Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

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Ускользающее очарование Раушена

Погулять по старинным улицам курорта и погрузиться в атмосферу приморского немецкого городка

Марина
Марина – Гид из Светлогорска
Расположенный на берегу Балтийского моря 🌊, вблизи реликтового липового леса, Светлогорск издавна привлекал путешественников.

Вы раскроете историю 📖 основания и развития курорта, полюбуетесь диковинными хвойными растениями, отыщете сохранившиеся старинные виллы и узнаете интересные факты об их владельцах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 27902 511 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена

Что вас ожидает

Европейское наследие города
Вы погуляете по уютным улочкам Светлогорска и отыщете артефакты немецкого прошлого: памятный знак писателю Томасу Манну, охотничий домик в стиле модерн, виллу архитектора Геринга и лютеранскую кирху, ныне превращенную в православную церковь ⛪. А также увидите озеро Тихое, Мельничный пруд, старинную водолечебницу и курхаус «Корвет» — центр курортной жизни. Раскроете, о чем писала газета «Гостеприимный раушенец» и как выглядел открывшийся в 1912 году фуникулер 🚠.

Светлогорск сквозь столетия
Раушен заявил о себе как о курорте европейского уровня в конце XIX — начале XX веков. Вы узнаете, сколько времени занимал проезд до него от Кенигсберга, какие известные люди его посещали и какой была пляжная мода тех лет. А еще: какой прусский король велел облагородить береговые дюны, как связан со Светлогорском немецкий историк Грегоровичус и почему каркасы «фахверк» на многих местных домах начинаются не с основания, а со второго этажа.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе озера Тихое
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена
Ускользающее очарование Раушена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. По основной профессии — художник. Также с отличием окончила курсы дополнительного образования для гидов в Балтийском университете. С радостью покажу вам наш удивительный край и раскрою его богатую историю.
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