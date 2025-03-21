Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мы отправимся к самому сердцу Абхазии — блистательному озеру Рица.
По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
Описание экскурсии
Природа — душа Абхазии
Первым делом направимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:
- Белые скалы на побережье — необычная фото-локация
- Водопады Женские и Мужские Слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»
- Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой. Бесстрашные и отважные смогут прогуляться по нему
- Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута!
- В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.
Организационные детали
Обратите внимание: полную стоимость тура необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.
Как проходит поездка
- Обратите внимание: это поездка с гидом-водителем, а не с экскурсоводом. Сопровождение экскурсовода можно заказать дополнительно
- В программе есть дегустация вина и мёда
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек
- Также экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Въезд в национальный парк — 1000 ₽ за чел.
- Обед
Трансфер
- В стоимость включен трансфер из отелей в районе Олимпийского парка. Из Сочи можно добраться на Ласточке до станции Олимпийский парк
- Трансфер из Сочи + 500 ₽ за чел.
- Трансфер из Красной Поляны + 700 ₽ за чел.
- Также вы можете самостоятельно добраться до границы (без доплат)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 724 туристов
Мы команда гидов-водителей. Местные жители, очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на все вопросы, очень интересно рассказывал о регионе, в целом добродушный и внимательный парень.
Посетили все заявленные места, времени хватало налюбоваться красотами. Обедали в кафе - вкусно и не дорого. Экскурсию рекомендую!
Посетили все заявленные места, времени хватало налюбоваться красотами. Обедали в кафе - вкусно и не дорого. Экскурсию рекомендую!
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Г
Брали экскурсию "Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе" 29 апреля 2022г. Дополнительно был заказан трансфер от/до отеля в Роза Хутор. Гид приехал точно в оговоренное время. Машина чистая, комфортная.
Вся экскурсия
Вся экскурсия
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Были на экскурсии 4го ноября, все очень понравилось! Нам очень повезло и с погодой, и с гидом Эриком, и с компанией, которая с нами ехала. Абхазия просто прекрасна, пожалели, что
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Т
Отличная экскурсия чтобы насладиться природой Абхазии. У нас была группа из 5 человек и гид-водитель Денис. Денис рассказывал все как есть и без прикрас и отвечал на возникавшие вопросы (коих
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Е
Добрый день.
Мы 21.06 ездили в Абхазию. В компании из 4 человек (две супружеские пары). Мы были впервые в Абхазии, друзья-второй раз. Всем и всё понравилось. Рекомендуем.
Плюсы:
-Группа из 6 чел и
Мы 21.06 ездили в Абхазию. В компании из 4 человек (две супружеские пары). Мы были впервые в Абхазии, друзья-второй раз. Всем и всё понравилось. Рекомендуем.
Плюсы:
-Группа из 6 чел и
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С
Выражаю огромную благодарность гиду Саиду, который показал нам самые самые красивые места в Абхазии, рассказывая историю и про местные традиции. Саид - великолепный гид, любящий свою страну, кроме того, с
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