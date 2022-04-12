Суздаль - путешествие в Средние века

Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город

Индивидуальная
Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль – один из самых популярных среди туристов город Золотого кольца и одновременно родина этого туристического маршрута.
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века
Суздаль - путешествие в Средние века

Что вас ожидает 🤩

  • Суздальский кремль
  • Кремлёвская улица
  • Торговая площадь
  • Ризоположенский монастырь
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Об экскурсии

Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль – один из самых популярных среди туристов город Золотого кольца и одновременно родина этого туристического маршрута.
Суздаль по праву называют городом-музеем под открытым небом. Более чем за век он практически не изменился. Поэтому здесь и было снято около 80 художественных фильмов. И действительно, зачем строить декорации, если есть Суздаль!
В программе
  • Суздальский кремль – исторический центр города;
  • Кремлёвская улица – одна из древнейших улиц Суздаля;
  • Торговая площадь – место, где более 800 лет ведётся торговля;
  • Ризоположенский монастырь – древнейшая монашеская обитель города;
  • Покровский монастырь, который в народе его называют местом заточения русских княгинь и цариц;
  • Спасо-Евфимиев монастырь – место, где находится усыпальница Дмитрия Пожарского.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Улица Ленина, 135, к. 8, Суздаль
Когда и сколько длится
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 44 чел.
Важная информация
  • После бронирования обязательно свяжитесь с экскурсоводом!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота и воскресенье в 10:00 и 13:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектура🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыСуздальский Кремль🗽ДостопримечательностиТорговая площадьРизоположенский монастырь

Еще несколько похожих предложений в Суздале

Суздаль - путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надежда
Нет отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Эта экскурсия - увлекательная прогулка-путешествие по древнему Суздалю, городу с более чем тысячелетней историей
5 000 за 1-5 чел.
Кремль: путешествие в Средневековье
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина_и_Сергей
Нет отзывов
Кремль: путешествие в Средневековье
Мы окунемся в атмосферу средневековой Руси и посетим главный храм Суздаля, которому уже 800 лет
7 000 за 1-7 чел.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лариса
4.8
59 отзывов
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная прогулка по старинному улочкам Суздаля
от 3 200 за 1 человека
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
11 отзывов
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Совершите путешествие по сказочному Суздалю
от 5 100 за 1-5 чел.
Прогулка по городу с коренным суздальцем
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу
5 000 за 1-5 чел.
Суздаль в контексте русской истории
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.8
22 отзыва
Суздаль в контексте русской истории
Посетить знаковые и малоизвестные места старинного города и узнать о его богатом прошлом
3 800 за 1-10 чел.
Суздаль: дух древнего города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дарья
5
4 отзыва
Суздаль: дух древнего города
Уловить гармонию прошлого и настоящего на обзорной прогулке по городу-музею
5 000 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
3 часа
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от 4 688 за 1-5 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
4.9
14 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Вдохновиться старинными памятниками города-заповедника и увезти теплые фотовоспоминания
4 800 за 1-10 чел.
Город-сказка Суздаль
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Николай
5
3 отзыва
Город-сказка Суздаль
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
3 750 за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Суздалю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Суздалю
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от 5 469 за 1-5 чел.
Путешествие по загадочному Суздалю
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
4.9
68 отзывов
Путешествие по загадочному Суздалю
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
5 000 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Суздале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