Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Что вас ожидает

Европейское наследие города

Вы погуляете по уютным улочкам Светлогорска и отыщете артефакты немецкого прошлого: памятный знак писателю Томасу Манну, охотничий домик в стиле модерн, виллу архитектора Геринга и лютеранскую кирху, ныне превращенную в православную церковь ⛪. А также увидите озеро Тихое, Мельничный пруд, старинную водолечебницу и курхаус «Корвет» — центр курортной жизни. Раскроете, о чем писала газета «Гостеприимный раушенец» и как выглядел открывшийся в 1912 году фуникулер 🚠.

Светлогорск сквозь столетия

Раушен заявил о себе как о курорте европейского уровня в конце XIX — начале XX веков. Вы узнаете, сколько времени занимал проезд до него от Кенигсберга, какие известные люди его посещали и какой была пляжная мода тех лет. А еще: какой прусский король велел облагородить береговые дюны, как связан со Светлогорском немецкий историк Грегоровичус и почему каркасы «фахверк» на многих местных домах начинаются не с основания, а со второго этажа.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.