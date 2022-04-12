Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город? Тогда вам нужно увидеть Суздаль – один из самых популярных среди туристов город Золотого кольца и одновременно родина этого туристического маршрута.
Суздаль по праву называют городом-музеем под открытым небом. Более чем за век он практически не изменился. Поэтому здесь и было снято около 80 художественных фильмов. И действительно, зачем строить декорации, если есть Суздаль!
В программе
Суздальский кремль – исторический центр города;
Кремлёвская улица – одна из древнейших улиц Суздаля;
Торговая площадь – место, где более 800 лет ведётся торговля;
Ризоположенский монастырь – древнейшая монашеская обитель города;
Покровский монастырь, который в народе его называют местом заточения русских княгинь и цариц;
Спасо-Евфимиев монастырь – место, где находится усыпальница Дмитрия Пожарского.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Улица Ленина, 135, к. 8, Суздаль
Когда и сколько длится
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 44 чел.
Важная информация
После бронирования обязательно свяжитесь с экскурсоводом!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суббота и воскресенье в 10:00 и 13:30
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