Вы хотите погрузиться в историю 📖 Суздаля с головой? Чтобы не просто ходить по городу и рассматривать памятники старины...

Мы предлагаем Вам отправиться на поиски клада Юрия Долгорукого. Да-да того самого, который основал Москву! За 10-ти вековую историю Суздаль скопил много загадок, преданий и легенд.