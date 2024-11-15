Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
Отправьтесь навстречу солнцу! В путешествии по ярким местам Калининградской области вы погрузитесь в древнюю и современную янтарную историю, прогуляетесь по побережью Балтийского моря, заглянете в живописные парки, познакомитесь с курортной архитектурой 20 века и понаблюдаете за промышленной добычей янтаря.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Прогулка по Раушену-Светлогорску
Вас ждут рассказы о великом янтарном пути, о рыцарях, пришедших в этот край, и об утраченных янтарных сокровищах. В Светлогорске вы отправитесь на пешеходную прогулку: узнаете об истории Раушена и рассмотрите яркие образцы курортной архитектуры, сохранившиеся в неизменном виде с начала 20 века. По широкой лестнице спуститесь к променаду вдоль Балтийского моря, прогуляетесь по парку, где узнаете легенды морских красавиц, увековеченных в камне немцем Германом Брахертом, и заглянете в Янтарь-холл. Отдохнуть после прогулки можно за чашечкой кофе в местном кафе.
На поиски янтаря!
Место, где расположены главные мировые запасы янтаря и где его добывают в промышленных масштабах, могло называться только так — Янтарный. Здесь я расскажу о янтарном промышленнике Морице Беккере и особенностях добычи солнечного камня. На прогулке по парку вы увидите необычное тюльпановое дерево, и, спустившись к морю, поищете солнечные камешки на полосе прибоя. Понаблюдать уже промышленную добычу янтаря вы сможете на вершине огромного карьера в старом поселке Пальмникен, а после заглянете в Янтарную палату, где представлены лучшие ювелирные работы.
Организационные детали
Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio 2021 г., для детей есть бустер или автокресло
По желанию можно углубиться в тему творчества Германа Брахерта и посетить его музей (это по дороге)
Дополнительные расходы: общий билет на карьер и музей Янтарного комбината — 1200 ₽ за чел., билет только в музей — 750 ₽ (полный), 450 ₽ (льготный), питание
Экскурсию в музее проводит местный сотрудник, программа проходит в группах 5-25 человек
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1239 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!