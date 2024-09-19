Экскурсии в янтарный комбинат

Найдено 3 экскурсии в категории «Янтарный комбинат» в Светлогорске, цены от 11 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
На машине
скидка
10%
25 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 08:00
30 сен в 08:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
На машине
36 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
2 окт в 14:00
3 окт в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Очень понравилась Наталия!!!! Экскурсия проходила в непринужденной и спокойной обстановке. Узнали много интересного и познавательного
  • Е
    Елена
    17 сентября 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы с подругой получили массу
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    приятных впечатлений от этой экскурсии, узнали много полезной информации об истории Калининградской области. За такой короткий срок смогли побывать в самых прекрасных местах региона Балтийского моря, оценить красоту и мощь Куршской косы, приласкать симпатичных котов Зеленограда, насладиться замечательным пляжем Янтарного и проникнуться великолепием его янтаря, полюбоваться суровой красотой древних тевтонских замков, попробовать сладости и сыр сыроварни Шаакен Дорф и многое другое. И все это благодаря нашему замечательному гиду Юрию и его неутомимом железному коню!

    Хотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. МыХотим поблагодарить гида Юрия за прекрасное освещение путешествия по маршруту Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск. Мы
  • К
    Кирилл
    6 сентября 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск (из Светлогорска)
    С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и насладился красотой архитектуры и
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    природы Калининградской области. Дозированная информация в течении всей поездки помогла лучше понять историю и особенности мест, где мы были. Маленький совет: если соберетесь в ехать по этому же маршруту, то выбирайте время как можно раньше.

    С Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе иС Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе иС Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе иС Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе иС Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе иС Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе иС Вадимом я и узнал историю каждого посещенного места и попробовал вкусную еду с кофе и
  • К
    Ксения
    17 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Отличная экскурсия! День пролетел быстро и познавательно! Комфортно, индивидуально. Узнали про историю, добычу, производство янтаря. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    11 августа 2024
    Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
    Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия,
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    это было путешествие в мир Янтаря. Большое спасибо за рассказы, легенды и анекдоты, иногда забавные, иногда трогательные. Спасибо за грамотно составленный маршрут, за знакомство с новыми местами. Слова Плиния о драгоценных камнях запали в душу.

    Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Янтарный комбинат»

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  3. Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
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  2. Куршская Коса
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  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Озеро Тихое
  8. Высота Мюллера
  9. Крепость Пиллау
  10. Охотничий домик
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Янтарный комбинат" можно забронировать 3 экскурсии от 11 800 до 17 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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