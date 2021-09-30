Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе

Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит

4.7
11 отзывов
Мы отправимся к самому сердцу Абхазии — блистательному озеру Рица.

По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе

Что вас ожидает

Природа — душа Абхазии

Первым делом направимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:

  • Белые скалы на побережье — необычная фото-локация
  • Водопады Женские и Мужские слезы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон, или Каменный мешок: вы на себе прочувствуете силу гор и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»
  • Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой. Бесстрашные и отважные смогут прогуляться по нему 😉
  • Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута.
  • В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.

Организационные детали

Обратите внимание: полную стоимость тура необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.

Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).

Как проходит поездка

  • В поездке с вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • В программе есть дегустация вина и мёда
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек
  • Также экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Въезд в национальный парк — 350 руб. /чел.
  • Обед

Трансфер

  • В стоимость включен трансфер из отелей в районе Олимпийского парка
  • Трансфер из Адлера +700 руб. за всю вашу компанию
  • Трансфер из Красной Поляны +2500 руб. за всю вашу компанию
  • Также вы можете самостоятельно добраться до границы (без доплат)
🚩 Начало и место завершения: в Сочи
Время проведения: ежедневно в 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Марина
Марина
Мы команда гидов-водителей. Местные жители, очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Рассказать историю края, показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков. ;-)
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11 реальных отзывов от туристов

А
30 сен 2021
Я действительно влюбилась в Абхазию! Ну очень красиво! И гид интересно провел экскурсию, с отличнвм чувством юмора. Было весело!
В
27 сен 2021
Очень рада, что остановилась именно на этой экскурсии! Ребята с отеля ездили от другой компании, у них был автобус на 50 человек, экскурсия ещё дороже и ели в полуразрушенной столовой. Ехала всю экскурсию и боялась, что меня ждёт тоже самое. Но зря, мы были в отличном ресторане, с шикарном видом. Большое спасибо 🙏
А
19 сен 2021
Экскурсия просто потрясающая! Абхазия - это любовь! Мы ездили с гидом Рустамом, который показал для нас потрясающий маршрут, очень интересно рассказывает. При бронировании экскурсии пошли нам на встречу, очень вежливое общение с организаторами, что тоже большой плюс. Видно, что людям не наплевать на клиентов. Про саму экскурсию - виды изумительные! Но берите с собой перекус, очень тяжело с утра и до самого озера Рицы - финальной точки маршрута, быть голодными. В общем, 10/10, рекомендую!
Е
30 авг 2021
Организация хорошо! Минусы: Пробки на таможне, разруха Абхазии, питание в кафе все плохо
Марина
Ответ гида:
Здравствуйте! Организация хорошо! К сожалению мы не можем отвечать за то, что твориться на границе, не в наших силах. Так же мы не виноваты в разрухе и к кафе мы отношения никакого не имеем. Для нас главная задача это организовать экскурсию, встретить гостей и предоставить хорошего гида 😊. А из разговора с туристом, мы это сделали!
Е
29 авг 2021
Спасибо большое гиду Рустаму за отличную экскурсию:) Поехали семьей 3 человека, с нами была только ещё одна девушка, было очень комфортно. Гид учитывал наши пожелания, дегустация вина прошла в отличном месте, нам очень понравилось. На одной остановке залезли на водопад, гид проследовал за нами, чтобы проконтролировать ситуацию и мы смогли легко спуститься обратно:) Организация супер, все удобно и быстро. Точно порекомендую друзьям, спасибо! 😊
Д
7 авг 2021
Добрый день.
Данная экскурсия больше походит на трансфер по главным местам Абхазии, к сожалению, с гидом (Рустамом) мы не получили интересных исторических справок, каких-либо легенд и историй.

Рассказ больше был похож на зачитывание короткой брошюрки, на вопросы и попытки развить тему мы не получали встречной реакции.

Но! Как человек Рустам очень приятный и клиентоориентированный. На все просьбы где-то остановиться и посмотреть не отказывал. Нам очень было комфортно в его компании, и в целом экскурсия прошла очень положительно.

По поводу таможни: нам повезло, мы её прошли менее, чем за 15 мин оба раза.
Ю
7 июля 2021
Все очень понравилось!
Отдельная благодарность гиду-водителю Стасу!
Т
5 июля 2021
Отличная экскурсия чтобы насладиться природой Абхазии. У нас была группа из 5 человек и гид-водитель Денис. Денис рассказывал все как есть и без прикрас и отвечал на возникавшие вопросы (коих было немного)
Кому-то, возможно, захочется больше подробностей и деталей, но мы ехали за визуальными впечатлениями.
Наша компания планировала короткую экскурсию, но подучилось, что у соседней компании был включён Новый Афон в экскурсию и по договоренности также заехали и туда (без доплат).
Дорога отличная, местные 50/50 соблюдают ПДД, но жести не увидел.

