Кремлевские тайны: сборная групповая прогулка

Кремлевские тайны

Кремлевские тайны: сборная групповая прогулка
Кремлевские тайны: сборная групповая прогулка
Кремлевские тайны: сборная групповая прогулка
Ближайшие даты:
24
дек
31
дек
7
янв
14
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Торговая площадь
  • Гостиный двор
  • Купеческая лавка
  • Успенская церковь на Княжьем дворе
  • Рождественский собор 13 века (экстерьер)
  • Лучшие панорамные площадки
  • Древние земляные валы Кремля
  • Суздальское зарядье
  • Дом Бальзаминова
  • Лазаревская и Антипиевская церкви
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Когда-то в Суздале было два центра - это Кремль и Торговая площадь. Вот по ним мы и отправимся гулять (без посещения музея кремль).

Во время экскурсии мы:

  • увидим остатки старинной крепости, которым почти 1000 лет.
  • узнаем какого рода “Суздаль” и что значит это непонятное слово;
прогуляемся по самой древней улице Суздаля и узнаем про древние клады
поймём, чем здесь занимались легендарные викинги;
послушаем суздальские куранты и историю самого древнего храма города (Рождественский собор 13 век)
разгадаем тайны современных наличников и загадаем желание у самой нарядной церкви города
в суздальской лавке пообщаемся с настоящим гончаром и пряхой

Экскурсия проводится по субботам и праздничным дням в 14.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Система радиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул Ленина, 63 А
Завершение: Суздаль, ул Старая, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по субботам и праздничным дням в 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Сборная групповая экскурсия проходит по большей части на улице
  • Поэтому важно одеться теплее
  • В Суздале бывает ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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