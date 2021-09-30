Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Все, очень хорошо. Минус:граница и кафе. Больше часа на Росийской границе. Кафе, про цены скажу так они сопостовимы с сочи:хачипури 350р., шашлык цен не знаю, но 1700р. за кг явно перебор, к томуже мясо (свинина) жесткое, с жилками и еще горелое. Во Владивостоке на местах где водят туристов цена за 300гр шашлыка очень вкусного 400р., а хачипур"лодочка" 300р., но очень вкусное. Единственное что понравилось это компот, очень вкусный. Да, недавно был сход и вода в озере Рица очень мутная, об этом никто не сказал. Да, еще почти везде туалеты платные. При указанных минусах, однозначно скажу нужно сьездить, очень красивые места. Просто сказка. Обязательно догора на Рицу, здесь самые шикарные места и виды, старая Гагра, пещера в Новом Афоне, Пицунда вода очень чистая. Гид всегда, откликался на наши просьбы и пожелания. Брали однодневную эксурию и хотели охватить не обьятное, почти получилось, но надо понимать, что каждая остановка отнимает время и его не хватило на все запланированное. Но что-то выкидывать не советую, особенно для новичков. Даже дегустации прошли весело и интересно, детям очень понравилось и вино, и чай, на остальное не успели. Нас было 3 взрослых и 4 детей, старшему 12, младшему 8 лет. За поезду отдали 16500руб. Была только наша компания, на минивене. Это транфер. Входные билеты отдельно. За еду 6700р. и это огорчает, особенно в купе с выше описаным. Ехать надо. Советую.