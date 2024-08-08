Шестичасовая экскурсия полная ярких впечатлений и удивительных моментов! Мы пройдем на тихом ходу сквозь Ладожские шхеры, мимо дачи Винтера, острова Хавус, сделаем высадку на острове Хонкасало, увидим остров Казарнет-саари, прокатимся по внутренним озерам Валаама и увидим старинную обитель.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Описание водной прогулки
Остров Валаам – это крупнейший остров в составе Валаамского архипелага, расположенного в северной части Ладожского озера в Республике Карелия. Архипелаг включает более 50 островов общей площадью 36 км², из которых Валаам является центральным и занимает более двух третей площади архипелага. Красота природы острова Валаам, его уединенные скиты, а также уникальная флора и фауна Валаам прежде всего известен благодаря Валаамскому Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю – одной из старейших и наиболее значимых обителей в России. Монастырь служит центром духовной жизни и паломничества. Помимо монастыря, на Валааме находятся часовни, церкви и скиты, каждый из которых имеет свою историю и уникальную архитектуру. Валаам не только духовный центр, но и объект культурного и природного наследия России. Ладожские шхеры - этот район характеризуется множеством скалистых островов, отделённых друг от друга узкими заливами и каналами. Ладожские шхеры включают в себя более 650 островов и островков, создающих уникальную и красочную карельскую сказку. В рамках нашей экскурсии мы посетим самые живописные о. Хавус, о. Хонкасало, о. Казарнет-саари. Во время экскурсии путешественники узнают об истории Валаамского монастыря - одной из старейших обителей России, об уникальной флоре и фауне Валаамского архипелага и ладожских шхер, об истории исследования и заселения ладожских шхер. Плюс у всех будет прекрасная возможность сделать много живописных фотографий!
Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|4 800 ₽
|Детский (3-10)
|2 400 ₽
|Детский (0-2)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Валаам
- Никольский скит
- Спасо-преображенский собор
- Дача Винтера
- Остров Хонкасало
- Остров Хавус
- Остров Кааарнет-саари
Что включено
- Место в катере
- Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с небольшим рассказом от капитана.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
- Входной билет на Валлам (150 руб. /чел.)
- Входной билет в национальный парк (200 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, Набережная Ладожской Флотилии, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия начинается на речном вокзале. Будем ждать вас в офисе по адресу ул. Ладожской флотилии д. 5 (синий деревянный домик)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
8 авг 2024
Экскурсию выбирал по многообещающему описанию, много точек, красиво описано что мы увидим… За это переплатил чуть больше чем другие предложения.
По факту это был как и у других операторов просто трансфер
По факту это был как и у других операторов просто трансфер
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