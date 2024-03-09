Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»

В этом необыкновенном городе вы забудете суету и дела, погрузитесь в средневековую тишину и рассказы о древнем.
Мы с вами пройдемся по берегу реки Каменки, посмотрим самую высокую колокольню в городе, пройдемся по Торговым рядам, полюбуемся на пейзажи, старинные монастыри, домики и даже поговорим на древнем офенском языке!
Мы с вами пройдемся по берегу реки Каменки, посмотрим самую высокую колокольню в городе, пройдемся по Торговым рядам, полюбуемся на пейзажи, старинные монастыри, домики и даже поговорим на древнем офенском языке!
Описание экскурсии
На нашей экскурсии мы с вами:
- Погуляем по кремлю, послушаем бой огромных ходиков, заодно рассмотрим циферблат с древними буквами;
- Увидим Торговую площадь и торговые ряды. Помимо торговли это съемочная площадка. Узнаем, какие фильмы там снимали;
- Пройдемся по берегу реки Каменки и поговорим на древнем офенском языке, заодно узнаем, кто такой Облупа;
- Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи;
- Увидим Спасо-Евфимиев мужской монастырь, который привлекает внимание своими красными кирпичными стенами с бойницами;
- Напротив увидим изящные белые стены женского Покровского монастыря. Узнаем, что их объединяет;
- Восхитимся местными пейзажами. Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Евфимиев мужской монастырь
- Кремль
- Преподобенская колокольня
- Торговые ряды
- Река Каменка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию по Суздалю. С погодой нам не очень повезло, передвигались по городу на своем авто, что ни капли не испортило впечатление от города
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м
Большое спасибо Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию по Суздалю. С погодой нам не очень повезло, передвигались по городу на своем авто, что ни капли не испортило впечатление от города
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Е
Спасибо за экскурсию! Суздаль прекрасен, особенно в солнечный день)
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Л
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