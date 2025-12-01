Мои заказы

Памятник Ремезову – экскурсии в Тобольске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Ремезову» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ремесленная экскурсия в музей-балаган
Погрузитесь в мир ремёсел в Тобольске: кузнецы, пряники и рубка. Узнайте секреты мастеров и создайте своё изделие. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На улице Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Град Тоболеск - страницы истории
Погрузитесь в историю Тобольска, посетив его главные достопримечательности, включая Кремль и аллею декабристов. Узнайте о знаменитых жителях города
Начало: В нагорной части на территории 6-го микрорайона
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
286 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
28 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе Тобольского кремля
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
218 отзывов
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 декабря 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень познавательно и с большой любовью к своему городу!
  • А
    Александр
    26 ноября 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Спасибо за содержательную, интересную и лёгкую экскурсию! Нам очень понравилось. Тайминг перемещения прекрасен. Мы закончили на 2 минуты позже, как
    читать дальше

    и начали на 2 минуты позже, потому что ждали, пока часть группы дофоткается у Рыбы-кита. И это несмотря на лёд под ногами и довольно сложную для уличной экскурсии погоду. Здорово) Сам водил экскурсии по родному Петербургу и знаю, какой это нелёгкий труд. И ещё - у экскурсовода очень приятный тембр голоса. Сразу слышно, как человек любит и ценит свой город.

  • Я
    Якушева
    26 ноября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Милейшая экскурсовод Елена за короткий срок влюбила нас в город Тобольск. Маршрут экскурсии был построен так грамотно, что не смотря
    читать дальше

    на холод и ветер, мы настолько были увлечены и погружены в историю города, что 2 часа пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Обязательно вернемся в этот город на более длительный срок.

  • И
    Инна
    24 ноября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсовод Людмила потрясающий специалист! Человек увлеченный своим делом, бесконечно влюбленный в Тобольск. И эту любовь Людмила передала нам. Очень много
    читать дальше

    фактов как из истории города, так и из современной жизни, и о перспективах города мы тоже узнали. Повествование было структурированным, последовательным и очень динамичным. Ни один наш вопрос не был оставлен без внимания или без ответа. Людмила не только профессионал высочайшего класса, но и очень душевный, добрый, веселый и энергичный человек! Спасибо огромное Людмиле!

  • М
    Марина
    24 ноября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть для себя Тобольск с его героями, учеными, писателями, музыкантами. Спасибо большое!
    Экскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открытьЭкскурсия отличная! Татьяне большое спасибо! За профессионализм, интересный маршрут, прекрасный рассказ. Считаю, что каждый должен открыть
  • И
    Ирина
    22 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Замечательный экскурсовод. Было очень холодно, но холод не ощущался благодаря интересному материалу и уникальной способности Натальи максимально заботиться о клиенте.
    читать дальше

    Маршрут был построен так, что мы все глубже и глубже погружались в историю. Это было интересно и удивительно. Возникало ощущение какого-то перемещения во времени, в котором все было гармонично: и древние храмы, и холодный камень Кремля, и пронизывающий ветер, и лики на иконах, в глазах которых - Вечность! Спасибо, Наталья, все очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Приехали в Тобольск по зову сердца и очень рады, что отправились в маленькое путешествие по большому, прекрасному и богатому историей
    читать дальше

    Тобольску вместе с Натальей! Много информации, очень интересно и насыщенно получилось! Посетили самые важные места, переместились, как на машине времени, из нового и современного города в древний исторический. Прошло почти 2 недели, а воспоминания свежи и полноценны! Нам очень повезло с профессиональными экскурсоводом, которая не только знает множество исторических фактов, но и любит этот прекрасный город! Обязательно вернемся в летний теплый сезон для душевных прогулок по Тобольску и новых впечатлений!

  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Замечательный экскурсовод настолько интересно рассказывала о городе, что я не заметила как завершилась наша пешая экскурсия. Столько новых и потрясающих фактов я узнала. Огромное спасибо, вам Наталья. Дальнейшего процветания.
  • И
    Инга
    9 ноября 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно рассказывала о значимых местах и интересных фактах. Получили общее представление об историческом и культурном наследии Тобольска.
    Экскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробноЭкскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробноЭкскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробноЭкскурсия «Легенды и мифы Тобольска» познакомила с историей города через призму легенд и мифов. Гид подробно
  • К
    Катерина
    7 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Добрый день,
    Большое спасибо Наталье за профессиональную увлекательную экскурсию. Успели за короткое время обойти множество мест и узнать многое о Тобольске. Влюбились в город. Обязательно вернемся летом.
  • Н
    Наталия
    6 ноября 2025
    По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
    Очень понравился формат и содержание, спасибо большое. Удобно:
    1) аудиогид не зависит от наличия интернета,
    2)можно организовать просмотр в своем ритме с
    читать дальше

    перерывами на обед/сувениры и тп. Для нас было очень актуально, так как погода была не для долгих прогулок.
    Татьяна дала очень много и дополнительной информации, в том числе и организационной, спасибо огромное.
    Безусловно, надо заранее прочитать все инструкции и рекомендации, загрузить файлы, т. е. это материал для путешественников, которые умеют или хотят научиться организовывать свои экскурсии самостоятельно.

