Индивидуальная
до 1 чел.
Томский модерн: архитектурное путешествие по неизведанным уголкам
Погрузитесь в мир архитектуры Томского модерна, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: Проспект Ленина, 41
6 мая в 10:00
7 мая в 10:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 6 чел.
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Томские ужастики и привидения
Начало: Площадь Ленина, 10
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван24 марта 2025Город это не только дома, улицы, памятники и прочее материальное достояние. Это ещё и люди. И чем древнее город, тем
- ННаталья3 ноября 2024Огромное спасибо за интересную познавательную экскурсию. Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. Очень интересная экскурсия. Благодарность экскурсоводу, Арине, за увлекательный рассказ о городе, исторических местах, памятниках. Наталья (24.10.2024)
- ООльга11 июня 2024Арина, большое спасибо за прекрасную экскурсию. Я хоть и живу в Томске всю жизнь, открыла для себя много нового) А
- ННаталья21 апреля 2024Я шла на арома-прогулку с ожиданием легкой, эфирной атмосферы и приятных эмоций. В ежедневнике она была вторым и не последним
- ЕЕлена18 августа 2023Арина, Вам огромное спасибо! Я до сих пор под впечатлением от Арома-прогулки! Это невероятные эмоции, красивейшие места нашего города, потрясающие
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Томский краеведческий музей»
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