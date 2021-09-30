Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Природа — душа Абхазии

Первым делом направимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:

Белые скалы на побережье — необычная фото-локация

Водопады Женские и Мужские слезы

Голубое озеро

Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»

Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой. Бесстрашные и отважные смогут прогуляться по нему 😉

Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута.

В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.

Организационные детали

Обратите внимание: полную стоимость тура необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.

Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).

Как проходит поездка

В поездке с вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

В программе есть дегустация вина и мёда

Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек

Также экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

Въезд в национальный парк — 350 руб. /чел.

Обед

Трансфер