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Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши

5
8 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Суздаля
В первой части мы совершим обзорную экскурсию ⛳ по Суздалю с осмотром главных его достопримечательностей 🏛️. После чего отправимся в Кидекшу — княжеский двор Юрия Долгорукого, где посетим церковь ⛪ святых Бориса и Глеба. На этой экскурсии 🧭 вы пропитаетесь историей 📖. Мы познакомимся с длинной историей суздальского кремля (ему уже около 1000 лет!), заглянем в монастыри и прогуляемся по улицам Суздаля. А потом — отправимся в уникальное место — Кидекшу. В этом небольшом селе находится один из самых древних образцов белокаменного зодчества на Руси, церковь Бориса и Глеба, заложенная еще Юрием Долгоруким. Он когда-то раздумывал о том, чтобы сделать Кидекшу своей столицей ⭐️, и построил здесь своей княжеский двор. Его мы тоже обязательно осмотрим на нашей экскурсии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши

Что вы увидите

  • Покровский женский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Суздальский кремль
  • Торговые ряды
  • Панорама музея деревянного зодчества
  • Село Кидекша (церковь святых Бориса и Глеба)
Обзорная экскурсия ⛳ по Суздалю
Программа первой части этой экскурсии 🧭 аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю. Вы увидите Покровский женский монастырь, архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря. Прогуляетесь 👣 по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.
Село Кидекша
Затем мы поедем в старинное село Кидекша — резиденцию князя Юрия Долгорукого. Здесь располагается первая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь ⛪ святых Бориса и Глеба (1152 год). В княжеской усыпальнице этой Церкви сохранились саркофаги и фрески XII века, работы неизвестных мастеров. Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер Суздаль-Кидекша-Суздаль (1000 руб)
  • Входной билет в церковь святых Бориса и Глеба (150 руб/чел)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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8 отзывов оставили туристы

Гиды В. проводит ещё 1 экскурсию

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