Об экскурсии

Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль – один из самых популярных среди туристов город Золотого кольца и одновременно родина этого туристического маршрута.

Суздаль по праву называют городом-музеем под открытым небом. Более чем за век он практически не изменился. Поэтому здесь и было снято около 80 художественных фильмов. И действительно, зачем строить декорации, если есть Суздаль!

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