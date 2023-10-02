Содержательная индивидуальная экскурсия по исторической части Суздаля в сопровождении опытного гида.
Всё самое важное в городе за два часа: Кремль, Ризоположенский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, многочисленные посадские церкви и другое!
Всё самое важное в городе за два часа: Кремль, Ризоположенский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, многочисленные посадские церкви и другое!
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Суздаля
- 🕌 Посещение древних монастырей
- 🔔 Восхитительные виды с колокольни
- ⛪ Множество церквей и храмов
- 🗺️ Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Суздальский кремль
- Собор Рождества Богородицы
- Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
Описание экскурсии
В рамках экскурсии вы:
- пройдетесь по оборонительным валам Суздальского кремля XI-XII вв.;
- увидите неофициальный символ города и его старейший храм – Собор Рождества Богородицы;
- сможете подняться на одну из самых высоких (72 м) колоколен страны – Преподобенскую, с высоты которой можно увидеть почти весь город;
- увидите действующий женский Покровский монастырь – место ссылки опальных княжон и цариц, попробуете разобраться «был ли мальчик»;
- пройдете вдоль стен Спасо-Евфимиева монастыря, одного из богатейших в стране в XVII в.
- увидите место захоронения князя Д. М. Пожарского. А еще на каждом на каждом шагу нам будут встречаться церкви, колокольни и резные наличники. В связи с чем я отвечу на главный вопрос туристов: «Почему в Суздале так много церквей?», и объясню, в чем уникальность города.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Ризоположенский монастырь
- Преподобенская колокольня и др
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Подъём на Преподобенскую колокольню (100 руб.)
- Посещение Покровского монастыря, по договоренности.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Друзья! Провели сегодня с Александром несколько замечательных часов в Суздале! С нами была дочка (11 лет). Общее ощущение от экскурсии - мы сели на машину времени и, меняя режимы и
Вам был полезен этот отзыв?
И
Путешествовали с Александром по Суздалю и Кидекше в феврале 2021. Образование Александра (исторический факультет) позволяет получить самую глубокую информацию по всем достопримечательностям этих мест. Александр умеет привлечь внимание гостей к
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия понравилась. В Суздале мы не первый раз, было интересно пройтись не только Основными туристическими улицами, но и соседними улицами, которые раскрывают очарование Суздаля.
Экскурсовод всегда подбирал удобное место для прослушивания материала и хорошего обзора на достопримечательности. Мы остались довольны.
Экскурсовод всегда подбирал удобное место для прослушивания материала и хорошего обзора на достопримечательности. Мы остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия понравилась. В Суздале мы не первый раз, было интересно пройтись не только Основными туристическими улицами, но и соседними улицами, которые раскрывают очарование Суздаля.
Экскурсовод всегда подбирал удобное место для прослушивания материала и хорошего обзора на достопримечательности. Мы остались довольны.
Экскурсовод всегда подбирал удобное место для прослушивания материала и хорошего обзора на достопримечательности. Мы остались довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень благодарна Александру за исключительную экскурсию! Смогли и послушать и «потрогать», тут я имею ввиду незабываемый подъем на башню монастыря откуда открывается вид на Суздаль. Планирую вернуться в другом составе и повторить!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Александр прекрасный экскурсовод.
Очень интересно и увлекательно провёл нас по основным достопримечательностям Суздаля, рассказал об истории города и о его настоящем. Ответил на все возникающие вопросы.
Однозначно рекомендую!
Очень интересно и увлекательно провёл нас по основным достопримечательностям Суздаля, рассказал об истории города и о его настоящем. Ответил на все возникающие вопросы.
Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Суздаль только для вас»
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль - средневековый город-музей (с посещением собора на выбор)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
23 авг в 10:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Расписание: По договоренности
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Суздаль заповедный и настоящий
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его кремль, площади и монастыри. Узнайте, почему облик города почти не изменился со временем
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:30
от 7100 ₽ за всё до 8 чел.
11 000 ₽ за экскурсию