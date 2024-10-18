Удивительный Сочи: знакомство с городом

Почувствовать пульс южного города и познакомиться с его природным и архитектурным богатством
Насладиться архитектурой Сочи, узнать легенды и историю значимых достопримечательностей, побывать в любимых местах известного музыканта и увидеть дерево, которое объединяет 173 страны мира, — всё это вы сможете на нашей обзорной экскурсии!
4
5 отзывов
Удивительный Сочи: знакомство с городом
Удивительный Сочи: знакомство с городом
Удивительный Сочи: знакомство с городом
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию с главного места притяжения — Морского вокзала. Наслаждаясь прогулкой по живописному порту, вы узнаете его историю и легенды
  • Посетим собор Архангела Михаила — старейший храм города, а также киноконцертный зал «Фестивальный», Международный университет, Зимний театр
  • Попробуем минеральную воду из бювета, что находится около здания Зимнего театра
  • Окунёмся в эпоху СССР и посетим одно из знаковых архитектурных сооружений города — дачу Сталина. Гид расскажет вам факты из жизни великого политика и его семьи, проведёт по всем комнатам и дворам усадьбы
  • Продегустрируем местные деликатесы — вино, мясо, сыр и мёд
  • Побываем на знаменитой поляне Высоцкого, где он останавливался с женой и друзьями, пел песни под гитару и любовался видами. Вы спуститесь на берег реки Агура и почувствуете умиротворение, ради которого вновь и вновь возвращался музыкант в это место
  • В завершении экскурсии заглянем в сад-музей «Дерево дружбы». Вы окажетесь в окружении французских орхидей, японских сакур и других деревьев, привезённых из разных уголков планеты. Увидите знаменитое дерево дружбы и узнаете его невероятную историю

На протяжении всего путешествия с вами будет один из лучших гидов города, который с удовольствием расскажет обо всех уникальных сооружениях, истории и легендах, которые складывались годами.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на автомобиле Mercedes Strinter, услуги гида, дегустация местных деликатесов
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
  • Необходимо иметь при себе наличные деньги
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Посещение дачи Сталина: взрослый — 600 ₽, детский — 250 ₽
  • Обед — по желанию
  • Вход в сад-музей «Дерево дружбы» — 300 ₽

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 100 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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1
1
С
18 окт 2024
Экскурсовод Алла Михайловна знаток своей работы, с большим интересом слушали ее истории.
К
15 окт 2024
Алла Михайловна, очень классный экскурсовод. Попав в пробку оперативно сориентировала маршрут, чтобы не опоздать. Спасибо за экскурсию!
Олеся
28 сен 2024
Очень понравилась экскурсия! Хотелось побывать в этих местах, самой сложновато добираться. Экскурсовод Алла очень знающий и любящий свое дело и людей, человек. Большое ей спасибо за прекрасно проведенное совместное время! Думаю то, что нам рассказывала Алла, никто другой бы не рассказал. Единственное жалко, что не получилось попасть на Ахун, но там перекрыто движение.
Елена
13 сен 2024
Была предложена экскурсия, 1. Наслаждаясь прогулкой по живописному порту, не далеко от порта нам немного рассказали историю порта, так же не двигаясь с места рассказали что на шпиле и мы
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пошли в автобус, но вот не удача автобус уехал, стоим ждём, далее было предложено посетить собор Архангела Михаила, и тут не удача, прилетаем мимо, в догонку правда сказали что с права собор, едем дальше предложено попробуем минеральную воду у здания зимнего театра, и опять не удача не заехали, проехали мимо, едем дальше на дачу Сталина, побывали спасибо, едем дальше продегустируем местные деликатесы, дегустация была, едем дальше, предложено побываем на знаменитой поляне Высоцкого, и опять пролетели мимо, далее было предложено вы спуститесь на берег реки Агура, и опять не удача реку не увидели сказали что нам показали куда идти а далее вы должны самостоятельно приехать если хотите и посетить, далее едем в сад музей Дерево дружбы, кроме дерева дружбы ничего не показали, ни каких орхидей, сакуры и т. д. Один большой вопрос, зачем тогда предлагаете, назвали бы экскурсия на дачу Сталина и дегустация у местных жителей. Очень жаль что я потратила время.

В
12 сен 2024
Старались много рассказать, но скучновато мне показалось. Но подруге понравилось. На даче Сталина гид попросила сократить экскурсию, начали в 14-10, хотя приехали в 14-00. А закончили по просьбе в 14-50.
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При этом когда вышли, машины ещё не было и ее только начали вызывать и 10 минут ждали ещё машину. Зачем тогда было просить сокращать экскурсию, почему нельзя было вызвать водителя к нужному времени, очень плохо организовано много бестолкового ожидания и обвинения водителя, хотя на мой взгляд водитель не при чем он приезжал как ему звонили. При этом пока ждали, ребята хотели сфотографироваться, на что услышали от гида "мне некогда вас ждать"… как то грубовато для такой то организации, хотя в итоге экскурсия закончилась на 30 мин раньше, спокойно можно было дать время пофотографироваться на даче. Мы не хотели идти на дерево жизни, на что нам ответили что это обязательно, первый раз такое вижу что дополнительные траты это обязательно, включайте тогда все в стоимость раз от этого отказаться нельзя. И самое долгое время (больше часа) мы провели в кафе, где нужно было что то заказать перед дегустацией. А потом сидеть кушать на открытой веранде где вокруг летают куча ос.. на любителя мероприятие в общем.

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