Что вы увидите
- Суздальский кремль
- Торговая площадь
- Ризоположенский монастырь
- Колокольня
- Самый старый дом
Вы хотите погрузиться в историю 📖 Суздаля с головой? Чтобы не просто ходить по городу и рассматривать памятники старины...
Мы предлагаем Вам отправиться на поиски клада Юрия Долгорукого. Да-да того самого, который основал Москву! За 10-ти вековую историю Суздаль скопил много загадок, преданий и легенд.
Что входит
- Сопровождение гидом в историческом костюме
- Стрельба из лука
- Игра в городки
- Подъем на колокольню
- Загадки с поиском артефактов
- Сувениры для всех участников
- Подарок для команды-победителя
Что не входит
- Личные расходы
- Питание, напитки
Выберите день для проведения квеста
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр В.
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Александр В. проводит ещё 4 экскурсии
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