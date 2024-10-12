Прогулка по Суздалю: легко и нескучно

Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый уголок дышит историей. Откройте для себя тайны старинных монастырей и полюбуйтесь панорамами
Путешествие по Суздалю предлагает уникальную возможность увидеть кремлёвские валы 11 века, царское пожарное депо и знаменитую Торговую площадь. Узнайте, как жили суздальцы в разные времена, и посетите старинные монастыри.

Это экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории этого удивительного города, не упустив ни одной важной детали
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть древние кремлёвские валы
  • 🔥 Посетить царское пожарное депо
  • 🛍 Прогуляться по Торговой площади
  • 🏡 Узнать историю дома доктора Маренкова
  • ⛪️ Посетить старинные монастыри
Прогулка по Суздалю: легко и нескучно
Прогулка по Суздалю: легко и нескучно
Прогулка по Суздалю: легко и нескучно
Ближайшие даты:
14
фев15
фев21
фев22
фев28
фев1
мар7
мар
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Кремлёвские валы
  • Царское пожарное депо
  • Торговая площадь
  • Дом доктора Маренкова
  • Покровский монастырь
  • Александровский монастырь
  • Ризоположенский монастырь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кремлёвские валы 11 века
  • Царское пожарного депо с каланчой
  • Торговую площадь, мощённую булыжником
  • Дом доктора Маренкова
  • Покровский, Александровский и Ризоположенский монастыри

Вы узнаете:

  • Как суздальцы жили в разные времена
  • Где Нонна Мордюкова в роли купчихи пила чай
  • Как тушили пожары в 19 веке
  • Какую роль Суздаль сыграл в отечественном кинематографе
  • Какие подвиги совершили местночтимые святые

Организационные детали

Мы посетим Ризоположенский и Александровский монастыри. Остальные достопримечательности осмотрим снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Николай
12 окт 2024
Экскурсия познавательная, интересная, содержательная, нам очень понравилось, и маршрут и исторические данные… Места по которым нас провела Елена. Мои спутницы просто в восторге….. Очень советую экскурсовода! Огромное спасибо Елена!

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