Экскурсии со скидкой в Светлогорске 15%

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Светлогорске, цены от 1 330 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
7 часов
2 отзыва
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Калининград - город королей и истории. Посетите Амалиенау, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие знаковые места. Погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
14 июля в 09:45
14001 330 за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1930017 370 за всё до 4 чел.
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
69905 942 за всё до 5 чел.
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
17661 590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    27 июня 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
    Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
  • Н
    Наталья
    26 июня 2024
    На велосипеде - по побережью Светлогорска
    Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку с интересными историями, пикником
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    на пляже, поисками янтаря и окаменелых останков древних существ😅 В итоге отлично проведённый день с пользой для здоровья и ума👌 Рекомендую 💯

    Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездкуЭкскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Экскурсия супер! Огромное спасибо экскурсоводу Тамаре Константиновне! Очень профессионально и интересно. Человек, влюбленный в свое ремесло и в свой город, просто
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    влюбила в него и нас! Очень впечатлила экскурсия по Форту #11. Сначала скептически отнеслись в этому музею, а оказалось очень интересно. Замечательный музей, однозначно рекомендую, если будет стоять выбор посещать или нет. На органный концерт не ходили, остались в Рыбацкой деревне. Послушали отзыв других туристов из группы, немного расстроились. Говорят, что тоже очень впечатляюще. Зато по совету Тамары Константиновны мы попали в кошерную столовую в синагоге, впечатлений масса! За 430 рублей отлично пообедали в интересном историческом месте. Калининград - очень красивый, чистый и зеленый. Однозначно нужно сначала ехать с экскурсией, и потом только самим. Особенно, если вы живете на побережье, не в самом городе. Увидите все основные достопримечательности и поймете как до них добраться. Большое спасибо организатору! Отлично спланированный, насыщенный маршрут! Без задержек и опазданий, на новом очень комфортном автобусе! Мы жили в Отрадном, а выезд был назначен из Светлогорска, турфирма организовала нам трансфер до места посадки и дополнительных денег за это не взяла. Очень приятно удивлены! Спасибо! Все было просто великолепно!

  • А
    Анна
    16 июня 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень понравился Форт, а также
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    вся экскурсия по Калининграду. Отдельное спасибо огромное гиду- Тамаре Константиновне, очень интересно и познавательно рассказывала, информация воспринималась легко. Спасибо большое менеджеру за организацию. Рекомендую!

    Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. ОченьОчень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень
  • А
    Алёна
    1 июня 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Все очень понравилось, комфортный темп, интересные локации.
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Отличная экскурсия, все показали, рассказали, учитывали индивидуальные предпочтения на 100%, подобран дополнительный видеоматериал. Обязательно посетим ещё экскурсии в следующие визиты)

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
  2. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  3. На велосипеде - по побережью Светлогорска
  4. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Балтийская коса
  8. Охотничий домик
  9. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июле 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 экскурсии от 1 330 до 17 370 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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