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На поиски клада Юрия Долгорукого!

5
13 отзывов
Александр В.
Александр В. – Гид из Суздаля
Вы хотите погрузиться в историю 📖 Суздаля с головой? Чтобы не просто ходить по городу и рассматривать памятники старины...

Мы предлагаем Вам отправиться на поиски клада Юрия Долгорукого.

Да-да, того самого, который основал Москву! За 10-ти вековую историю Суздаль скопил много загадок, преданий и легенд.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕵️Квест
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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На поиски клада Юрия Долгорукого!
На поиски клада Юрия Долгорукого!

Что вы увидите

  • Суздальский кремль
  • Торговая площадь
  • Ризоположенский монастырь
  • Колокольня
  • Самый старый дом
Вы хотите погрузиться в историю 📖 Суздаля с головой? Чтобы не просто ходить по городу и рассматривать памятники старины...
Мы предлагаем Вам отправиться на поиски клада Юрия Долгорукого. Да-да того самого, который основал Москву! За 10-ти вековую историю Суздаль скопил много загадок, преданий и легенд.
Что входит
  • Сопровождение гидом в историческом костюме
  • Стрельба из лука
  • Игра в городки
  • Подъем на колокольню
  • Загадки с поиском артефактов
  • Сувениры для всех участников
  • Подарок для команды-победителя
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание, напитки
На поиски клада Юрия Долгорукого!
На поиски клада Юрия Долгорукого!
На поиски клада Юрия Долгорукого!
На поиски клада Юрия Долгорукого!

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр В.
Александр В.
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13 отзывов оставили туристы

Александр В. проводит ещё 4 экскурсии

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