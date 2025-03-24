Томский краеведческий музей – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Томский краеведческий музей» в Томске, цены от 7188 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Томский модерн: неожиданные открытия
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Томский модерн: архитектурное путешествие по неизведанным уголкам
Погрузитесь в мир архитектуры Томского модерна, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: Проспект Ленина, 41
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
7500 ₽ за экскурсию
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Томские ужастики и привидения
На автобусе
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Томские ужастики и привидения
Начало: Площадь Ленина, 10
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    24 марта 2025
    Томские ужастики и привидения
    Город это не только дома, улицы, памятники и прочее материальное достояние. Это ещё и люди. И чем древнее город, тем
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    больше в нем поживших и почивших людей. Известные господа и товарищи отлиты в бронзе и высечены в граните, скорей всего вы их знаете. Но что если эти и другие люди в каком-то смысле до сих пор с нами? Под таким углом предлагает взглянуть на мой любимый Томск замечательный гид Арина Бариева и её маршрут "Томские ужастики и привидения" - мистические истории Томска. Вы можете не верить в приведения, но любить фильмы ужасов, комнату страха, а этот материал… как говорится основан на реальных событиях. Если вы особа впечатлительная, то вам будет жутковато. Лично мне - нет, но это отличный способ встретить ночь перед Рождеством, Старый Новый год, праздник Ивана Купала или (что уж там) Хэллоуин. Экскурсию рекомендую, лично я после неё я прохожу мимо знаковых мест и не забываю здороваться с ними:)

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2024
    Томские ужастики и привидения
    Огромное спасибо за интересную познавательную экскурсию. Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. Очень интересная экскурсия. Благодарность экскурсоводу, Арине, за увлекательный рассказ о городе, исторических местах, памятниках. Наталья (24.10.2024)
  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
    Арина, большое спасибо за прекрасную экскурсию. Я хоть и живу в Томске всю жизнь, открыла для себя много нового) А
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    Медичкин мост прочно запал в сердешко и хочется еще разок пройтись по нему) Моим друзьям тоже очень понравилось) Не каждый день рождения посетишь ароматур) Круто, что повезло с погодой Вы крутая! Обнимаю)

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2024
    Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
    Я шла на арома-прогулку с ожиданием легкой, эфирной атмосферы и приятных эмоций. В ежедневнике она была вторым и не последним
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    делом на сегодня. Именно так она и началась, интересно, но не захватывающе. Неожиданно открылось четвертое измерение из ароматов, фантазий и воспоминаний. Шаг за шагом, нанизывая бусины историй, стихов, ассоциаций, я двигалась в сердце города к своему собственному сердцу. Эта прогулка очень психологична, я бы предупреждала на входе: «Осторожно! Высокая концентрация ностальгии!» Арина, благодарю тебя за этот день. Другие дела отложила, ради наслаждения послевкусием

  • Е
    Елена
    18 августа 2023
    Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
    Арина, Вам огромное спасибо! Я до сих пор под впечатлением от Арома-прогулки! Это невероятные эмоции, красивейшие места нашего города, потрясающие
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    ароматы, которые будят старые воспоминания и рождают новые впечатления! Ваши рассказы, интересные факты и чудесное прочтение стихов просто трогают за живое! Я в самом начале экскурсии смотрела на Вас, слушала и ощутила вашу любовь к своему делу и к нашему городу в каждом слове и даже жесте! Этой любовью Вы заражаете окружающих, что хочется бесконечно ходить за Вами, внимать и любоваться красотами нашего города! После экскурсии остаются теплые, приятные эмоции! Спасибо за то, что Вы делаете! Очень рада знакомству с Вами!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Томский краеведческий музей»

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  2. Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
  3. Томские ужастики и привидения
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  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Самое главное
  8. Памятник Чехову
  9. Лагерный Сад
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Томску в мае 2025
Сейчас в Томске в категории "Томский краеведческий музей" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 7500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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