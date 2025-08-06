Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗавораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Музей вертолётов в Торжке
Увлекательная экскурсия в музей вертолётов в Торжке, где каждый экспонат расскажет свою историю. Откройте для себя мир авиации и попробуйте себя в роли пилота
Начало: На Калининском шоссе
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ккиверина6 августа 2025Было интересно не только мужу, но и мне))
Посидела в кресле пилота, прошлась по салону самого большого вертолета.
Молодцы энтузиасты и спонсоры такого музея!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Музей вертолётов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Музей вертолётов" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 7000. Туристы уже оставили гидам 495 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Торжке на 2025 год по теме «Музей вертолётов», 495 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль