Старо-Вознесенская церковь – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Старо-Вознесенская церковь» в Торжке, цены от 3200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
По Торжку пешком и на автомобиле
На машине
34 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
12 000 за всё до 7 чел.
В уездном городе Торжке - моей столице…
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В уездном городе Торжке - моей столице…
Погулять по чудесному русскому городу, шаг за шагом раскрывая его историю и поэтические сюжеты
Начало: У музея Пушкина
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
4000 за всё до 5 чел.
Торжок - первая встреча
Пешая
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У гостиницы Пожарских
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
40003200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 ноября 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
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    Кроме того, что Любовь великолепно ориентируется в сложнейших архитектурных теоретических тонкостях, блестяще владеет многоплановым историческим материалом, но еще удивительно приятный и легкий человек в общении. К большому своему сожалению, мы опаздали к началу экскурсии на час и вместо, того, чтобы услышать правомерное недовольство услышали очень доброжелательное начало экскурсии с вопросами что бы нам хотелось посмотреть и услышать. То есть вся экскурсия была пролностью заточена на наши интересы и архитектурно-исторические пристрастия. И, наконец, хотя с этого нужно было,конечно, начать Любовь - красавица!

  • И
    Ирина
    18 августа 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
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    страну. С первых минут стало понятно,что Любовь очень любит то,чем занимается. С этих самых первых минут мы начали получать огромное количество безумно интересной информации из разных областей,но все по теме нашей поездки☺️☺️☺️. она очень увлеченный и разносторонний человек. Сама поездка была очень грамотно спланирована. Мы увидели и усадьбу и весь Торжок. Помимо основного маршрута заехали к могиле Анны Керн. По дороге узнали много интересного об этой женщине и не только о ней. Слушали открыв рты. И в самом старинном и уютном Торжке все успели. Даже отведали очень вкусных Пожарских котлет и поработал золотошвеями. И лично я,благодаря Любе, открыла для себя такую незаурядную личность,как архитектор-палладианец Львов Николай Александрович. Люба,ещё раз огромное спасибо за этой день.

  • А
    Артём
    9 мая 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Старо-Вознесенская церковь»

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  4. Набережная
  5. Река Тверца
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Путевой дворец Екатерины
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Сколько стоит экскурсия по Торжку в феврале 2025
Сейчас в Торжке в категории "Старо-Вознесенская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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