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При этом когда вышли, машины ещё не было и ее только начали вызывать и 10 минут ждали ещё машину. Зачем тогда было просить сокращать экскурсию, почему нельзя было вызвать водителя к нужному времени, очень плохо организовано много бестолкового ожидания и обвинения водителя, хотя на мой взгляд водитель не при чем он приезжал как ему звонили. При этом пока ждали, ребята хотели сфотографироваться, на что услышали от гида "мне некогда вас ждать"… как то грубовато для такой то организации, хотя в итоге экскурсия закончилась на 30 мин раньше, спокойно можно было дать время пофотографироваться на даче. Мы не хотели идти на дерево жизни, на что нам ответили что это обязательно, первый раз такое вижу что дополнительные траты это обязательно, включайте тогда все в стоимость раз от этого отказаться нельзя. И самое долгое время (больше часа) мы провели в кафе, где нужно было что то заказать перед дегустацией. А потом сидеть кушать на открытой веранде где вокруг летают куча ос.. на любителя мероприятие в общем.