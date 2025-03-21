Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе

Увидеть топовые и необычные локации Страны Души и оценить её колорит
Мы отправимся к самому сердцу Абхазии — блистательному озеру Рица.

По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
4.5
29 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка из Сочи в мини-группе

Описание экскурсии

Природа — душа Абхазии

Первым делом направимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:

  • Белые скалы на побережье — необычная фото-локация
  • Водопады Женские и Мужские Слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»
  • Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой. Бесстрашные и отважные смогут прогуляться по нему
  • Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута!
  • В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.

Организационные детали

Обратите внимание: полную стоимость тура необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.

Как проходит поездка

  • Обратите внимание: это поездка с гидом-водителем, а не с экскурсоводом. Сопровождение экскурсовода можно заказать дополнительно
  • В программе есть дегустация вина и мёда
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек
  • Также экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Въезд в национальный парк — 1000 ₽ за чел.
  • Обед

Трансфер

  • В стоимость включен трансфер из отелей в районе Олимпийского парка. Из Сочи можно добраться на Ласточке до станции Олимпийский парк
  • Трансфер из Сочи + 500 ₽ за чел.
  • Трансфер из Красной Поляны + 700 ₽ за чел.
  • Также вы можете самостоятельно добраться до границы (без доплат)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи, центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 724 туристов
Мы команда гидов-водителей. Местные жители, очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
4
3
2
2
3
1
Наталья
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на все вопросы, очень интересно рассказывал о регионе, в целом добродушный и внимательный парень.
Посетили все заявленные места, времени хватало налюбоваться красотами. Обедали в кафе - вкусно и не дорого. Экскурсию рекомендую!
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
Чудесная экскурсия! Отличный, продуманный маршрут. Комфортный и чистый автомобиль. Гид водитель аккуратно вел авто, отвечал на
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Г
Брали экскурсию "Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе" 29 апреля 2022г. Дополнительно был заказан трансфер от/до отеля в Роза Хутор. Гид приехал точно в оговоренное время. Машина чистая, комфортная.
Вся экскурсия
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прошла на позитиве, без задержек и без негатива. На таможне не было длинных очередей, в обе стороны прошли всё быстро.
Маршрут максимально продуман для короткого ознакомления с Абхазией и посещения озера Рица.
Очень повезло с погодой, было солнечно и тепло.
Максимальная благодарность организаторам и гиду!
Рекомендую всем, кто хочет увидеть колоритный город Гагры, красоты гор Абхазии, сказочное озеро Рица и попробовать местные вина, сыр и чай.

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Дарья
Были на экскурсии 4го ноября, все очень понравилось! Нам очень повезло и с погодой, и с гидом Эриком, и с компанией, которая с нами ехала. Абхазия просто прекрасна, пожалели, что
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сразу там не остановились, обязательно ещё вернёмся! Природа очень красивая, местные жители душевные и отзывчивые. Большущее спасибо Эрику, во многом благодаря ему у нас исключительно положительные впечатления!
Проход границы, конечно, утомителен, у нас заняло примерно по 1,5 часа в каждую сторону, в сезон, наверное, ещё дольше будет, но к этому нужно просто быть готовыми. Абхазия и данная экскурсия стоят того, чтобы потерпеть) нам это ни разу не омрачило впечатление!

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Т
Отличная экскурсия чтобы насладиться природой Абхазии. У нас была группа из 5 человек и гид-водитель Денис. Денис рассказывал все как есть и без прикрас и отвечал на возникавшие вопросы (коих
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было немного)
Кому-то, возможно, захочется больше подробностей и деталей, но мы ехали за визуальными впечатлениями.
Наша компания планировала короткую экскурсию, но подучилось, что у соседней компании был включён Новый Афон в экскурсию и по договоренности также заехали и туда (без доплат).
Дорога отличная, местные 50/50 соблюдают ПДД, но жести не увидел.

В итого стартовали с Адлера в 8:20 (1ч. граница) и вернулись в 11 вечера (

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Е
Добрый день.

Мы 21.06 ездили в Абхазию. В компании из 4 человек (две супружеские пары). Мы были впервые в Абхазии, друзья-второй раз. Всем и всё понравилось. Рекомендуем.

Плюсы:
-Группа из 6 чел и
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гид-водитель Денис.
-Группа была комфортная по возрасту 24-34 лет. Легко нашли общий язык.
-За доп плату (в сумме за 500 р с компании) нас забрали и привезли к нашему отелю.
-На прохождение границы в одну сторону ушло около 30 мин, обратно аналогично.
-Благодаря гиду-водителю Денису (коренной житель Абхазии) поездка прошла в лёгком ключе (шутки, веселые истории и тд). Узнали про традиции и обычаи, основы приготовления чачи и вина.
-По манере вождения с учётом серпантина и коров, которые активно перекрывали дорогу, никаких вопросов. Всё было комфортно.
-Мы посетили все объекты, указанные в маршруте (Белые скалы, Гагры, Голубое озеро, озеро Рица, водопады Мужские и Девичьи слёзы, каньон, множество красивых смотровых площадок, мост). Также по нашей просьбе остановились и поднялись к крепости 10в и увидели скромную самшитовую рощу. Мы остались очень довольны.
-Ненавязчивые дегустации вина, сыра, мяса и мёда. Всегда специфично отношусь к таким мероприятиям, тк встречалась с агрессией. Но здесь всё было очень дружелюбно и комфортно. Нам кратко рассказали вводные, дали всё попробовать и по желанию можно было приобрести. У нас группа ЗОЖников (вино почти не покупали, только бесподобный гранатовый сок). Отдельное спасибо за такую презентацию мёда (содержательная и шуточная манера изложения).
-Обед в кафе на берегу реки. Локация очень красивая, есть гастрономический сет "Знакомство с Абхазией", можно разом попробовать национальную кухню.
-По завершению экскурсии ещё успели приобрести местные фрукты.

Возможно чуть-чуть не хватило исторических фактов.

Экскурсия прошла действительно в формате знакомства с живописной Абхазией от местного жителя,который нам как старым знакомым с любовью рассказывал о своей стране:)

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С
Выражаю огромную благодарность гиду Саиду, который показал нам самые самые красивые места в Абхазии, рассказывая историю и про местные традиции. Саид - великолепный гид, любящий свою страну, кроме того, с
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ним чувствуешь себя в полной безопасности - от манеры вождения до практических советов. Отдельное спасибо за шутки и юмор! Экскурсия получилась очень насыщенная - сделали миллион фотографий и получили массу впечатлений! Однозначно рекомендую данную экскурсию! Абхазия теперь наша любовь!

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