Обзорная экскурсия ⛳ по Суздалю

Программа первой части этой экскурсии 🧭 аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю. Вы увидите Покровский женский монастырь, архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря. Прогуляетесь 👣 по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.

Село Кидекша

Затем мы поедем в старинное село Кидекша — резиденцию князя Юрия Долгорукого. Здесь располагается первая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь ⛪ святых Бориса и Глеба (1152 год). В княжеской усыпальнице этой Церкви сохранились саркофаги и фрески XII века, работы неизвестных мастеров. Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота.