7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
12 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В уездном городе Торжке - моей столице…
Погулять по чудесному русскому городу, шаг за шагом раскрывая его историю и поэтические сюжеты
Начало: У музея Пушкина
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
4000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У гостиницы Пожарских
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
40003200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера2 ноября 2022Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
- ИИрина18 августа 2022Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
- ААртём9 мая 2022Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Старо-Вознесенская церковь»
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