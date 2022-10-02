Суздаль — лучший выбор, если у вас не очень много времени, но хочется получить общее представление о городе.



Мы прогуляемся по самой древней улице кремля, увидим знаменитые суздальские куранты и голубые купола, узнаем легенды древних монастырей и полюбуемся сказочными видами на самых красивых смотровых площадках города.