3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
30 ноя в 14:30
7 дек в 14:30
1 000₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Завтра в 12:00
24 ноя в 13:00
3 300₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
24 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
2 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 ноября 2024Экскурсия была индивидуальная. Включала в себя посещение дома-музея Достоевского и обзорную по городу. Очень удобно, что организаторы сами обо всем
- ЮЮлия9 ноября 2024Второго ноября отдыхали в Старой Руссе и посетили данную экскурсию. Группа состояла из взрослых. Приятный экскурсовод, знает хорошо историю своего города. Слишком мало времени для такого объёма информации, два часа пролетело очень быстро. Спасибо за экскурсию😊
- ООльга3 ноября 2024Добротная экскурсия от профессионального музейного работника с прекрасным багажом знаний. Экскурсовод — коренная рушанка, поэтому рассказала много интересных нюансов о городе.
- ААнна29 октября 2024Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод Ольга любит и очень много знает о городе, очень интересно рассказывает, приятно общаться. И город интересный, уютный, с богатой историей. Всё понравилось. Большое спасибо за гостеприимство!
- ООльга28 октября 2024Добрый вечер. Экскурсия была настолько интересная, что время 3 часа пролетело незаметно. Нина Сергееана, экскурсовод, очень теплый и солнечный человек.
- ННаталия26 сентября 2024Очень хороший способ узнать город в неспешной, размеренной прогулке. Прекрасный гид Татьяна подстраивается под интересы и пожелания туриста и каждый
- ААндрей23 сентября 2024Всё очень понравилось. Маршрут выбран удачно, экскурсовод Ольга всё доходчиво и интересно рассказала. Спасибо.
- ААлександр6 сентября 2024Всё понравилось.
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Водонапорная башня Раушена»
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