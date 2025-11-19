11 ноября всей семьей были в Абхазии, экскурсовод Виталий заранее с нами связался,обговорили время и место. Забрали нас от отеля читать дальше
вовремя, как и договаривались, машина была комфортабельной, сам экскурсовод был очень общительный много чего интересного рассказал!!! Сама экскурсия супер. Понравилось ВСЕ!!!! Мы в Абхазии были второй раз хотелось что то новое посмотреть и это прям само то что надо!!! Посоветовала бы каждому взглянуть на Абхазию и с этой стороны. Форелевое хозяйство💖!!!! Спасибо Виталию за интересно проведенное время!!!
Потрясающая и полная впечатлений поездка. Спасибо Насте за яркие эмоции, насыщенный день, интересные и профессиональные рассказы обо всех местах, которые мы посетили. Я впечатлена, а дети с их малым опытом в разы больше!!! С Настей комфортно, легко. Маршрут обалденный, необычный.
Всё отлично, спокойно, размеренно и качественно! Даже когда мы под конец внесли корректировки в маршрут и решили охватить чуть больше - спокойно договорились о всём и получили массу положительных эмоций! Огромное спасибо!
Влад-просто чудесный экскурсовод! Забрал нас от отеля. Ребенка по дороге на серпантине немного укачало, начало тошнить(ребёнку 4 года- тот ещё читать дальше
непоседа), но у Влада есть супер аптечка, в которой нашёлся драмина. По дороге на Рицу, показал много локаций для фоточек, плюс из-за того что раньше выехали, ехали раньше всей толпы туристов. Это классно. Там покатались на катамаране, пофоткались выпили чудесный кофе. Далее поехали в парк львов. Сын был в восторге. Покормил тигра. По дороге остановились в кафе(очень все вкусно), несмотря на народ столик был забронирован с прекрасным видом. Спасибо Владу. И тут началось, у сына началась от переизбытка эмоций и отсутствие сна то хочу, это не хочу. Влад спокойно предложил с ним погулять, а мы насладились обедом. Греческий салат просто бомба, шашлык наивкуснейший. После парка решили сменить локацию и поехали в Новый Афон в монастырь вместо форелей, Влад там тоже посидел с ребёнком. Далее через гагры прошлись по набережной, пофотались и домой. Чудесный день, спасибо нашему экскурсоводу. Просто супер. Нисколько не жалко, что выбрали данную экскурсию.
Экскурсия очень понравилась! До этого были на групповых экскурсия в Абхазии, поэтому было с чем сравнить.
С Владом было очень интересно, читать дальше
красиво и невероятно комфортно! Мы успели посмотреть все красивые локации до того, как туда нагрянули толпы туристов. Действительно было то, самое ценное в путешествии, ощущение, что ты первооткрыватель, что ты с природой наедине:)
Еще Влад ненавязчиво, но занимательно рассказал о стране и нравах ее жителей. В машине было ехать комфортно, свежо и не страшно:)) и с ребенком 5 лет было замечательно и удобно!
В общем, рекомендую от всей души и очень хочу еще раз побывать на экскурсии от Влада!
Поездка в Абхазию выпала на дождливый день, но именно это сделало ее запоминающейся и необычной. Спасибо Владу за его ответственное отношение и гибкость, интересную поездку и море положительных эмоций!
Здравствуйте! Пишу отзыв уже спустя длительное время, ездили на экскурсию 12 мая 2025 г. вместе с Владом. Все очень понравилось: читать дальше
Абхазия - это очень красивая природа, вкусная еда и чистое море. С нами был сын 3 лет, очень неусидчивый ребенок, и поэтому большое спасибо Владу, что уже во время поездки корректировали места посещения, так как есть дневной сон. Сын посмотрел с нами все самое интересное для него, а потом мирно спал в машине под чутким присмотром Влада, а мы с мужем и старшим сыном прогулялись по набережной в Гаграх. Вспоминаем с теплом и благодарностью!
Экскурсии очень понравилась. Были с детьми 10 и 5 лет, они в восторге. Насладились красивыми видами (у гида есть свои читать дальше
места, где мало народу), вкусно покушали, покормили Львов и тигров, поймали рыбу, прогулялись по набережной Гагры…. Рекомендую! Гид отличный, очень комфортный, точно еще раз поедем с ним смотреть другую часть Абхазии)
Мы путешествовали семьей в составе 2 взрослых и 2 подростка (11 и 14 лет)
Поездка была в читать дальше
комфортном ритме) сначала было решено отправиться на озеро Рица, чтобы обогнать экскурсионные группы на больших автобусах и насладиться красотами природы.
