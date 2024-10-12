Путешествие по Суздалю предлагает уникальную возможность увидеть кремлёвские валы 11 века, царское пожарное депо и знаменитую Торговую площадь. Узнайте, как жили суздальцы в разные времена, и посетите старинные монастыри.
Это экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории этого удивительного города, не упустив ни одной важной детали
Это экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории этого удивительного города, не упустив ни одной важной детали
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть древние кремлёвские валы
- 🔥 Посетить царское пожарное депо
- 🛍 Прогуляться по Торговой площади
- 🏡 Узнать историю дома доктора Маренкова
- ⛪️ Посетить старинные монастыри
Что можно увидеть
- Кремлёвские валы
- Царское пожарное депо
- Торговая площадь
- Дом доктора Маренкова
- Покровский монастырь
- Александровский монастырь
- Ризоположенский монастырь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремлёвские валы 11 века
- Царское пожарного депо с каланчой
- Торговую площадь, мощённую булыжником
- Дом доктора Маренкова
- Покровский, Александровский и Ризоположенский монастыри
Вы узнаете:
- Как суздальцы жили в разные времена
- Где Нонна Мордюкова в роли купчихи пила чай
- Как тушили пожары в 19 веке
- Какую роль Суздаль сыграл в отечественном кинематографе
- Какие подвиги совершили местночтимые святые
Организационные детали
Мы посетим Ризоположенский и Александровский монастыри. Остальные достопримечательности осмотрим снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 50 туристов
Я коренная суздалянка и уже 19 лет работаю гидом. Люблю свой город, работа для меня — любимое дело и призвание. Имея большой опыт проведения экскурсий, чувствую интересы и желания туристов,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Николай
12 окт 2024
Экскурсия познавательная, интересная, содержательная, нам очень понравилось, и маршрут и исторические данные… Места по которым нас провела Елена. Мои спутницы просто в восторге….. Очень советую экскурсовода! Огромное спасибо Елена!
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