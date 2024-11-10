Водонапорная башня Раушена – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водонапорная башня Раушена» в Старой Руссе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
24 отзыва
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
30 ноя в 14:30
7 дек в 14:30
1 000 за человека
День в Старой Руссе
Пешая
45 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 12:00
24 ноя в 13:00
3 300 за человека
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
24 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
2 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 ноября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия была индивидуальная. Включала в себя посещение дома-музея Достоевского и обзорную по городу. Очень удобно, что организаторы сами обо всем
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    договорились с музеем. В назначенный час наш ждал гид в музее. Наталья Анатольевна провела нам замечательную экскурсию по дому писателя. Затем мы отправились осматривать Старую Руссу. После часовой экскурсии по дому-музею еще 2 часа ушло на осмотр города. С детьми это далось тяжело. Часть по городу можно было сократить. Многое было очень подробно, но не столь увлекательно для нашей смешанной вросло-детской аудитории и не слишком запоминающимся. В целом, все понравилось. Обязательно вернемся, когда дети будут старше, чтобы сходить в музей Братьев Карамазовых. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Второго ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсовод, знает хорошо историю своего города. Слишком мало времени для такого объёма информации, два часа пролетело очень быстро. Спасибо за экскурсию😊
    Второго ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсоводВторого ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсоводВторого ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсоводВторого ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсоводВторого ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсоводВторого ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсовод
  • О
    Ольга
    3 ноября 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Добротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказала много интересных нюансов о городе.
    Добротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказалаДобротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказалаДобротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказалаДобротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказалаДобротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказала
  • А
    Анна
    29 октября 2024
    День в Старой Руссе
    Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод Ольга любит и очень много знает о городе, очень интересно рассказывает, приятно общаться. И город интересный, уютный, с богатой историей. Всё понравилось. Большое спасибо за гостеприимство!
  • О
    Ольга
    28 октября 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Добрый вечер. Экскурсия была настолько интересная, что время 3 часа пролетело незаметно. Нина Сергееана, экскурсовод, очень теплый и солнечный человек.
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    Действительно, когда любишь свой город рассказываешь о нем только с улыбкой. Знания очень обширные. Это экскурсовод, искусствовед и историк. Спасибо, большое.

  • Н
    Наталия
    26 сентября 2024
    День в Старой Руссе
    Очень хороший способ узнать город в неспешной, размеренной прогулке. Прекрасный гид Татьяна подстраивается под интересы и пожелания туриста и каждый
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    получит удовольствие от Руссы:-)) приятная возможность замедлиться и отдохнуть. Экскурсия завершается вкусным и сытным обедом, невозможно не влюбиться в Старую Руссу ❤️

  • А
    Андрей
    23 сентября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Всё очень понравилось. Маршрут выбран удачно, экскурсовод Ольга всё доходчиво и интересно рассказала. Спасибо.
  • А
    Александр
    6 сентября 2024
    День в Старой Руссе
    Всё понравилось.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Водонапорная башня Раушена»

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  2. Соборная площадь
  3. Самое главное
  4. Набережная Достоевского
  5. Водонапорная башня
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в ноябре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Водонапорная башня Раушена" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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