Поездка была спокойной и размеренной. Останавливались там, где хотелось и делали фото на память.
После чего отправились на обед в красивое место с вкусной кухней
И мне, и детям очень понравился парк Львов. Где еще увидишь этих великолепных животных во всей красе! В зоопарках животные обычно спят в тени, а здесь играют, принимают охлаждающие ванны, здороваются с посетителями в ожидании вкусняшек)
Вместо форелевого хозяйства мы решили заехать в Приморский парк в Новом Афоне. Парк тоже очень понравился. Можно покормить птиц (страусы, павлины, гуси) и рыбок)
По дороге узнали много интересного и об Абхазии, и о Сочи)
Прекрасная семейная поездка с детьми. Было интересно и подростку (по пути на озеро Рицца рассмотрели и поднялись в заброшенные здания, читать дальше
покатались на зиплайне), и ребёнку 4-х лет (парк львов, форелевое хозяйство) и родителям. Все в спокойном темпе, удобном детям и родителям. Сделали красивые фото без толп туристов, познакомились со смотрителем парка львов и самими животными, узнали об истории Абхазии и растениях, произрастающих в этой местности. Рекомендую и желаю успехов!
Сегодня была экскурсия на весь день. Утром забрали из дома. Состав группы: женщина, пожилой мужчина и ребёнок 7 лет. По дороге Влад рассказывал читать дальше
историю Сочи, Абхазии, городов Абхазии, про все достопримечательности и места, которые посещали. Ехали в комфортном седане. Ребёнку и нам было очень интересно и всё понятно. 11 часов пролетели на одном дыхание. Маршрут тура был очень интересный, красивый, познавательный и для взрослых и для ребёнка. Рекомендую такой тур брать для путешествия с юным поколением. Влада тоже рекомендуем. Остались довольны. Спасибо)))
Прекрасно подобрано время посещения интересных локаций, без толп людей или вообще без лишних людей) только мы и необыкновенная природа 👍🏼 читать дальше
Озеро Рица увидели в полной красе (ранее были на другой экскурсии и озеро тогда совсем не впечатлило). Кормление львов и травоядных животных 🔥 Обед в классном ресторане (дорого, но оочень вкусно! и красиво!). Сюрприз на форелевом хозяйстве - живописный исток горной реки. Только вот места в животе для пойманной форели уже не было после обеда в ресторане. Во второй половине дня по нашей просьбе заехали на частную винодельню. На дегустации нам дали именно то, что мы запросили, несколько сортов (я, например, люблю ароматные вкусные вина типа изабеллы). Были опасения, что привезем не то, что пробовали (с таким тоже сталкивались на других экскурсиях), но дома потом открыли - именно то! Аромат неповторимый! В магазинах Москвы такие не продают! И эта экскурсия не про историю и географию! Кому нужны рассказы и факты, наверное, лучше выбрать что-то другое. Это про впечатления, ощущения, созерцание! Информация интересная тоже была, но очень дозировано и ненавязчиво.
Гид Анастасия как маленькая фея исполнила все наши пожелания и запросы🧚♀️. Очень увлекательное и познавательное путешествие 💯В очередной раз убеждаюсь, что Абхазия-это неизведанный край со своими тайнами. Спасибо огромное за организацию, хорошее настроение и, отдельное за лодочку😉!!!
Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно читать дальше
для старта. Винодельня впечатлила гостеприимством хозяев, дегустировали все, что хотели, каждый новый вид вина казался вкуснее предыдущего😉! Рыбалка запомнится надолго, детям удалось словить форель, очень вкусно нам её приготовили и красиво подали(1кг рыбы приготовление 2000руб.) Парк Львов интересное место,стоимость посещения 1000р взрослый,700 р. детский билет. Есть возможность покормить животных. Наблюдать,как львы чувствуют запах мяса и ждут еду делает этот этап развлечения интересней. Природные термы, сероводородные ванны попробовали, только потому,что Жанна много рассказала о их лечебных свойствах🤣. Не все рискнули попробовать! Рекомендую экскурсию для семьи,все продумано! Каждому что то найдётся по душе!!!
Я бы назвала этот тур конструктором. Жанна чутко подстроилась под нас: не нужна одна локация - заменили на другую, протратились читать дальше
- пожалуйста вам побюджетнее кафе (но шикарно вкусное!). И денег одолжила! Стиль вождения оч комфортный, сдержанный и грамотный именно для Абхазии (там есть нюансы))))) Нас нигде не торопили. Выезд сдвинули раньше под рейс и завезли в аэропорт. В общем, чёткое желание обратиться ещё раз! Жанночка, спасибо
