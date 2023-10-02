Суздаль только для вас

Индивидуальная экскурсия по Суздалю: Кремль, монастыри и церкви за два часа. Узнайте уникальную историю города с опытным гидом
Содержательная индивидуальная экскурсия по исторической части Суздаля в сопровождении опытного гида.

Всё самое важное в городе за два часа: Кремль, Ризоположенский, Покровский и Спасо-Евфимиев монастыри, многочисленные посадские церкви и другое!
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Суздаля
  • 🕌 Посещение древних монастырей
  • 🔔 Восхитительные виды с колокольни
  • ⛪ Множество церквей и храмов
  • 🗺️ Профессиональный гид
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас
Суздаль только для вас

Что можно увидеть

  • Суздальский кремль
  • Собор Рождества Богородицы
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь

Описание экскурсии

В рамках экскурсии вы:

  • пройдетесь по оборонительным валам Суздальского кремля XI-XII вв.;
  • увидите неофициальный символ города и его старейший храм – Собор Рождества Богородицы;
  • сможете подняться на одну из самых высоких (72 м) колоколен страны – Преподобенскую, с высоты которой можно увидеть почти весь город;
  • увидите действующий женский Покровский монастырь – место ссылки опальных княжон и цариц, попробуете разобраться «был ли мальчик»;
  • пройдете вдоль стен Спасо-Евфимиева монастыря, одного из богатейших в стране в XVII в.
  • увидите место захоронения князя Д. М. Пожарского. А еще на каждом на каждом шагу нам будут встречаться церкви, колокольни и резные наличники. В связи с чем я отвечу на главный вопрос туристов: «Почему в Суздале так много церквей?», и объясню, в чем уникальность города.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Покровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Ризоположенский монастырь
  • Преподобенская колокольня и др
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Подъём на Преподобенскую колокольню (100 руб.)
  • Посещение Покровского монастыря, по договоренности.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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В
Друзья! Провели сегодня с Александром несколько замечательных часов в Суздале! С нами была дочка (11 лет). Общее ощущение от экскурсии - мы сели на машину времени и, меняя режимы и
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столетия, проникли в самое сердце города. Мои спутники - первый раз, я сам фактически суздальчанин, знаю здесь каждый куст. Он нас увлёк каждого по своему, время пролетело на одном дыхании. От себя отдельно отвечу - он профессиональный историк, захотите копнуть глубже - будут вам и источники и версии и точки зрения. Александр - супер! Как ты с такой энергией в наши годы))))

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И
Путешествовали с Александром по Суздалю и Кидекше в феврале 2021. Образование Александра (исторический факультет) позволяет получить самую глубокую информацию по всем достопримечательностям этих мест. Александр умеет привлечь внимание гостей к
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исторической информации, может найти подход как ко взрослой публике, так и к самым маленьким путешественникам. Были очарованы его подходом к делу и теперь советуем всем нашим друзьям брать экскурсии только у него.

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С
Экскурсия понравилась. В Суздале мы не первый раз, было интересно пройтись не только Основными туристическими улицами, но и соседними улицами, которые раскрывают очарование Суздаля.
Экскурсовод всегда подбирал удобное место для прослушивания материала и хорошего обзора на достопримечательности. Мы остались довольны.
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С
Экскурсия понравилась. В Суздале мы не первый раз, было интересно пройтись не только Основными туристическими улицами, но и соседними улицами, которые раскрывают очарование Суздаля.
Экскурсовод всегда подбирал удобное место для прослушивания материала и хорошего обзора на достопримечательности. Мы остались довольны.
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О
Очень благодарна Александру за исключительную экскурсию! Смогли и послушать и «потрогать», тут я имею ввиду незабываемый подъем на башню монастыря откуда открывается вид на Суздаль. Планирую вернуться в другом составе и повторить!
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В
Александр прекрасный экскурсовод.
Очень интересно и увлекательно провёл нас по основным достопримечательностям Суздаля, рассказал об истории города и о его настоящем. Ответил на все возникающие вопросы.
Однозначно рекомендую!
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