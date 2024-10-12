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поэтому провожу экскурсии простым доступным языком, не докучая обилием дат и скучными фактами. Прекрасно знаю мой Суздаль, его окрестности и живописные места, с чем хочу познакомить и вас! Уверена, что с моим участием вы по-настоящему насладитесь духом русской старины и полюбите Суздаль так же, как люблю его я!