Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»

читать дальше уменьшить и экскурсии. Татьяна все подробно и интересно рассказала про значимые места и в целом про историю города. Без внимания не осталась не одна церковушка. За время экскурсии успели побывать на территории Свято-Покровского женского монастыря, зашли поставили свечи, перекусили в трапезной, попробовали очень вкусный сбитень. Экскурсия прошла легко, впечатления самые положительные. Надеюсь получится приехать летом в этот сказочный Суздаль и насладится пешими прогулками по улочкам города.

Большое спасибо Татьяне за увлекательную и познавательную экскурсию по Суздалю. С погодой нам не очень повезло, передвигались по городу на своем авто, что ни капли не испортило впечатление от города