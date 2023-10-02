читать дальше уменьшить столетия, проникли в самое сердце города. Мои спутники - первый раз, я сам фактически суздальчанин, знаю здесь каждый куст. Он нас увлёк каждого по своему, время пролетело на одном дыхании. От себя отдельно отвечу - он профессиональный историк, захотите копнуть глубже - будут вам и источники и версии и точки зрения. Александр - супер! Как ты с такой энергией в наши годы))))

Друзья! Провели сегодня с Александром несколько замечательных часов в Суздале! С нами была дочка (11 лет). Общее ощущение от экскурсии - мы сели на машину времени и, меняя режимы и