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Описание
Когда-то в Суздале было два центра - это Кремль и Торговая площадь. Вот по ним мы и отправимся гулять (без посещения музея кремль).
Во время экскурсии мы:
увидим остатки старинной крепости, которым почти 1000 лет.
узнаем какого рода “Суздаль” и что значит это непонятное слово;
прогуляемся по самой древней улице Суздаля и узнаем про древние клады
поймём, чем здесь занимались легендарные викинги;
послушаем суздальские куранты и историю самого древнего храма города (Рождественский собор 13 век)
разгадаем тайны современных наличников и загадаем желание у самой нарядной церкви города
в суздальской лавке пообщаемся с настоящим гончаром и пряхой
Экскурсия проводится по субботам и праздничным дням в 14.00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Система радиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул Ленина, 63 А
Завершение: Суздаль, ул Старая, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по субботам и праздничным дням в 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Сборная групповая экскурсия проходит по большей части на улице
Поэтому важно одеться теплее
В Суздале бывает ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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