В итого стартовали с Адлера в 8:20 (1ч. граница) и вернулись в 11 вечера (<20 мин граница).
Денис не поторапливал и ничего не навязывал, все делалось в наше удовольствие (поэтому, кто порасторопнее вернётся быстрее)
На мой взгляд для более подробного знакомства лучше разделить поездку на 2 дня. 1ый - дорога до Рица и 2ой до Нового Афона с походом в пещеры(мы не успели).
Спасибо Денису)
Е
23 июня 2021
Добрый день.

Мы 21.06 ездили в Абхазию. В компании из 4 человек (две супружеские пары). Мы были впервые в Абхазии, друзья-второй раз. Всем и всё понравилось. Рекомендуем.

Плюсы:
-Группа из 6 чел и гид-водитель Денис.
-Группа была комфортная по возрасту 24-34 лет. Легко нашли общий язык.
-За доп плату (в сумме за 500 р с компании) нас забрали и привезли к нашему отелю.
-На прохождение границы в одну сторону ушло около 30 мин, обратно аналогично.
-Благодаря гиду-водителю Денису (коренной житель Абхазии) поездка прошла в лёгком ключе (шутки, веселые истории и тд). Узнали про традиции и обычаи, основы приготовления чачи и вина.
-По манере вождения с учётом серпантина и коров, которые активно перекрывали дорогу, никаких вопросов. Всё было комфортно.
-Мы посетили все объекты, указанные в маршруте (Белые скалы, Гагры, Голубое озеро, озеро Рица, водопады Мужские и Девичьи слёзы, каньон, множество красивых смотровых площадок, мост). Также по нашей просьбе остановились и поднялись к крепости 10в и увидели скромную самшитовую рощу. Мы остались очень довольны.
-Ненавязчивые дегустации вина, сыра, мяса и мёда. Всегда специфично отношусь к таким мероприятиям, тк встречалась с агрессией. Но здесь всё было очень дружелюбно и комфортно. Нам кратко рассказали вводные, дали всё попробовать и по желанию можно было приобрести. У нас группа ЗОЖников (вино почти не покупали, только бесподобный гранатовый сок). Отдельное спасибо за такую презентацию мёда (содержательная и шуточная манера изложения).
-Обед в кафе на берегу реки. Локация очень красивая, есть гастрономический сет "Знакомство с Абхазией", можно разом попробовать национальную кухню.
-По завершению экскурсии ещё успели приобрести местные фрукты.

Возможно чуть-чуть не хватило исторических фактов.

Экскурсия прошла действительно в формате знакомства с живописной Абхазией от местного жителя, который нам как старым знакомым с любовью рассказывал о своей стране:)
А
22 июня 2021
Проехали много интересных локаций, экскурсия была очень интересная, были в мини группе поэтому быстро прошли таможню и вообще увлекательно и быстро двигались, не задерживались как бывает в больших группах. Гид Денис настоящий профессионал, интересно все рассказывал и вообще хороший человек. Всем советую эту экскурсию.
М
10 июня 2021
Все, очень хорошо. Минус:граница и кафе. Больше часа на Росийской границе. Кафе, про цены скажу так они сопостовимы с сочи:хачипури 350р., шашлык цен не знаю, но 1700р. за кг явно перебор, к томуже мясо (свинина) жесткое, с жилками и еще горелое. Во Владивостоке на местах где водят туристов цена за 300гр шашлыка очень вкусного 400р., а хачипур"лодочка" 300р., но очень вкусное. Единственное что понравилось это компот, очень вкусный. Да, недавно был сход и вода в озере Рица очень мутная, об этом никто не сказал. Да, еще почти везде туалеты платные. При указанных минусах, однозначно скажу нужно сьездить, очень красивые места. Просто сказка. Обязательно догора на Рицу, здесь самые шикарные места и виды, старая Гагра, пещера в Новом Афоне, Пицунда вода очень чистая. Гид всегда, откликался на наши просьбы и пожелания. Брали однодневную эксурию и хотели охватить не обьятное, почти получилось, но надо понимать, что каждая остановка отнимает время и его не хватило на все запланированное. Но что-то выкидывать не советую, особенно для новичков. Даже дегустации прошли весело и интересно, детям очень понравилось и вино, и чай, на остальное не успели. Нас было 3 взрослых и 4 детей, старшему 12, младшему 8 лет. За поезду отдали 16500руб. Была только наша компания, на минивене. Это транфер. Входные билеты отдельно. За еду 6700р. и это огорчает, особенно в купе с выше описаным. Ехать надо. Советую.

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