Программа первой части этой экскурсии 🧭 аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю. Вы увидите Покровский женский монастырь, архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря. Прогуляетесь 👣 по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.
Село Кидекша
Затем мы поедем в старинное село Кидекша — резиденцию князя Юрия Долгорукого. Здесь располагается первая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь ⛪ святых Бориса и Глеба (1152 год). В княжеской усыпальнице этой Церкви сохранились саркофаги и фрески XII века, работы неизвестных мастеров. Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Трансфер Суздаль-Кидекша-Суздаль (1000 руб)
Входной билет в церковь святых Бориса и Глеба (150 руб/чел)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.