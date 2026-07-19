Приглашаем вас на знакомство с историей города Суздаль! Это сказочный провинциальный городок со множеством церквей и монастырей. Здесь вы словно перемещаетесь на несколько веков назад.
После исследования города мы отправимся в село Кидекша, где находится церковь Бориса и Глеба и где Юрий Долгорукий даже хотел основать столицу своего княжества!
После исследования города мы отправимся в село Кидекша, где находится церковь Бориса и Глеба и где Юрий Долгорукий даже хотел основать столицу своего княжества!
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Суздалю Программа первой части этой экскурсии аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю. Вы увидите Покровский женский монастырь, архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря. Прогуляетесь по улицам города, познакомитесь с историей Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества. Село Кидекша Затем мы поедем в старинное село Кидекша — резиденцию князя Юрия Долгорукого. Здесь располагается первая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба (1152 год). В княжеской усыпальнице этой Церкви сохранились саркофаги и фрески XII века, работы неизвестных мастеров. Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский женский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Суздальский кремль
- Торговые ряды
- Панорама музея деревянного зодчества
- Село Кидекша (церковь святых Бориса и Глеба)
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание (экскурсия проводится на транспорте туристов)
- Входной билет в церковь святых Бориса и Глеба (150 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Всё понравилось! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
13 июня были на обзорной экскурсии по Суздалю с посещением Кидекши. Один день на осмотр Суздаля это очень мало. Но благодаря нашему экскурсоводу Ольге мы узнали о храмах и монастырях,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал исторические факты, но заботился куда зайти погреться, где перекусить без отрыва от осмотра. В Суздале были первый раз, после интересного погружения в историю, хочется приехать ещё раз в теплое время и продолжить знакомство с достопримечательностями города и окрестностями.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия по чудесному Суздалю с замечательным экскурсоводом Ириной! Интересно и легко Ирина рассказала нам историю Суздаля, Кремля, монастырей. Посетили Кидекшу, резиденцию Долгорукого. Чудесное место, с сильной энергетикой. Благодарим Ирину, которая несмотря на сильный мороз, провела интересную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Добрый день! Спасибо большое за грамотное, объективное, позитивное проведение экскурсии вашей компанией и экскурсовода в целом. Ваша оценка- отлично!!!! Еще раз спасибо от всего коллектива. Будем рады сотрудничать с вашей компанией!!!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия просто отличная. Суздаль такой интересный и красивый город. Особенно мне понравилась небольшая лекция гида Ольги про историю Суздаля. Индивидуальные экскурсии это самые лучшие экскурсии. Желаю вам дальнейших успехов.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши (на транспорте туристов)»
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеДревняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: По договорённости с гидом
20 авг в 10:30
21 авг в 10:30
от 4700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: очевидный и невероятный
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Торговая площадь
Расписание: в субботу в 14:00
15 авг в 14:00
22 авг в 14:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль и Кидекша на автомобиле - полное погружение в наследие ЮНЕСКО
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
19 авг в 13:00
21 авг в 14:00
от 11 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нескучный Суздаль
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: У Гостиного двора
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
9150 ₽ за экскурсию