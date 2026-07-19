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Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши (на транспорте туристов)

Познакомьтесь с историей Суздаля на обзорной экскурсии с посещением Кидекши
Приглашаем вас на знакомство с историей города Суздаль! Это сказочный провинциальный городок со множеством церквей и монастырей. Здесь вы словно перемещаетесь на несколько веков назад.

После исследования города мы отправимся в село Кидекша, где находится церковь Бориса и Глеба и где Юрий Долгорукий даже хотел основать столицу своего княжества!
4.5
73 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши (на транспорте туристов)
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши (на транспорте туристов)
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши (на транспорте туристов)

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Суздалю Программа первой части этой экскурсии аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю. Вы увидите Покровский женский монастырь, архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря. Прогуляетесь по улицам города, познакомитесь с историей Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества. Село Кидекша Затем мы поедем в старинное село Кидекша — резиденцию князя Юрия Долгорукого. Здесь располагается первая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба (1152 год). В княжеской усыпальнице этой Церкви сохранились саркофаги и фрески XII века, работы неизвестных мастеров. Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Покровский женский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Суздальский кремль
  • Торговые ряды
  • Панорама музея деревянного зодчества
  • Село Кидекша (церковь святых Бориса и Глеба)
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание (экскурсия проводится на транспорте туристов)
  • Входной билет в церковь святых Бориса и Глеба (150 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
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5
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Р
Всё понравилось! Спасибо!
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М
13 июня были на обзорной экскурсии по Суздалю с посещением Кидекши. Один день на осмотр Суздаля это очень мало. Но благодаря нашему экскурсоводу Ольге мы узнали о храмах и монастырях,
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о особенностях строительства суздальских колоколен, очень понравилась Кидекша. Намоленное, благодатное место. Сейчас в городе готовятся к празднованию 1000 летия, поэтому в городе много дорожных строительных работ, нужно это учитывать, собираясь в поездку. Спасибо организаторам экскурсии и нашему экскурсоводу, увезли с собой много новых впечатлений. Хочется приехать снова

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М
Провели 9 марта 2024 на обзорной экскурсии в Суздале. Алексей Калинин отлично провел экскурсию. Грамотно все организовал: не только излагал исторические факты, но заботился куда зайти погреться, где перекусить без отрыва от осмотра. В Суздале были первый раз, после интересного погружения в историю, хочется приехать ещё раз в теплое время и продолжить знакомство с достопримечательностями города и окрестностями.
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О
Отличная экскурсия по чудесному Суздалю с замечательным экскурсоводом Ириной! Интересно и легко Ирина рассказала нам историю Суздаля, Кремля, монастырей. Посетили Кидекшу, резиденцию Долгорукого. Чудесное место, с сильной энергетикой. Благодарим Ирину, которая несмотря на сильный мороз, провела интересную экскурсию.
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И
Добрый день! Спасибо большое за грамотное, объективное, позитивное проведение экскурсии вашей компанией и экскурсовода в целом. Ваша оценка- отлично!!!! Еще раз спасибо от всего коллектива. Будем рады сотрудничать с вашей компанией!!!
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П
Экскурсия просто отличная. Суздаль такой интересный и красивый город. Особенно мне понравилась небольшая лекция гида Ольги про историю Суздаля. Индивидуальные экскурсии это самые лучшие экскурсии. Желаю вам дальнейших успехов.
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