  • N
    NINA
    6 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими знагиями. Побывали в Софийском
    читать дальше

    соборе, на Красной площади, в великолепном храме в стиле сибирского барокко, на историчечком кладбище и даже в современных микрорайонах. Чётко по таймингу, при этом никуда не спешили и всё успели. Погода была морозная, с ветром и вьюгой, но мы погрелись кофеем с чудесной ромбабой, а в конце выпили горячего шоколада. На следую8ий день посетили 2 музея, рекомендованных гидом. В общем, рекомендую!

    Наталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокимиНаталья провела для нас чудесную прогулку по верхнему и нижнему Тобольску. Очень опытный гид с глубокими
  • В
    Валерий
    4 ноября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Экскурсия по Тобольску с Натальей очень понравилась. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    2 ноября 2025
    Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
    Были на экскурсии с компанией друзей, все остались очень довольны. Все были переполнены впечатлениями и эмоциями еще несколько дней после
    читать дальше

    экскурсии. Мы оказались в гостях у человека, который интересуется историей традиционных русских ремесел и заражает этим интересом всех вокруг. Я знала, что нам будет предложено поработать молотом на наковальне, и заранее решила, что откажусь, не люблю железки. В итоге не устояла, рассказ о кузнечном деле был настолько заразителен, я поняла, что мне выпал уникальный шанс. И не пожалела!) Печатали пряники, слушали рассказ о мазыкской игрушке, смотрели, как Мастер работал топором, пили душистый чай… Антон играет на балалайке, исполняет частушки, а этот жанр предполагает импровизацию и злободневность - все это мы увидели. Но больше всего меня поразил театр Петрушки. Немного знала об этом виде искусства из книг, но ни разу не видела вживую. Интерактив, остроумие, народность, традиции, актуальность и талант! Десять баллов из десяти!
    Анна (жена Сергея)

  • К
    Куценко
    31 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Спасибо за очень интересную экскурсию.
  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Прекрасный экскурсовод и экскурсия. Мне очень понравилось. Было интересно с первых минут. Наталья умеет завладеть вниманием ☺️
    Буду всем рекомендовать Наталью и сама обязательно вернусь в Тобольск 🌹
  • И
    Ирина
    26 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Отличная экскурсия - много всего рассказано: и исторического, и про современность. Понравилось, что не только старый город посмотрели, что можно
    читать дальше

    было отклоняться от маршрута - автор шла навстречу пожеланиям (еще одного ангела сфотографировать, погреться зайти, потому что замерзли) и т. п., при этом отклонения от маршрута на повлияли сильно - успели все. Спасибо Наталье за профессионализм!

  • К
    Ксения
    23 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Очень понравилась экскурсия с Натальей)
    За 3 часа столько всего увидели и узнали! Начать знакомство с Тобольском с этой экскурсии было правильным решением 💫
    Очень понравилась экскурсия с Натальей)Очень понравилась экскурсия с Натальей)
  • Е
    Екатерина
    22 октября 2025
    Град Тоболеск - страницы истории
    Это была потрясающая экскурсия! Настолько полная, информативная, безупречная, что хочется повторить! Прекрасно подан материал! Наталья, спасибо Вам большое за 3 удивительных часа!!!
  • И
    Инна
    22 октября 2025
    Тобольск - отец городов сибирских
    Экскурсия прошла великолепно! Нам очень интересно, с любовью, поведала историю Тобольска! Очень многое узнали впервые. За такой короткий промежуток времени невозможно узнать все о городе. Хочется вернуться и углубляться в удивительную историю духовной столицы Сибири.

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Памятник Ремезову»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ремесленная экскурсия в музей-балаган Тобольска
  2. Град Тоболеск - страницы истории
  3. Тобольск - отец городов сибирских
  4. Легенды и мифы Тобольска
  5. По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тобольский кремль
  2. Сад Ермака
  3. Базарная площадь
  4. Самое главное
  5. Дворец наместника
  6. Знаменский монастырь
  7. Здание мужской гимназии
  8. Сквер Ершова
  9. Софийский собор
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в декабре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Памятник Ремезову" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Тобольске на 2025 год по теме «Памятник Ремезову», 605 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль