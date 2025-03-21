Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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гид-водитель Денис.

-Группа была комфортная по возрасту 24-34 лет. Легко нашли общий язык.

-За доп плату (в сумме за 500 р с компании) нас забрали и привезли к нашему отелю.

-На прохождение границы в одну сторону ушло около 30 мин, обратно аналогично.

-Благодаря гиду-водителю Денису (коренной житель Абхазии) поездка прошла в лёгком ключе (шутки, веселые истории и тд). Узнали про традиции и обычаи, основы приготовления чачи и вина.

-По манере вождения с учётом серпантина и коров, которые активно перекрывали дорогу, никаких вопросов. Всё было комфортно.

-Мы посетили все объекты, указанные в маршруте (Белые скалы, Гагры, Голубое озеро, озеро Рица, водопады Мужские и Девичьи слёзы, каньон, множество красивых смотровых площадок, мост). Также по нашей просьбе остановились и поднялись к крепости 10в и увидели скромную самшитовую рощу. Мы остались очень довольны.

-Ненавязчивые дегустации вина, сыра, мяса и мёда. Всегда специфично отношусь к таким мероприятиям, тк встречалась с агрессией. Но здесь всё было очень дружелюбно и комфортно. Нам кратко рассказали вводные, дали всё попробовать и по желанию можно было приобрести. У нас группа ЗОЖников (вино почти не покупали, только бесподобный гранатовый сок). Отдельное спасибо за такую презентацию мёда (содержательная и шуточная манера изложения).

-Обед в кафе на берегу реки. Локация очень красивая, есть гастрономический сет "Знакомство с Абхазией", можно разом попробовать национальную кухню.

-По завершению экскурсии ещё успели приобрести местные фрукты.



Возможно чуть-чуть не хватило исторических фактов.



Экскурсия прошла действительно в формате знакомства с живописной Абхазией от местного жителя,который нам как старым знакомым с любовью рассказывал о своей стране:)