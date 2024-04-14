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искупаться или помочить ножки, можно принять грязевые лечебные ванны, есть душ, великолепная природа, запах деревьев, цветов и кустарников, горы, колесо обозрения (советую посетить, стоимость 300р дет. до 12л, 400р взр), рядом с колесом парковая зона, дольмен, фото зоны, там же музеи микроминиатюр - советую посетить, стоимость 300р дет. до 12л, 400р взр,на территории горы Ахун есть туалеты (бесплатный был закрыт, возможно летом откроют, есть платные), есть кафе, сувенирные лавки, на машине комфортно, не слишком тяжело и не слишком долго (это плюс для тех, кто с детьми или пожилых), с экскурсоводом интереснее и познавательнее, чем самим, рассказы ведет даже в машине, в дороге, не только о местах экскурсии, но и о истории Сочи, о быте и проч, о чем интересно Вам о том и расскажет. Экскурсовод был Сергей. Спасибо за экскурсию.