Индивидуальная прогулка по исторической части Суздаля. Всё самое важное в городе: Кремль, Ризоположенский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, многочисленные посадские церкви.

Во время экскурсии пройдемся по оборонительным валам Суздальского кремля XI-XIIвв. Увидим неофициальный символ города и его старейший храм- Собор Рождества Богородицы.

Вы сможете подняться на одну из самых высоких (72м) колоколен страны- Преподобенскую. С такой высоты можно видеть почти весь город.

Увидим действующий женский Покровский монастырь-место ссылки опальных княжон и цариц. Попробуем разобраться "был ли мальчик"…

Пройдем вдоль стен Спасо-Евфимиева монастыря. Один из богатейших в стране в XVIIв. Место захоронения Д. М. Пожарского.

На каждом шагу - церкви, колокольни, резные наличники.

Постараюсь ответить на вопрос:" Почему в Суздале так много церквей. ". И объяснить в чем уникальность города.