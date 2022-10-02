Суздаль: клады, викинги, куранты

Суздаль - лучший выбор, если у вас не очень много времени, но хочется получить общее представление о городе

Суздаль — лучший выбор, если у вас не очень много времени, но хочется получить общее представление о городе.

Мы прогуляемся по самой древней улице кремля, увидим знаменитые суздальские куранты и голубые купола, узнаем легенды древних монастырей и полюбуемся сказочными видами на самых красивых смотровых площадках города.
Суздаль: клады, викинги, куранты
Суздаль: клады, викинги, куранты
Суздаль: клады, викинги, куранты
Суздаль: клады, викинги, куранты
Суздаль: клады, викинги, куранты
Суздаль: клады, викинги, куранты

Что вас ожидает 🤩

  • Торговая площадь
  • Гостиный двор
  • Древние валы 11в
  • Кремль и Рождественский собор 13в (снаружи)
  • Деревянные домики с резными наличниками
  • Нарядные церквушки 18в
  • Смотровые площадки
  • Ризоположенский монастырь 13в
  • Самая высокая колокольня города
  • Александровский монастырь 13в
  • Панорамные виды
  • Покровский монастырь 14в
  • Спасо-Евфимиев монастырь 14в
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Торговая площадь.
  • Гостиный двор.
  • Древние валы 11в.
  • Кремль и Рождественский собор 13в (снаружи).
  • Деревянные домики с резными наличниками.
  • Нарядные церквушки 18в.
  • Смотровые площадки.
  • Ризоположенский монастырь 13в.
  • Самая высокая колокольня города.
  • Александровский монастырь 13в.
  • Панорамные виды.
  • Покровский монастырь 14в.
  • Спасо-Евфимиев монастырь 14в.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул Ленина, 63 А
Завершение: Суздаль, ул Ленина, 121
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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