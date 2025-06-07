Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗавораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни древнего Торжка
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей7 июня 2025Торжок православныйДата посещения: 6 июня 2025Очень все было хорошо
- ЕЕлена15 июня 2025Если бы не отличный эксурсовод то поездку можно считать не удачной. Город навеял меланхолию. Но оптимизм эксурсовода нас взбодрил. Любовь вне сомнения один из лучших в своем деле.
- ЛЛюдмила22 мая 2025Экскурсия прошла великолепно! Прекрасный экскурсовод влюбленный в свой город!
