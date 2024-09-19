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10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 08:00
30 сен в 08:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
2 окт в 14:00
3 окт в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 сентября 2024Очень понравилась Наталия!!!! Экскурсия проходила в непринужденной и спокойной обстановке. Узнали много интересного и познавательного
- ЕЕлена17 сентября 2024Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы с подругой получили массу
- ККирилл6 сентября 2024С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и насладился красотой архитектуры и
- ККсения17 августа 2024Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!
- ССветлана11 августа 2024Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Янтарный комбинат»
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