. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
- ЕЕкатерина14 июня 2023Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для фото, лучше взять купальник-можно
- ААлина8 марта 2023первая экскурсия в Сочи была с Анной, были с мамой и сестрой, нам всё очень понравилось, подъём к Агурским водопадом был комфортным, никто не торопился и мы всё успевали разглядеть по сторонам, также Анна прекрасно рассказывала о Сочи
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джунгли»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 9 600 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Джунгли», 11 ⭐ отзывов, цены от 9600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август