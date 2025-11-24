Индивидуальная
до 6 чел.
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска или Зеленоградска
Начало: В Светлогорске или Зеленоградске
12 дек в 07:30
13 дек в 07:30
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочная Куршская коса с гидом
Увлекательное путешествие на Куршскую косу: история, природа и уникальные дюны. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя это чудо природы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Дорога в дюны: экскурсия на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу обещает незабываемые впечатления: уникальные дюны, Танцующий лес и захватывающие виды ждут вас
Начало: На ул. Ленина 8а
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
14 дек в 09:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 850 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 ноября 2025Благодарим Савву за интересную экскурсию! С удовольствием познакомились с историей и достопримечательностями Куршской косы.
- ААнна8 октября 2025Все очень понравилось.. гиду Юрию отдельное спасибооо! Маршрут достаточно большой,но успели все посмотреть. Море положительных эмоций и интересных исторических историй. Балтийское море,Зеленоградск,пос. Янтарный,Янтарь Холл.. и много всего интересного.. всем рекомендуем😉
- ММария2 октября 2025У нас был гид Юрий.
Все понравилось, ожидания от экскурсии полностью оправдались (гид, маршрут, транспорт).
Спасибо!
- ААлександр17 августа 2025Большое спасибо Игорю, очень интересная и красочная экскурсия на Куршскую косу.
Сразу хотел бы сказать - если вы собираетесь на косу,
- ИИрина15 августа 2025Лучшей экскурсовод! Все четко, понятно, интересно.
- ЮЮлия6 июля 2025Отличная прогулка на природе, насыщенная, но не перегруженная, в спокойном темпе проехали по всем точкам на маршруте, никуда не бежали, никто не подгонял, Савва - интересный рассказчик, все было отлично организовано
- ААлина25 июня 2025Остались довольны поездкой и своим выбором.
Савва – прекрасный экскурсовод, знает много нетривиальных вещей. Было легко и интересно. Экскурсия была долгой,
- ААлександра20 июня 2025Большое спасибо за экскурсию. Она была очень познавательная, интересная и комфортная. Отдельно хочу отметить гида Андрея, это очень эрудированный, позитивный
- ЕЕкатерина1 мая 2025Очень насыщенная и содержательная экскурсия. За 1 день мы посетили основные достопримечательности, полюбовались дюнами Куршской косы погладили и покормили кучу
- ЛЛидия24 апреля 2025Поездка удалась! Это не первое наше посещение Куршкой косы. Мы узнали много нового и интересного, услышали легенды и байки, прогулялись
- ЕЕкатерина9 апреля 2025Все очень понравилось. Маршрут прекрасный, Андрей отличный рассказчик, любит свое дело, разбирается в подаваемом материале. Очень воспитанный, грамотный. Советую!
- ЕЕкатерина9 декабря 2024Выражаю Андрею огромную благодарность за проведённую экскурсию. Экскурсия была на целый день и день наш стал насыщенным и очень интересным. Ещё раз убедилась, что индивидуальная экскурсия на много лучше групповой.
- ССергей16 ноября 2024Отличная экскурсия! Спасибо Андрею!
Для короткого пребывания в Калининградской области - то, что нужно. Составили впечатление о регионе (очень хорошее впечатление!),
- ООльга15 ноября 2024Савва - прекрасный гид и спутник в путешествиях. Рекомендую!
- ООксана28 октября 2024Большое спасибо Андрею за познавательную экскурсию! Информации было много, но преподносились легко и непринуждённо. На всем пути следования Андрей не только рассказывал, но и показывал архивные фото и видео. День пролетел незаметно. Гида рекомендую!
- ЕЕлена17 сентября 2024Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы с подругой получили массу
- ККирилл6 сентября 2024С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и насладился красотой архитектуры и
- ААлексей27 августа 2024Все просто отлично, даже лучше чем ожидал
- ННаталья23 августа 2024Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней.
Остались в приятном впечатлении от поездки.
Спасибо большое.
- ДДмитрий18 августа 2024Гид Виталий нам понравился. Был пунктуален, внимателен к пожеланиям и адаптировал программу под нас, сделал несколько больше, чем было заявлено. Отлично знает свой край.
У нас получился незабываемый и крайне насыщенный день. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Маяк в Рыбачьем»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
- Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп
- Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом - из Светлогорска
- Дорога в дюны: групповая экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу
- Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
- Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Маяк в Рыбачьем" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1900 до 21 850 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Светлогорске на 2025 год по теме «Маяк в Рыбачьем», 87 ⭐ отзывов, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль