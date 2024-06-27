1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
7 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Калининград - город королей и истории. Посетите Амалиенау, Кафедральный собор, Рыбную деревню и другие знаковые места. Погрузитесь в атмосферу Кёнигсберга
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
14 июля в 09:45
14001 330₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1930017 370₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска: история и природа
Индивидуальная велосипедная экскурсия по побережью Светлогорска. Узнайте историю курортов, насладитесь видами и свежим воздухом, найдите следы древних культур
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
69905 942₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
8 июля в 07:30
17661 590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений27 июня 2024Спасибо вам за романтичную велосипедную прогулку, за историю, за новые знания, за приятное общение! 🌸🌸🌸
- ННаталья26 июня 2024Экскурсия очень понравилась, необычный формат! Хотели прокатиться на великах по знаменитой велотропе Светлогорск-Зеленоградск, а получили поездку с интересными историями, пикником
- ММария18 июня 2024Экскурсия супер! Огромное спасибо экскурсоводу Тамаре Константиновне! Очень профессионально и интересно. Человек, влюбленный в свое ремесло и в свой город, просто
- ААнна16 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Автобус приехал вовремя, несмотря на продолжительность 8 часов, время пролетело не заметно. Очень понравился Форт, а также
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
- ДДарья3 мая 2024Все очень понравилось, комфортный темп, интересные локации.
- ЮЮлия21 апреля 2024Отличная экскурсия, все показали, рассказали, учитывали индивидуальные предпочтения на 100%, подобран дополнительный видеоматериал. Обязательно посетим ещё экскурсии в следующие визиты)
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Со скидкой»
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