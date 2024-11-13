Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Таганроге, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
от 6750 ₽ за всё до 10 чел.
Театрализованная экскурсия на ретротрамвае
1 час
Групповая
до 15 чел.
Театрализованная экскурсия на ретротрамвае
Прокатиться по центру Таганрога, послушать музыку и захватывающие истории из жизни горожан
Начало: Возле Старого вокзала
29 мар в 11:45
30 мар в 11:45
1400 ₽ за человека
По местам вдохновения Михаила Танича
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
от 5750 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 ноября 2024
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Очень интересно и необычно! Замечательный рассказ и прогулка.
  • И
    Илья
    9 ноября 2024
    Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
    Я был очень рад, ещё когда увидел фото Андрея Викторовича на превью заказа, он мне сразу показался человеком знающим, с
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    опытом, располагающим к себе. Так оно и оказалось на деле. Насчёт оценок распространяться не буду, - всё выше, но уточню, что человек действительно горит своим делом и темой Богудонии, очень вежливый и предупредительный, постоянно был на связи, пока не удалось выбрать точное время и дату для нашей встречи (экскурсия была индивидуальная), что далеко не сразу получилось в связи с переменчивыми погодными условиями. Мой гид оказался с богатым международным опытом работы, замечательно владеет английским языком, - проверено. Андрей Викторович, в конце концов, просто очень приятный собеседник с широким кругозором и чувством юмора. И не бойтесь иногда его перебивать, чтобы уточнить что-то, или если что-то не расслышали.

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Нескучные экскурсии»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Богудония: мир рыбаков, пиратов и контрабандистов
  2. Театрализованная экскурсия на ретротрамвае
  3. По местам вдохновения Михаила Танича
Какие места ещё посмотреть в Таганроге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Набережная
  2. Дворец Александра I
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в марте 2025
Сейчас в Таганроге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 6750. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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