Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас

Что вы увидите 🤩

  • Кремль
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь.
Индивидуальная прогулка по исторической части Суздаля. Всё самое важное в городе: Кремль, Ризоположенский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, многочисленные посадские церкви.
Во время экскурсии пройдемся по оборонительным валам Суздальского кремля XI-XIIвв. Увидим неофициальный символ города и его старейший храм- Собор Рождества Богородицы.
Вы сможете подняться на одну из самых высоких (72м) колоколен страны- Преподобенскую. С такой высоты можно видеть почти весь город.
Увидим действующий женский Покровский монастырь-место ссылки опальных княжон и цариц. Попробуем разобраться "был ли мальчик"…
Пройдем вдоль стен Спасо-Евфимиева монастыря. Один из богатейших в стране в XVIIв. Место захоронения Д. М. Пожарского.
На каждом шагу - церкви, колокольни, резные наличники.
Постараюсь ответить на вопрос:" Почему в Суздале так много церквей. ". И объяснить в чем уникальность города.
🚩 Начало: По договоренности
🏁 Место завершения: Зависит от места начала
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Подъём на Преподобенскую колокольню (100 руб). Посещение Покровского монастыря по договоренности.
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Александр М.
Александр М.
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🎩Индивидуальные👣Пешком🏛История и архитектура🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмы

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