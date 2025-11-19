читать дальше

Озеро Рица увидели в полной красе (ранее были на другой экскурсии и озеро тогда совсем не впечатлило). Кормление львов и травоядных животных 🔥 Обед в классном ресторане (дорого, но оочень вкусно! и красиво!). Сюрприз на форелевом хозяйстве - живописный исток горной реки. Только вот места в животе для пойманной форели уже не было после обеда в ресторане. Во второй половине дня по нашей просьбе заехали на частную винодельню. На дегустации нам дали именно то, что мы запросили, несколько сортов (я, например, люблю ароматные вкусные вина типа изабеллы). Были опасения, что привезем не то, что пробовали (с таким тоже сталкивались на других экскурсиях), но дома потом открыли - именно то! Аромат неповторимый! В магазинах Москвы такие не продают!

И эта экскурсия не про историю и географию! Кому нужны рассказы и факты, наверное, лучше выбрать что-то другое. Это про впечатления, ощущения, созерцание! Информация интересная тоже была, но очень дозировано и ненавязчиво.