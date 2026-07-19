Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на знакомство с историей города Суздаль! Это сказочный провинциальный городок со множеством церквей и монастырей. Здесь вы словно перемещаетесь на несколько веков назад.



После исследования города мы отправимся в село Кидекша, где находится церковь Бориса и Глеба и где Юрий Долгорукий даже хотел основать столицу своего княжества! 4.5 73 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Суздале Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.5 73 отзыва 4 часа 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обзорная экскурсия по Суздалю Программа первой части этой экскурсии аналогична программе классической пешеходной экскурсии по Суздалю. Вы увидите Покровский женский монастырь, архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря. Прогуляетесь по улицам города, познакомитесь с историей Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества. Село Кидекша Затем мы поедем в старинное село Кидекша — резиденцию князя Юрия Долгорукого. Здесь располагается первая белокаменная постройка Северо-Восточной Руси — церковь святых Бориса и Глеба (1152 год). В княжеской усыпальнице этой Церкви сохранились саркофаги и фрески XII века, работы неизвестных мастеров. Рядом с храмом святых Бориса и Глеба расположены падающая шатровая колокольня, теплая церковь святого Стефана, Святые Ворота. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Покровский женский монастырь

Спасо-Евфимиев монастырь

Суздальский кремль

Торговые ряды

Панорама музея деревянного зодчества

Село Кидекша (церковь святых Бориса и Глеба) Что включено Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Транспортное обслуживание (экскурсия проводится на транспорте туристов)

Входной билет в церковь святых Бориса и Глеба (150 руб. /чел.)

Личные расходы Место начала и завершения? По договорённости с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.