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больше в нем поживших и почивших людей. Известные господа и товарищи отлиты в бронзе и высечены в граните, скорей всего вы их знаете. Но что если эти и другие люди в каком-то смысле до сих пор с нами? Под таким углом предлагает взглянуть на мой любимый Томск замечательный гид Арина Бариева и её маршрут "Томские ужастики и привидения" - мистические истории Томска. Вы можете не верить в приведения, но любить фильмы ужасов, комнату страха, а этот материал… как говорится основан на реальных событиях. Если вы особа впечатлительная, то вам будет жутковато. Лично мне - нет, но это отличный способ встретить ночь перед Рождеством, Старый Новый год, праздник Ивана Купала или (что уж там) Хэллоуин. Экскурсию рекомендую, лично я после неё я прохожу мимо знаковых мест и не забываю здороваться с ними:)