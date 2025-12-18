В этой программе мы объединили лучшие локации побережья.
Вы изучите причудливую архитектуру в Светлогорске, научитесь отличать настоящий янтарь от поддельного в Янтарном, покормите лебедей в самом военном из всех морских и самом морском из всех военных городков Калининградской области — Балтийске и полюбуетесь бескрайними морскими пейзажами в Филинской бухте.
Описание экскурсии
В Светлогорске:
- Уникальное здание в стиле фахверк, построенное в конце 20 века на месте немецкой капеллы Девы Марии. Сейчас это действующий органный зал.
- Лиственничный парк
- Водонапорная башня — визитная карточка города и главная его достопримечательность
- Курхаус. Дословно «Kurhaus» переводится как «курортный дом». Причудливое деревянное здание было построено в 1901 году в стиле модерн.
- Скульптуры Германа Брахерта
- Театр эстрады «Янтарь холл»
В Янтарном:
- Семейная мануфактура по обработке янтаря. Именно здесь вас научат отличать настоящий янтарь от поддельного.
- Храм Казанской иконы Божией Матери (до 1946 года — Лютеранская церковь в Пальмникене)
- Самый лучший пляж Калининградской области, именно он первым в России получил «Голубой флаг»
- Парк Моритца Беккера, где растёт тюльпанное дерево
- Час свободного времени, чтобы перекусить и погулять (гид порекомендует лучшие рестораны и кафе)
В Балтийске:
- Лебеди, которых сможем покормить
- Памятник Елизавете Петровне
- Памятник Петру I
В Филинской бухте:
- Потрясающий вид на Балтийское море с высоты птичьего полёта
- Фото в лучших природных декорациях
Организационные детали
- В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание
- Обратите внимание: экскурсия заканчивается в Калининграде
- В Янтарном у вас будет 1 час свободного времени, вы можете прогуляться или пообедать (оплачивается отдельно). Мы порекомендуем вам кафе и рестораны.
- Рекомендуем взять с собой воду и перекус
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3515 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 541 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
Входит в следующие категории Светлогорска
