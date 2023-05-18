Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»

Тут вы забудете суету и дела, и начнете слушать средневековую тишину и рассказы о древнем городе! Пройдемся по берегу Реки Каменки и поговорим на древнем офенском языке, заодно узнаем, кто такой Облупа.
Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи. И конечно пейзажи! Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.
Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи. И конечно пейзажи! Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.
Ближайшие даты:
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
24
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Спасо-Евфимиев мужской монастырь
- Кремль
- Преподобенская колокольня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кому подойдет прогулка?
Всем! Городу скоро исполнится 1000 лет! Побывав один раз, вы обязательно захотите вернуться вновь! Мне есть что вам рассказать! История у города богатая: язычество, князья, религия, купцы, легенды и сказы. Архитектура, искусство и пейзажи — этим невозможно налюбоваться за один приезд!
На нашей экскурсии мы с вами:
- Погуляем по кремлю, послушаем бой огромных ходиков, заодно рассмотрим циферблат с древними буквами.
- Торговую площадь и торговые ряды, помимо торговли это съемочная площадка. Узнаем, какие фильмы там снимали.
- Пройдемся по берегу Реки Каменки и поговорим на древнем офенском языке, заодно узнаем, кто такой Облупа.
- Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи.
- Спасо-Евфимиев мужской монастырь привлекает внимание своими красными кирпичными стенами с бойницами.
- А напротив видны изящные белые стены женского Покровского монастыря. Узнаем, что их объединяет.
- И конечно пейзажи! Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Торговая площадьЗавершение: Спасо-Евфимиев монастырь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля
Индивидуальные
Пешеходные
Торговая площадь
Популярные места
Преподобенская колокольня
Похожие туры из Суздаля
Мини-группа
2 часа
Знакомство с древним Суздалем
Прикоснуться к истории Суздальского кремля и шедеврам русского зодчества
на Торговой площади
19 мая
20 мая
21 мая
22 мая
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Были старого Суздаля
Исследовать главные достопримечательности и раскрыть их богатую историю
на Торговой площади
Сегодня
Завтра
19 мая
20 мая
от 4 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колокольни Суздаля со звонарем
Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами
напротив Торговых рядов
Завтра
19 мая
22 мая
23 мая
7 000₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании