Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта

Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
В этой программе мы объединили лучшие локации побережья.

Вы изучите причудливую архитектуру в Светлогорске, научитесь отличать настоящий янтарь от поддельного в Янтарном, покормите лебедей в самом военном из всех морских и самом морском из всех военных городков Калининградской области — Балтийске и полюбуетесь бескрайними морскими пейзажами в Филинской бухте.
Описание экскурсии

В Светлогорске:

  • Уникальное здание в стиле фахверк, построенное в конце 20 века на месте немецкой капеллы Девы Марии. Сейчас это действующий органный зал.
  • Лиственничный парк
  • Водонапорная башня — визитная карточка города и главная его достопримечательность
  • Курхаус. Дословно «Kurhaus» переводится как «курортный дом». Причудливое деревянное здание было построено в 1901 году в стиле модерн.
  • Скульптуры Германа Брахерта
  • Театр эстрады «Янтарь холл»

В Янтарном:

  • Семейная мануфактура по обработке янтаря. Именно здесь вас научат отличать настоящий янтарь от поддельного.
  • Храм Казанской иконы Божией Матери (до 1946 года — Лютеранская церковь в Пальмникене)
  • Самый лучший пляж Калининградской области, именно он первым в России получил «Голубой флаг»
  • Парк Моритца Беккера, где растёт тюльпанное дерево
  • Час свободного времени, чтобы перекусить и погулять (гид порекомендует лучшие рестораны и кафе)

В Балтийске:

  • Лебеди, которых сможем покормить
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Памятник Петру I

В Филинской бухте:

  • Потрясающий вид на Балтийское море с высоты птичьего полёта
  • Фото в лучших природных декорациях

Организационные детали

  • В стоимость включено транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Обратите внимание: экскурсия заканчивается в Калининграде
  • В Янтарном у вас будет 1 час свободного времени, вы можете прогуляться или пообедать (оплачивается отдельно). Мы порекомендуем вам кафе и рестораны.
  • Рекомендуем взять с собой воду и перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3515 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 541 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый
читать дальше

федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.

