Насладиться архитектурой Сочи, узнать легенды и историю значимых достопримечательностей, побывать в любимых местах известного музыканта и увидеть дерево, которое объединяет 173 страны мира, — всё это вы сможете на нашей обзорной экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с главного места притяжения — Морского вокзала. Наслаждаясь прогулкой по живописному порту, вы узнаете его историю и легенды
- Посетим собор Архангела Михаила — старейший храм города, а также киноконцертный зал «Фестивальный», Международный университет, Зимний театр
- Попробуем минеральную воду из бювета, что находится около здания Зимнего театра
- Окунёмся в эпоху СССР и посетим одно из знаковых архитектурных сооружений города — дачу Сталина. Гид расскажет вам факты из жизни великого политика и его семьи, проведёт по всем комнатам и дворам усадьбы
- Продегустрируем местные деликатесы — вино, мясо, сыр и мёд
- Побываем на знаменитой поляне Высоцкого, где он останавливался с женой и друзьями, пел песни под гитару и любовался видами. Вы спуститесь на берег реки Агура и почувствуете умиротворение, ради которого вновь и вновь возвращался музыкант в это место
- В завершении экскурсии заглянем в сад-музей «Дерево дружбы». Вы окажетесь в окружении французских орхидей, японских сакур и других деревьев, привезённых из разных уголков планеты. Увидите знаменитое дерево дружбы и узнаете его невероятную историю
На протяжении всего путешествия с вами будет один из лучших гидов города, который с удовольствием расскажет обо всех уникальных сооружениях, истории и легендах, которые складывались годами.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Mercedes Strinter, услуги гида, дегустация местных деликатесов
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Необходимо иметь при себе наличные деньги
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение дачи Сталина: взрослый — 600 ₽, детский — 250 ₽
- Обед — по желанию
- Вход в сад-музей «Дерево дружбы» — 300 ₽
ежедневно в 13:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 100 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 188 туристов
За 11 лет работы свой отдых мне доверили более 30000 счастливых путешественников. Я предлагаю разнообразные форматы групповых и индивидуальных экскурсий ежедневно и круглый год. А также аренду комфортабельного трансфера для ваших путешествий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
18 окт 2024
Экскурсовод Алла Михайловна знаток своей работы, с большим интересом слушали ее истории.
К
Ксения
15 окт 2024
Алла Михайловна, очень классный экскурсовод. Попав в пробку оперативно сориентировала маршрут, чтобы не опоздать. Спасибо за экскурсию!
Олеся
28 сен 2024
Очень понравилась экскурсия! Хотелось побывать в этих местах, самой сложновато добираться. Экскурсовод Алла очень знающий и любящий свое дело и людей, человек. Большое ей спасибо за прекрасно проведенное совместное время! Думаю то, что нам рассказывала Алла, никто другой бы не рассказал. Единственное жалко, что не получилось попасть на Ахун, но там перекрыто движение.
Елена
13 сен 2024
Была предложена экскурсия, 1. Наслаждаясь прогулкой по живописному порту, не далеко от порта нам немного рассказали историю порта, так же не двигаясь с места рассказали что на шпиле и мы
В
Виктория
12 сен 2024
Старались много рассказать, но скучновато мне показалось. Но подруге понравилось. На даче Сталина гид попросила сократить экскурсию, начали в 14-10, хотя приехали в 14-00. А закончили по просьбе в 14-50.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
2.5 часа
Индивидуальная
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: На улице Театральная
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от 2 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 17:00
5 ноя в 09:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Сегодня в 08:30
5 ноя в 08:00
7 999₽ за всё до 4 чел.