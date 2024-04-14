Экскурсии в джунгли Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Джунгли» в Сочи, цены от 9 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
10 800 за всё до 3 чел.
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
от 9 600 за всё до 8 чел.
Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6.5 часов
Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
Увидеть каньоны и реликтовые леса, покататься на сапе и совершить несложный треккинг
Начало: По договоренности в Сочи или у ж/д вокзала Хосты
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
    Приятное путешествие по красивым местам.
  • С
    Светлана
    4 октября 2023
    Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
    Замечательная экскурсия по красивейшим местам с интересным и весёлым экскурсоводом. Но, надо предупредить путешественников - маршрут достаточно сложный и подготовку
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    спортивную, хоть мало-мальскую, надо иметь. Вознаграждением Вам за усилия по восхождению на гору и спуску к каньону будут красивейшие виды природы - камни, водопады, скалы и масса положительных эмоций, которые останутся в Вашей памяти и фотках. Роберт, спасибо! Мы обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!)))

  • И
    Ирина
    7 сентября 2023
    Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
    Волшебный маршрут. Роберт необыкновенно интересный и очень эрудированный молодой человек. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2023
    Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для фото, лучше взять купальник-можно
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    искупаться или помочить ножки, можно принять грязевые лечебные ванны, есть душ, великолепная природа, запах деревьев, цветов и кустарников, горы, колесо обозрения (советую посетить, стоимость 300р дет. до 12л, 400р взр), рядом с колесом парковая зона, дольмен, фото зоны, там же музеи микроминиатюр - советую посетить, стоимость 300р дет. до 12л, 400р взр,на территории горы Ахун есть туалеты (бесплатный был закрыт, возможно летом откроют, есть платные), есть кафе, сувенирные лавки, на машине комфортно, не слишком тяжело и не слишком долго (это плюс для тех, кто с детьми или пожилых), с экскурсоводом интереснее и познавательнее, чем самим, рассказы ведет даже в машине, в дороге, не только о местах экскурсии, но и о истории Сочи, о быте и проч, о чем интересно Вам о том и расскажет. Экскурсовод был Сергей. Спасибо за экскурсию.

    Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды дляДобрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды дляДобрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды дляДобрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для
  • А
    Алина
    8 марта 2023
    Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
    первая экскурсия в Сочи была с Анной, были с мамой и сестрой, нам всё очень понравилось, подъём к Агурским водопадом был комфортным, никто не торопился и мы всё успевали разглядеть по сторонам, также Анна прекрасно рассказывала о Сочи

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Джунгли»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
  2. Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
  3. Через джунгли к каньонам: приключенческий маршрут в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Озеро Рица
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 9 600 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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