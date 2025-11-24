Мои заказы

Маяк в Рыбачьем – экскурсии в Светлогорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Маяк в Рыбачьем» в Светлогорске, цены от 1900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
На машине
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска или Зеленоградска
Начало: В Светлогорске или Зеленоградске
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочная Куршская коса с гидом
Увлекательное путешествие на Куршскую косу: история, природа и уникальные дюны. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя это чудо природы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу
На автобусе
6 часов
12 отзывов
Групповая
Дорога в дюны: экскурсия на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу обещает незабываемые впечатления: уникальные дюны, Танцующий лес и захватывающие виды ждут вас
Начало: На ул. Ленина 8а
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
1900 ₽ за человека
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
На машине
10 часов
-
5%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 850 ₽23 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2025
    Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
    Благодарим Савву за интересную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей и достопримечательностями Куршской косы.
  • А
    Анна
    8 октября 2025
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций и интересных исторических историй. Балтийское море,Зеленоградск,пос. Янтарный,Янтарь Холл.. и много всего интересного.. всем рекомендуем😉
    Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций и интересных исторических историй. Балтийское море,Зеленоградск,пос. Янтарный,Янтарь Холл.. и много всего интересного.. всем рекомендуем😉
  • М
    Мария
    2 октября 2025
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    У нас был гид Юрий.
    Все понравилось, ожидания от экскурсии полностью оправдались (гид, маршрут, транспорт).
    Спасибо!
  • А
    Александр
    17 августа 2025
    Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
    Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
    Сразу хотел бы сказать - если вы собираетесь на косу,
    то настоятельно рекомендую ехать рано утром, иначе есть шанс попасть в серьезные пробки. Мы стартовали из Светлогорска в 7:30 и, должен сказать, успевали осмотреть все точки практически в последний момент. То есть, когда мы уезжали, приезжали автобусы -)
    Когда ехали обратно, видели пробки на косу; по ощущениям, они были не меньше (а то и больше), чем на 2,5 часа.
    Поэтому спасибо Игорю за то, что предложил выехать не днем, а утром.
    Успели посмотреть всё без толп народа и без пробок, получили большое удовольствие.

    Игорь готов адаптировать экскурсию под конкретную группу, но я бы посоветовал довериться ему как профессионалу - это и в самом деле будет "золотое сечение" поездки.

    Танцующий лес без гида - не особо интересен; с ним же вы сможете узнать и разные версии его появления, и увидеть конкретных "звезд" леса.

    Сама коса - это история и появления дюн, и их остановки. В историческом контексте дюны смотрятся по-новому.

    Игорь - настоящий мастер истории и историй; очень жаль только, что некоторых туристов (судя по отзывам здесь) истории пугают или оскорбляют… если вы не боитесь быть испуганными или оскорбленными - обязательно попросите рассказать всю правду об этих местах -)
    Мы ездили семьей с детьми 17 и 12 лет и никому из нас не было страшно -)

    Да, и отдельное спасибо за книгу; вернемся домой - обязательно прочтем.

    Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу
  • И
    Ирина
    15 августа 2025
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Лучшей экскурсовод! Все четко, понятно, интересно.
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2025
    Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
    Отличная прогулка на природе, насыщенная, но не перегруженная, в спокойном темпе проехали по всем точкам на маршруте, никуда не бежали, никто не подгонял, Савва - интересный рассказчик, все было отлично организовано
  • А
    Алина
    25 июня 2025
    Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
    Остались довольны поездкой и своим выбором.

    Савва – прекрасный экскурсовод, знает много нетривиальных вещей. Было легко и интересно. Экскурсия была долгой,
    но ни разу не поймали ощущение скуки или усталости.

    Отдельная большая благодарность за наводку на вкуснейшую шаурму и точку, где можно было купить угря.

    Последняя точка (пляж после Куршской косы) – это восторг.

    Рекомендуем:)

    Остались довольны поездкой и своим выбором
  • А
    Александра
    20 июня 2025
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Большое спасибо за экскурсию. Она была очень познавательная, интересная и комфортная. Отдельно хочу отметить гида Андрея, это очень эрудированный, позитивный
    человек. Он все 10 часов рассказывал много интересных фактов, отвечал на все вопросы, учитывал все наши пожелания. Мы ездили двоем: я и мой сын 12 лет (не самый лёгкий возраст), но сын тоже остался доволен и подчерпнул много нужной информации. Большое спасибо!!!!

