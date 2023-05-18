Пешеходная индивидуальная экскурсия «Суздаль древний, тихий и уютный»

Суздаль - древний, тихий и уютный

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Ответы на вопросы
Тут вы забудете суету и дела, и начнете слушать средневековую тишину и рассказы о древнем городе! Пройдемся по берегу Реки Каменки и поговорим на древнем офенском языке, заодно узнаем, кто такой Облупа.

Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи. И конечно пейзажи! Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.
Суздаль - древний, тихий и уютный
Суздаль - древний, тихий и уютный
Суздаль - древний, тихий и уютный
Суздаль - древний, тихий и уютный
Суздаль - древний, тихий и уютный
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
мая
22
мая
23
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Спасо-Евфимиев мужской монастырь
  • Кремль
  • Преподобенская колокольня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кому подойдет прогулка?
Всем! Городу скоро исполнится 1000 лет! Побывав один раз, вы обязательно захотите вернуться вновь! Мне есть что вам рассказать! История у города богатая: язычество, князья, религия, купцы, легенды и сказы. Архитектура, искусство и пейзажи — этим невозможно налюбоваться за один приезд!

На нашей экскурсии мы с вами:

  • Погуляем по кремлю, послушаем бой огромных ходиков, заодно рассмотрим циферблат с древними буквами.
  • Торговую площадь и торговые ряды, помимо торговли это съемочная площадка. Узнаем, какие фильмы там снимали.
  • Пройдемся по берегу Реки Каменки и поговорим на древнем офенском языке, заодно узнаем, кто такой Облупа.
  • Посмотрим самую высокую Преподобенскую колокольню в городе и узнаем историю местной святой Евфросиньи.
  • Спасо-Евфимиев мужской монастырь привлекает внимание своими красными кирпичными стенами с бойницами.
  • А напротив видны изящные белые стены женского Покровского монастыря. Узнаем, что их объединяет.
  • И конечно пейзажи! Речка Каменка, домики и церквушки завораживают своей красотой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Торговая площадь
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Преподобенская колокольня

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