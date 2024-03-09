Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»

Посетите самую высокую Преподобенскую колокольню на экскурсии по Суздалю
В этом необыкновенном городе вы забудете суету и дела, погрузитесь в средневековую тишину и рассказы о древнем.

Мы с вами пройдемся по берегу реки Каменки, посмотрим самую высокую колокольню в городе, пройдемся по Торговым рядам, полюбуемся на пейзажи, старинные монастыри, домики и даже поговорим на древнем офенском языке!
5
4 отзыва
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»

Описание экскурсии

На нашей экскурсии мы с вами:

  • Погуляем по кремлю, послушаем бой огромных ходиков, заодно рассмотрим циферблат с древними буквами;
  • Увидим Торговую площадь и торговые ряды. Помимо торговли это съемочная площадка. Узнаем, какие фильмы там снимали;
  • Пройдемся по берегу реки Каменки и поговорим на древнем офенском языке, заодно узнаем, кто такой Облупа;
  • Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи;
  • Увидим Спасо-Евфимиев мужской монастырь, который привлекает внимание своими красными кирпичными стенами с бойницами;
  • Напротив увидим изящные белые стены женского Покровского монастыря. Узнаем, что их объединяет;
  • Восхитимся местными пейзажами. Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасо-Евфимиев мужской монастырь
  • Кремль
  • Преподобенская колокольня
  • Торговые ряды
  • Река Каменка
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Большое спасибо Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию по Суздалю. С погодой нам не очень повезло, передвигались по городу на своем авто, что ни капли не испортило впечатление от города
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и экскурсии. Татьяна все подробно и интересно рассказала про значимые места и в целом про историю города. Без внимания не осталась не одна церковушка. За время экскурсии успели побывать на территории Свято-Покровского женского монастыря, зашли поставили свечи, перекусили в трапезной, попробовали очень вкусный сбитень. Экскурсия прошла легко, впечатления самые положительные. Надеюсь получится приехать летом в этот сказочный Суздаль и насладится пешими прогулками по улочкам города.

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м
Большое спасибо Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию по Суздалю. С погодой нам не очень повезло, передвигались по городу на своем авто, что ни капли не испортило впечатление от города
читать дальшеуменьшить

и экскурсии. Татьяна все подробно и интересно рассказала про значимые места и в целом про историю города. Без внимания не осталась не одна церковушка. За время экскурсии успели побывать на территории Свято-Покровского женского монастыря, зашли поставили свечи, перекусили в трапезной, попробовали очень вкусный сбитень. Экскурсия прошла легко, впечатления самые положительные. Надеюсь получится приехать летом в этот сказочный Суздаль и насладится пешими прогулками по улочкам города.

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Е
Спасибо за экскурсию! Суздаль прекрасен, особенно в солнечный день)
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Л
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