Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Торговая площадь.
Гостиный двор.
Древние валы 11в.
Кремль и Рождественский собор 13в (снаружи).
Деревянные домики с резными наличниками.
Нарядные церквушки 18в.
Смотровые площадки.
Ризоположенский монастырь 13в.
Самая высокая колокольня города.
Александровский монастырь 13в.
Панорамные виды.
Покровский монастырь 14в.
Спасо-Евфимиев монастырь 14в.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул Ленина, 63 А
Завершение: Суздаль, ул Ленина, 121
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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