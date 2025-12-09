Групповая экскурсия по Туле «Пряничный пролог и исторический эпилог»

Откройте для себя Тулу — город, где история не прячется в музейных витринах, а живёт на улицах и в привычных вкусах.
Эта экскурсия объединяет гастрономическую прогулку и знакомство с прошлым оружейной столицы России — неспешно, вкусно и с вниманием к деталям, которые веками формировали характер города.
Эта экскурсия объединяет гастрономическую прогулку и знакомство с прошлым оружейной столицы России — неспешно, вкусно и с вниманием к деталям, которые веками формировали характер города.
Описание экскурсии
Сладкие традиции: дегустация в Музее впечатлений
Путешествие начнётся в уютном музее в центре Тулы. Здесь вас ждёт небольшой гастрономический ритуал, в котором каждый десерт — это вкус детства и отзвук старинных рецептов. Вы попробуете:
- тульский пряник — символ города и неизменно желанный подарок
- анковский пирог, который любила семья Льва Толстого
- тульскую жамку — пряное лакомство с неповторимой текстурой
- белёвский зефир — воздушное облачко с нежным яблочным ароматом и тающей консистенцией
- ароматную пастилу, приготовленную по традиционной технологии
За тёплой чашкой чая мы обсудим:
- полезные свойства местных сладостей
- чем тульский пряник отличается от жамки
- откуда появилось название «анковский пирог» и при чём здесь семья Толстых
- как создают белёвскую пастилу и почему на фабрике до сих пор устраивают ежедневные чаепития
- какое предназначение имел разгонный пряник и кому его вручали
Историческое сердце Тулы: прогулка по центру
После дегустации мы отправимся на прогулку по центральным улицам — туда, где Тула веками росла, оборонялась, влюблялась и удивляла соседей своим упорством. На нашем пути:
- памятник Петру и Февронии
- памятник Тульской Ежихе
- кремлёвский сад
- Казанская набережная
- тульский Арбат
В завершение вы услышите историю об упорном оружейнике, который 20 лет стремился добиться руки своей замужней возлюбленной — и о том, какой неожиданный поворот позволил ему исполнить мечту. Эта история давно стала частью городского фольклора.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, общая продолжительность маршрута — порядка 1,5 км
- Все участники получают радиогиды Crystal Sound. Наушники предоставляются на месте (при необходимости можно взять свои проводные наушники с разъёмом Mini Jack 3,5 мм)
- Дети до 6 лет включительно участвуют бесплатно (без отдельного дегустационного набора и радиогида)
- В программу входит дегустация пяти традиционных тульских сладостей: если у вас есть пищевые ограничения, аллергии или особые предпочтения, сообщите нам заранее — постараемся учесть
в субботу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Музея впечатлений
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 1553 туристов
Я аккредитованый гид по Туле и Тульскому кремлю и первый в России дипломированный квестолог! С 2018 года провожу экскурсии и квесты. В моём арсенале есть как классические экскурсии, так и тематические. Я обожаю проводить семейные экскурсии, мне нравится работать с разными возрастами. А ещё я готова вас проконсультировать по планированию вашей поездки или помочь с составлением программы под ключ:)
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
14 дек в 14:00
20 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.