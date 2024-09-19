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приятных впечатлений от этой экскурсии, узнали много полезной информации об истории Калининградской области. За такой короткий срок смогли побывать в самых прекрасных местах региона Балтийского моря, оценить красоту и мощь Куршской косы, приласкать симпатичных котов Зеленограда, насладиться замечательным пляжем Янтарного и проникнуться великолепием его янтаря, полюбоваться суровой красотой древних тевтонских замков, попробовать сладости и сыр сыроварни Шаакен Дорф и многое другое. И все это благодаря нашему замечательному гиду Юрию и его неутомимом железному коню!