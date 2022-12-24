Когда-то в Суздале было два центра - это Кремль и Торговая площадь. Вот по ним мы и отправимся гулять (без посещения музея кремль).

Во время экскурсии мы:

увидим остатки старинной крепости, которым почти 1000 лет.

узнаем какого рода “Суздаль” и что значит это непонятное слово;

прогуляемся по самой древней улице Суздаля и узнаем про древние клады

поймём, чем здесь занимались легендарные викинги;

послушаем суздальские куранты и историю самого древнего храма города (Рождественский собор 13 век)

разгадаем тайны современных наличников и загадаем желание у самой нарядной церкви города

в суздальской лавке пообщаемся с настоящим гончаром и пряхой