  • Е
    Екатерина
    1 мая 2025
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы погладили и покормили кучу
    котиков.
    Наш гид рассказывал много интересного, отвечал на все вопросы и давал рекомендации куда ещё стоит обязательно заехать.
    Приятный в общении, удобная машина, хорошо продуманный маршрут и нескучная подача информации. 100% стоит своих денег! Обязательно приедем ещё раз!

    Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы
  • Л
    Лидия
    24 апреля 2025
    Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
    Поездка удалась! Это не первое наше посещение Куршкой косы. Мы узнали много нового и интересного, услышали легенды и байки, прогулялись
    по обновленным дорожкам, вновь увидели Танцующий лес, море и залив. Игорь любит Куршскую косу, знает её историю, то, чем она живёт сейчас, и щедро поделился этим с нами. Приятно, в конце поездки, получить подарок от нашего гида, его книги!!! Поезжайте, не пожалеете.

  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2025
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Все очень понравилось. Маршрут прекрасный, Андрей отличный рассказчик, любит свое дело, разбирается в подаваемом материале. Очень воспитанный, грамотный. Советую!
    Все очень понравилось. Маршрут прекрасный, Андрей отличный рассказчик, любит свое дело, разбирается в подаваемом материале. Очень
  • Е
    Екатерина
    9 декабря 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Выражаю Андрею огромную благодарность за проведённую экскурсию. Экскурсия была на целый день и день наш стал насыщенным и очень интересным. Ещё раз убедилась, что индивидуальная экскурсия на много лучше групповой.
    Выражаю Андрею огромную благодарность за проведённую экскурсию. Экскурсия была на целый день и день наш стал
  • С
    Сергей
    16 ноября 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Отличная экскурсия! Спасибо Андрею!
    Для короткого пребывания в Калининградской области - то, что нужно. Составили впечатление о регионе (очень хорошее впечатление!),
    такой "взгляд сверху", который позволяет на будущее вдумчиво подойти к повторному посещению и обстоятельному исследованию достопримечательностей.
    Отдельно выражаю восхищение гидом Андреем. Десять часов непрерывного рассказа о посещаемых местах и особенностях региона, с историческими отсылками, с демонстрацией документальных фото- и видеоматериалов вплоть до начала прошлого века. Круто! Отлично подготовленная экскурсия.

  • О
    Ольга
    15 ноября 2024
    Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
    Савва - прекрасный гид и спутник в путешествиях. Рекомендую!
  • О
    Оксана
    28 октября 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Большое спасибо Андрею за познавательную экскурсию! Информации было много, но преподносились легко и непринуждённо. На всем пути следования Андрей не только рассказывал, но и показывал архивные фото и видео. День пролетел незаметно. Гида рекомендую!
  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы с подругой получили массу
    приятных впечатлений от этой экскурсии, узнали много полезной информации об истории Калининградской области. За такой короткий срок смогли побывать в самых прекрасных местах региона Балтийского моря, оценить красоту и мощь Куршской косы, приласкать симпатичных котов Зеленограда, насладиться замечательным пляжем Янтарного и проникнуться великолепием его янтаря, полюбоваться суровой красотой древних тевтонских замков, попробовать сладости и сыр сыроварни Шаакен Дорф и многое другое. И все это благодаря нашему замечательному гиду Юрию и его неутомимом железному коню!

    Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
  • К
    Кирилл
    6 сентября 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и насладился красотой архитектуры и
    природы Калининградской области.

    Дозированная информация в течении всей поездки помогла лучше понять историю и особенности мест, где мы были.

    Маленький совет: если соберетесь в ехать по этому же маршруту, то выбирайте время как можно раньше.

    С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
  • А
    Алексей
    27 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Все просто отлично, даже лучше чем ожидал
  • Н
    Наталья
    23 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней.
    Остались в приятном впечатлении от поездки.
    Спасибо большое.
    Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Гид Виталий нам понравился. Был пунктуален, внимателен к пожеланиям и адаптировал программу под нас, сделал несколько больше, чем было заявлено. Отлично знает свой край.
    У нас получился незабываемый и крайне насыщенный день. Рекомендую.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
  2. Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска
  3. Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу
  4. Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
  5. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Высота Эфа
  7. Танцующий лес
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Центральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Маяк в Рыбачьем" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1900 до 21 850 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Светлогорске на 2025 год по теме «Маяк в Рыбачьем», 87 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль