Валаамский архипелаг — скопление 50 островов на Ладожском озере, расположенных настолько близко друг к другу, что выглядят они единым целым. Архипелаг чаще именуют Валаамом, по названию самого крупного острова. Туристов привлекают живописные бухты со скалистыми берегами и сосновыми рощами, а также религиозная история Валаама, где расположен мужской монастырь.

Что вас ждетВо время экскурсии на катере вы увидите церковь Николая Чудотворца, преемницу одной из древнейших православных церквей Приладожья, а также отвесные скалы острова Хавус. Вас ждет путешествие к Валаамскому архипелагу с высадкой на острове Валаам, на котором вы сможете находиться три часа, любуясь красотой северной природы, панорамными видами на Ладожское озеро, а также архитектурой Спасо-Преображенского собора и скитов. На обратном пути вы посетите Национальный парк «Ладожские шхеры» и прогуляетесь по острову Хонкасало, где сможете подняться на гору Вахтимяки.

Важно знать:• на территории Национального парка запрещено находиться в заповедной и особо охраняемой функциональной зоне,